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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung 
Samsung, resmi olarak Almayan'dan çekildi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır fotoğraf makinesi üretimini sonlandırdığı yönünde bilgiler gelen Samsung, bu konuyu doğrular bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Şirket, dijital kameraya yönelik düşük pazar talebini sebep göstererek Almanya temelli fotoğraf makinesi satışını durdurdu. Daha önce amiral gemisi fotoğraf makinesi Samsung NX1'in Avustralya ve Hong Kong satışları durmuş, Norveç'de de bazı satış siteleri Samsung görüntüleme ürünlerinin satışına son vermişti.
Canon 
Canon EF 16-35MM F/2.8L III hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un yeni profesyonel sını fotoğraf makineleri ile beraber 2016 yılında duyurması beklenen lensi EF 16-35MM F/2.8L III hakkında yeni bilgiler geldi. Eskiye oranla biraz daha uzun ve ağır olacağı öğrenilen lens, aynı zamanda 82mm filtre çapına sahip olacak ve suya dayanıklılık, genel sağlamlık ve optik kalite açısından ciddi geliştirmeler alacak. İlginç bir detay olarak "benzersiz" bir parasoley tasarımıyla geleceği belirtilen Canon EF 16-35MM F/2.8L III, yüksek ihtimalle IS yani görüntü sabitleme sistemine sahip olmayacak.
Canon 5D Mark 4ün ekranı dokunmatik olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'nun en çok satılan profesyonel fotoğraf makinesi ailesinin olası yeni üyesi 5D Mark 4, CanonRumors'un haberine göre dokunmatik ekran ile satışa çıkabilir. Daha önce profesyonel seviyede dokunmatik ekran sunmayan Canon, bu ekranı aynı zamanda çekim kolaylığı açısından hareketli şekilde de karşımıza çıkartabilir.
Sony
Sony, A7sII'nin siyah nokta sorunu için yazılım güncellemesi geldi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin video odaklı yeni aynasız fotoğraf makinesi A7sII, kısa süre önce güneşe karşı yapılan çekimlerde oluşan bazı siyah nokta sorunları (Örnek görsel yukarıda) ile gündeme gelmiş ve şirket bu sorunun çözümü için yakın zaman içerisinde bir yazılım güncellemesi yayınlacağını belirtmişti. İşte bu güncelleme an itibariyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Direkt olarak buradan indirebilirsiniz.

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DH Misafiri 3 yıl
Canon'un bu ürünü Mark 4 olarak değil 5DX adıyla piyasaya sürmesi olası zira 4 kelimesi japoncada ölümü çağrıştırıyor ve pazarlama stratejisi olarak firmanın bu radikal isim değişikliğini yapıp yapmayacağı merak konusu. X,Canon'un refleks makinalarının isimlendirmesinde kullandığı bir standarttı ve bu değişiklik gerçekleşirse seriler arasında bir karmaşa yaşanacak.
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Reverans! 3 yıl

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