Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

Olympus'un OMD E-M1 isimli fotoğraf makinesi görüntülendi

Firmanın uzun zamandır bilgileri gelen OMD E-M1 isimli fotoğraf makinesi sonunda görüntülendi. Engadget üzerinde yayınlanan ancak kısa bir süre sonra kaldırılan ön-inceleme videosu üzerinde elde edilen görseller, makinenin biraz daha modern yapıda bir retro görünüme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip olması beklenen fotoğraf makinesinin yayınlanan görselleri direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.

Canon

DigitalRev, "Hangi 50mm Canon lens alınmalı ?" isimli yeni bir video yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, "Hangi 50mm Canon lens alınmalı ?" isimli yeni bir video hazırladı. Canon'un üç farklı 50mm lens modelinin gövde özellikleri, mekanik yapı ve fotoğraf kalitesi açısından karşılaştırıldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.