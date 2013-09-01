Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraflar üzerine farklı yazılar eklenmesine imkan sağlayan yeni iOS uygulaması: LetterGlow

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraflar üzerine farklı yazılar eklenmesine imkan sağlayan yeni iOS uygulaması: LetterGlow
Çektiği fotoğraflara farklı yazılar yazmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan LetterGlow, Apple Store üzerinde yer alan VSCO Cam isimli bir diğer popüler fotoğraf uygulaması ilham alınarak hazırlanmış.
Diğer birçok benzer uygulamada karşımıza çıkan fotoğraf boyut / çözünürlük limitine takılmadan düzenleme desteği sunan LetterGlow, çekilen ya da yüklenen fotoğrafların üzerine 40'dan fazla font ile yazılar yazılmasına, 120'den fazla şekil eklenmesine ve kişilerin (TFF ya da OTF formatlarında) kendi fontlarını yüklemelerine imkan sağlıyor. Hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr veya Dropbox gibi servislere aktarabilen uygulama, ayrıca düzenleme sırasında daha sonra geri dönmek üzere kayıt alınmasına da izin veriyor.
İçerisinde kesme, döndürme ve boyutlandırma gibi araçların da yer aldığı LetterGlow uygulaması, iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch cihazlar için 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id650715760?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ekran kartı alım rehberi "Bit mi MegaByte mı?" özel video 6 yıl Casper VIA A3216 Akıllı Telefon Video Inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim