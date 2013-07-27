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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Fujifilm       
Fujifilm, X-Pro1 fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde retro görünümlü X-Pro1 fotoğraf makinesini 3.0 sürümüne güncelleyen Fujifilm, bu sürümde meydana gelen bir problem dolayısıyla kısa bir süre sonra 3.0.1 sürümünü kullanıma sundu. Makinenin video çekim modunda meydana gelen bir hatayı düzelten bu yeni ve yapılması yüksek oranda tavsiye edilen güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
DxOMark yaptığı testler sonucunda Nikon'un AF-S NIKKOR 200mm f/2.0 G ED VR II lensini, en keskin model olarak belirledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasında yaptığı ayrıntılı incelemeler ve testler ile tanınan DxOMark'ın son konuğu Nikon'un AF-S NIKKOR 200mm f/2.0 G ED VR II lens modeli oldu. Testleri Nikon'un 36MP çözünürlüğe sahip D800 DSLR fotoğraf makinesi üzerinde yapılan lens, ortalama olarak 39 puan aldı ve sitenin veri tabanı içerisinde yer alan en keskin lens unvanına kavuştu.
DxOMark tarafından hazırlanan inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 


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theyapici 5 yıl en beğenilen
18.500 tl verince bırakın da keskin olsun artık değil mi
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zetnakah 5 yıl
Paraya göre keskinlik :)
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theyapici 5 yıl en beğenilen
18.500 tl verince bırakın da keskin olsun artık değil mi
1 Yanıt Yanıtla +5
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jimi1984 5 yıl theyapici
theyapici

18.500 tl verince bırakın da keskin olsun artık değil mi




Bu lenslerin fiyatlarına hiç bakmamıştım :) 5-6000 civarıdır diye tahmin yürütürdüm kafamdan hep
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