Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mayıs 2013"

5 yıl
638
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Leica
Leica'nın Mini M fotoğraf makinesi hakkında ilgi görsel ve bilgiler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Leica'nın geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu Mini M fotoğraf makinesi hakkında ilk bilgiler öğrenildi. Ortaya çıkan görselde firmanın retro tasarım anlayışını sürdürdüğünü gördüğümüz Leica Mini M, teknik olarak 16.1MP APS-C sensöre, harici elektronik vizör desteğine, alüminyum gövde yapısına, sabit Leica Elmar 28-70mm f/3.5-6.4 lense ve Full HD video çekim özelliklerine sahip olacak. 
11 Haziran ayında resmi olarak tanıtılacak modelin, 2450 Euro fiyat etiketiyle satılacağı belirtiliyor. 
Sony
Sony, 2014 yılı içerisinde üç yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi duyurabilir
 
Aynasız sistem fotoğraf makinesi pazarında NEX serisi modelleri ile büyük başarı yakalayan Sony, MirrorlessRumors sitesinin haberine göre iki yeni A-Mount ve bir adet E-Mount FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesini 2014 yılı içerisinde kullanıcılar karşısına çıkartabilir. Makinelerin teknik olarak 30MP ve üstü çözünürlük yanında büyük gövde yapısına sahip olabilecekleri tahmin ediliyor.
İnceleme
Sigma DP3 Merrill ve Canon PowerShot SX280 HS fotoğraf makineleri için ayrıntılı incelemeler yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un PowerShot kompakt fotoğraf makinesi ailesi içerisinde yer alan SX280 HS ve Sigma'nın Foveon görüntü işlemcisine sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill hakkında yapılan incelemeler, Techradar ve ThePhoBlographer internet siteleri tarafından yayınlandı. Örnek fotoğraflar ve detaylı teknik bilgilerin yer aldığı ayrıntılı incelemelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Google
Google Glass ile fotoğraf ve video çekim süreci hakkında yeni bir video yayınlandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Google'ın gözlük forumdan giyilebilir bilgisayar modeli Glass, üzerinde yer alan kamera yardımıyla hem fotoğraf hem de video çekim kapasitesine sahip. Cihazın bu özellikleri için hazırlanmış bir video ise, Google Glass ile çekim yapan kişilerin düşeceği durumları oldukça komik bir şekilde gözler önüne seriyor. Nikon, Olympus ve Canon gibi fotoğraf devlerinin de giyilebilir kameralar üzerinde patentler aldığı ve çalışmalar yaptıkları düşünüldüğünde, gelecekte bu tarz görüntülerin gerçek hayatımıza çok daha fazla karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.
YouTube ve genel olarak fotoğraf dünyası üzerinde oldukça popüler olan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m@hm@ 5 yıl
Sony SLT serisiyle piyasayı yokladı bence Almanyada en çok kullanılan marka Sony, sonrada aynasızları çıkardı oda piyasada bi kitle oluşturdu şimdi sıra aynasız büyük gövdelerde onuda başaracaktır....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlgoMan 5 yıl m@hm@
m@hm@

Sony SLT serisiyle piyasayı yokladı bence Almanyada en çok kullanılan marka Sony, sonrada aynasızları çıkardı oda piyasada bi kitle oluşturdu şimdi sıra aynasız büyük gövdelerde onuda başaracaktır....

Piyasayı yoklamak demek yanlış olur bence. Bir firma sadece piyasayı yoklamak için böyle büyük bir yatırım altına girmez. Özetle Sony SLT de başarısız oldu IQ ve satış olarak ve sistemi terk etti. Başarılı olduğu aynasız sistemi şimdi büyük gövdelere getirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 5 yıl
Sony gümbür gümbür geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlgoMan 5 yıl
Sony doğru yolu buldu. SLT yi terk ettiği için seviniyorum. Eninde sonunda Canon ve Nikon'da DSLR gövdesi şeklinde ama aynasız gövdelere geçiş yapacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moravec 5 yıl
ne kadar aptal bişey olduğunu kanıtladı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 5 yıl
O diyafram aralığı nedir öyle?f:3.5-64.?İnsan bari f:3.5-4.5 yapar. O lens o gövdeye yakışmadığı gibi fiyat seviyesine hiç yakışmamış. O fiyata Fuji X Pro 1 ve 18-55 ve 55-200 lensler bir arada alınır, hatta XE-1 alındığı taktirde kit lens, 55-200 ve 14 mm çok rahat alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon HD 7990 video inceleme "En hızlı ekran kartı test masamızda" 5 yıl Vestel'den teknik servis atağı; Yeni Merkez Servisler ve detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim