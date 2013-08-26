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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "26 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony ve Olympus   
Sony'nin a3000 ve Olympus'un E-M1 fotoğraf makineleri hakkında yeni görseller ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının iki önemli ismi Sony ve Olympus'un yakın zamanda duyurulacak fotoğraf makineleri hakkında yeni görseller ortaya çıktı. Sony'nin DSLR gövde yapısında geliştirilen ILC-3000 / A3000 modeli, 20MP APS-C sensöre, E-Mount bağlantı seçeneğine ve dahili elektronik vizöre sahip olacak. Olympus E-M1 ise 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip olacak.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon
Canon'un 70D DSLR fotoğraf makinesinin Dual Pixel CMOS teknolojisi ile ilgili yeni bir video yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz aylarda resmi olarak duyurusu yapılan Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, bünyesinde barındırdığı "Dual Pixel CMOS" isimli teknoloji ile üst seviye otomatik netleme performansı ortaya koyuyor. Özellikle video çekimlerinde sağladığı kararlı netleme performansı ile dikkat çeken bu teknoloji hakkında DpReview tarafından hazırlanan video, sistemin işleyişini gözler önüne seriyor. Video'yu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


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m@hm@ 5 yıl
E-M1 sen ne güzel şeysin öyle?
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uA006 5 yıl
bende de var bi tane babamdan kalma, olympusa benziyor. çok şık.
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mav1li 5 yıl
E-M1 in fiyatı 1500$ cık
12-40mm 2.8 lensin fiyatı 900$ cık
Beraber alınırsa fiyat 2200$ cık olacak.
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olağan_şüpheli 5 yıl
olympus un tasarımı çok çekici olmuş.
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