Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Kasım 2015"

Canon

Canon, gri market satışlardan memnun değil

Sektörün en büyük isimlerinden Canon, Amerika sınırları içerisinde satış yapan gri market kanallarına yasal olarak savaş açmaya başladı. Diğer resmi / garantili satış kanallarına göre çok daha uygun fiyatlar suna bu kanallar, uzun zamandır varolmalarına rağmen Canon'un ciddi bir adımıyla karşı karşıya kaldı. Açılan davalar kanalların satışı durdurmasına yönelik yapılıyor ve sonuçları şimdiden büyül merak uyandırıyor.

Sektörel

Commlite'ın yeni adaptörü satışa çıktı

Fotoğraf dünyası için aksesuar üreten firmalardan Commlite, Nikon F-Bayonet lensleri Sony'nin aynasız fotoğraf makinelerinde (E-Bayonet) kullanılmasına imkan tanıyan adaptörünü satışa çıkarttı. 250 gram ağırlığı ve 330$ fiyatı bulunan adaptör, otomatik netleme desteğini bünyesinde barındırıyor ve alüminyum bağlantı bölümleriyle sağlam bir seçenek ortaya koyuyor.

Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2 hakkında yeni detaylar

Fujifilm'in çok uzun zamandır konuştuğumuz yeni X-Sistem aynasız fotoğraf makinesi X-Pro 2, FujiRumors'a gelen son bilgilerle yeniden gündeme geldi. 15 Ocak tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen model, teknik olarak aşağıdaki detaylara sahip olacak;

24MP sensör (APS-C)

Çift SD hafıza kart

200'den fazla AF noktası

X100T ile benzer hibrit vizör

1/8000 maksimum perde hızı

1/250 flaş senkron hızı

Sabit LCD ekran

ISO 200-12800 Fujifilm X-Pro 2'nin detayları yanında önemli flaş üreticisi Metz de X-Sistem fotoğraf makinelerine destek veren yeni Mecabltz 44 AF-2 tepe flaşını duyurdu. Video çekimleri için bünyesinde LED ışık yer alan flaş, HSS desteğine sahip ve otomatik ışık ölçümü yapabiliyor. Fiyatı belli olmayan flaşın diğer detayları buradan yer alıyor.