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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon
Canon'un yeni aynasızı EOS M2 DPP yazılımı üzerinde ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un uzun zamandır parça parça bilgileri gelen ve hali hazırda satılmakta olan EOS M modelinin yerine hazırladığı düşünülen EOS M2 fotoğraf makinesi, firmanın fotoğraf düzenleme yazılımı DPP (Digital Photo Professional) içerisinde isimi olarak ortaya çıktı. M2 modeli hakkında teknik ayrıntılar halen bilinmiyor olsa da, daha önce üst ve orta olmak üzere iki farklı aynasız makine üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Canon bu sektörde çok daha iyi satış rakamlarına ulaşmak istiyor.

Röportaj  
Kutay Kösem, video serisine iki yeni faydalı konu ekledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı video serilerine devam eden Kutay Kösem, Buğra Kibaroğlu ve Ahmet Yeşil ile birlikte yine analog üzerine bir sohbet ve ayrıca en popüler aksiyon kameralarından GoPro Hero 3 Black Edition için incelemesi gerçekleştirdi. Hazırlanan bu ayrıntılı ve keyifli videoları direkt olarak aşağıdan izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer yayınlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.


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oem84 5 yıl en beğenilen
Kutay'ı tanımam ama daha güzel yerlere gelmesini canı gönülden isterim. uğraştığı çektiği videolar fotoğrafçılıkla ilgilenen herkesin izlemesini tavsiye ederim.
Kutay'ı tanımam ama daha güzel yerlere gelmesini canı gönülden isterim. uğraştığı çektiği videolar fotoğrafçılıkla ilgilenen herkesin izlemesini tavsiye ederim...
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Genç Düşünür 5 yıl
Tebrikler.
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Guest-AFA9E7E65 5 yıl
Çok teşekkürler iyi dilekler için

Ben de Can'a çok teşekkür ederim, haberlerde bana da yer verdiği için :)
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graphtec 5 yıl
tebrikler Kutay..
gururumuzsun aynen devam :)
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oem84 5 yıl en beğenilen
Kutay'ı tanımam ama daha güzel yerlere gelmesini canı gönülden isterim. uğraştığı çektiği videolar fotoğrafçılıkla ilgilenen herkesin izlemesini tavsiye ederim.
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PlutosDaddy 5 yıl
Kutay günün haberi

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