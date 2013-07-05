Fotoğraflar üzerinden sohbet uygulaması Snapchat, Android için 3.0.1 sürümüne güncellendi

iOS ve Android platformlarında yer alan ve kullanıcıların kendi aralarında çektikleri fotoğraflar üzerinden sohbet edebilmelerine imkan sağlayan Snapchat uygulaması, Android için 3.0.1 sürümüne güncellendi.

Yeni sürümü ile çok daha modern ve şık bir ara yüz ile karşımıza çıkan uygulama, ayrıca daha hızlı kamera fonksiyonuna, kolay arkadaş arama özelliğine ve farklı kaydırma hareketleri ile yeni erişim özelliklerine kavuşmuş durumda. Kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor olması nedeniyle de oldukça popüler şekilde kullanılmaya devam eden Snapchat, Android 2.2 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Snapchat uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=tr