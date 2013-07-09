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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Temmuz 2013"

5 yıl
343
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Fujifilm       
Ephotozine, Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm tarafından Nisan ayı içerisinde X-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri için duyurulan XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS lens modeli için yaptığı ayrıntılı incelemeyi yayınlayan Ephotozine, lensi 55mm'de gösterdiği performans, düşük bozulma, iyi gövde kalitesi, etkili görüntü sabitleme teknolojisi ve hızlı otomatik netleme sistemi konularında beğenirken, olumsuz olarak 200mm'de düşen keskinlik ve nispeten yüksek bulunan fiyat düzeyini belirtti.
Genel olarak tavsiye edilen lens için yayınlanan incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Panasonic       
Panasonic, GH3 ve GH5 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine desteğini kesmeyen firmalardan Panasonic'in yayınladığı yeni güncellemeler, GH3 fotoğraf makinesine düşük ışıklı ortamlarda daha iyi netleme sağlayan "Low Light AF" ve daha sessiz çekim sağlayan "Silent Mode" modlarını ekleyerek, bazı pozlama ve kablosuz bağlantı sorunlarına çözüm getiriyor. G5 fotoğraf makinesi için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi ise, menüler içerisinde yer alan bazı ifade düzeltmelerini içeriyor.
Firma tarafından yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon       
Nikon, fotoğraf makinelerini soğutmak amacıyla geliştirilen sistem hakkında yeni bir patent aldı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Günümüz elektronik cihazlarının hemen hepsinde görülen ısınma sorunu, fotoğraf makinelerinde özellikle uzun pozlama sürecinde kendini ciddi oranda gösterebiliyor. Bu sorunu çözmek için çıkartılabilir bir soğutma sistemi patenti alan Nikon, özellikle görüntü sensörü çevresinde oluşan ısıyı absorbe etmeyi hedefliyor. Örneğin video çekimi sırasında oluşan ısınma sorununa karşı kartuş gibi değiştirilerek kullanılabilecek sistemin, ne zaman gerçeğe dönüşeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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