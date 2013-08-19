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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Olympus
Olympus'un OMD E-M1 isimli fotoğraf makinesi görüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firmanın uzun zamandır bilgileri gelen OMD E-M1 isimli fotoğraf makinesi sonunda görüntülendi. Engadget üzerinde yayınlanan ancak kısa bir süre sonra kaldırılan ön-inceleme videosu üzerinde elde edilen görseller, makinenin biraz daha modern yapıda bir retro görünüme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip olması beklenen fotoğraf makinesinin yayınlanan görselleri direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon
DigitalRev, "Hangi 50mm Canon lens alınmalı ?" isimli yeni bir video yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, "Hangi 50mm Canon lens alınmalı ?" isimli yeni bir video hazırladı. Canon'un üç farklı 50mm lens modelinin gövde özellikleri, mekanik yapı ve fotoğraf kalitesi açısından karşılaştırıldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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oem84 5 yıl
teknolojinin son harikası ama estetiğin son dalgası gibi gibi olmuş olympus e-m1

makinayı atsan geri gelecek, bumerang gibi olmuş mübarek...
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madmax50 5 yıl
Haberler için teşekkürler. E-M1 gribi hoşuma gitti ama şu 4/3 sistemler hoşuma gitmiyor gönül daha büyük sensör istiyor. 4/3 lenleri güzel ama pahalı birde bu E-M1 üzerinde gövdede titreşim engelleyici ve focus peaking varsa tadından yenmez.
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egemenkirpici 5 yıl
DigitalRev Candır,Komik
uzun süredir takip ediyorum

Bu arada ne zamandır Digitalrev videolarını yayınlamaya başladınız ?
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