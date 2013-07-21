Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Leica

Leica M (Typ 240), TIPA "En iyi profesyonel kamera" ödülünü almaya hak kazandı

Dünyanın en köklü ve prestijli fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Leica, aldığı bir ödül ile yeniden gündeme geldi. 24 MP FF (Tam Kare) CMOS sensörü, HD video çekim kapasitesi, ISO 6400 desteği, magnezyum alaşımlı gövdesi ve 3-inç 960 nokta ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Leica M (Typ 240) dijital fotoğraf makinesi, bu özellikleri ile TIPA'nın "En iyi profesyonel kamera" ödülünü almaya hak kazandı.

Panasonic

Panasonic'in çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin adı Tayvan NCC ajansı üzerinde kayıtlandı

Uzun zamandır bilgileri gelen GX7 dijital fotoğraf makinesi, bu sefer Tayvan NCC ajansı üzerinde ortaya çıktı. İsmi "DMC-GX7" olarak kayıt altına alınan modelin teknik olarak 18MP çözünürlüğe sahip sensöre, iki eksenli dahili görüntü sabitleme teknolojisine, lensleri değiştirilebilir yapıya, dahili hareketli elektronik vizöre ve dahili flaşa sahip olacağı tahmin ediliyor. Sağlam kaynaklara dayanan bilgilere göre ise GX7'nin fiyatı 1000$ seviyesinde olacak.