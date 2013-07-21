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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Leica
Leica M (Typ 240), TIPA "En iyi profesyonel kamera" ödülünü almaya hak kazandı  
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en köklü ve prestijli fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Leica, aldığı bir ödül ile yeniden gündeme geldi. 24 MP FF (Tam Kare) CMOS sensörü, HD video çekim kapasitesi, ISO 6400 desteği, magnezyum alaşımlı gövdesi ve 3-inç 960 nokta ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Leica M (Typ 240) dijital fotoğraf makinesi, bu özellikleri ile TIPA'nın "En iyi profesyonel kamera" ödülünü almaya hak kazandı.
Panasonic
Panasonic'in çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin adı Tayvan NCC ajansı üzerinde kayıtlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Uzun zamandır bilgileri gelen GX7 dijital fotoğraf makinesi, bu sefer Tayvan NCC ajansı üzerinde ortaya çıktı. İsmi "DMC-GX7" olarak kayıt altına alınan modelin teknik olarak 18MP çözünürlüğe sahip sensöre, iki eksenli dahili görüntü sabitleme teknolojisine, lensleri değiştirilebilir yapıya, dahili hareketli elektronik vizöre ve dahili flaşa sahip olacağı tahmin ediliyor. Sağlam kaynaklara dayanan bilgilere göre ise GX7'nin fiyatı 1000$ seviyesinde olacak.

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FRAPS 5 yıl
Artık bu köhne makinalara gerek kalmadı.

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