Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Leica

Leica'nın Mini M fotoğraf makinesi hakkında ilgi görsel ve bilgiler ortaya çıktı

Dünyanın en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Leica'nın geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu Mini M fotoğraf makinesi hakkında ilk bilgiler öğrenildi. Ortaya çıkan görselde firmanın retro tasarım anlayışını sürdürdüğünü gördüğümüz Leica Mini M, teknik olarak 16.1MP APS-C sensöre, harici elektronik vizör desteğine, alüminyum gövde yapısına, sabit Leica Elmar 28-70mm f/3.5-6.4 lense ve Full HD video çekim özelliklerine sahip olacak.

11 Haziran ayında resmi olarak tanıtılacak modelin, 2450 Euro fiyat etiketiyle satılacağı belirtiliyor.

Sony

Sony, 2014 yılı içerisinde üç yeni FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi duyurabilir

Aynasız sistem fotoğraf makinesi pazarında NEX serisi modelleri ile büyük başarı yakalayan Sony, MirrorlessRumors sitesinin haberine göre iki yeni A-Mount ve bir adet E-Mount FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesini 2014 yılı içerisinde kullanıcılar karşısına çıkartabilir. Makinelerin teknik olarak 30MP ve üstü çözünürlük yanında büyük gövde yapısına sahip olabilecekleri tahmin ediliyor.

İnceleme

Sigma DP3 Merrill ve Canon PowerShot SX280 HS fotoğraf makineleri için ayrıntılı incelemeler yayınladı

Canon'un PowerShot kompakt fotoğraf makinesi ailesi içerisinde yer alan SX280 HS ve Sigma'nın Foveon görüntü işlemcisine sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi DP3 Merrill hakkında yapılan incelemeler, Techradar ve ThePhoBlographer internet siteleri tarafından yayınlandı. Örnek fotoğraflar ve detaylı teknik bilgilerin yer aldığı ayrıntılı incelemelere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Google

Google Glass ile fotoğraf ve video çekim süreci hakkında yeni bir video yayınlandı

Google'ın gözlük forumdan giyilebilir bilgisayar modeli Glass, üzerinde yer alan kamera yardımıyla hem fotoğraf hem de video çekim kapasitesine sahip. Cihazın bu özellikleri için hazırlanmış bir video ise, Google Glass ile çekim yapan kişilerin düşeceği durumları oldukça komik bir şekilde gözler önüne seriyor. Nikon, Olympus ve Canon gibi fotoğraf devlerinin de giyilebilir kameralar üzerinde patentler aldığı ve çalışmalar yaptıkları düşünüldüğünde, gelecekte bu tarz görüntülerin gerçek hayatımıza çok daha fazla karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.

YouTube ve genel olarak fotoğraf dünyası üzerinde oldukça popüler olan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.