Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon'un yeni aynasızı EOS M2 DPP yazılımı üzerinde ortaya çıktı

Canon'un uzun zamandır parça parça bilgileri gelen ve hali hazırda satılmakta olan EOS M modelinin yerine hazırladığı düşünülen EOS M2 fotoğraf makinesi, firmanın fotoğraf düzenleme yazılımı DPP (Digital Photo Professional) içerisinde isimi olarak ortaya çıktı. M2 modeli hakkında teknik ayrıntılar halen bilinmiyor olsa da, daha önce üst ve orta olmak üzere iki farklı aynasız makine üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Canon bu sektörde çok daha iyi satış rakamlarına ulaşmak istiyor.





Röportaj

Kutay Kösem, video serisine iki yeni faydalı konu ekledi

Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı video serilerine devam eden Kutay Kösem, Buğra Kibaroğlu ve Ahmet Yeşil ile birlikte yine analog üzerine bir sohbet ve ayrıca en popüler aksiyon kameralarından GoPro Hero 3 Black Edition için incelemesi gerçekleştirdi. Hazırlanan bu ayrıntılı ve keyifli videoları direkt olarak aşağıdan izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer yayınlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.



