Fotoğraflar üzerine farklı yazılar eklenmesine imkan sağlayan yeni iOS uygulaması: LetterGlow

Çektiği fotoğraflara farklı yazılar yazmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan LetterGlow, Apple Store üzerinde yer alan VSCO Cam isimli bir diğer popüler fotoğraf uygulaması ilham alınarak hazırlanmış.

Diğer birçok benzer uygulamada karşımıza çıkan fotoğraf boyut / çözünürlük limitine takılmadan düzenleme desteği sunan LetterGlow, çekilen ya da yüklenen fotoğrafların üzerine 40'dan fazla font ile yazılar yazılmasına, 120'den fazla şekil eklenmesine ve kişilerin (TFF ya da OTF formatlarında) kendi fontlarını yüklemelerine imkan sağlıyor. Hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr veya Dropbox gibi servislere aktarabilen uygulama, ayrıca düzenleme sırasında daha sonra geri dönmek üzere kayıt alınmasına da izin veriyor.

İçerisinde kesme, döndürme ve boyutlandırma gibi araçların da yer aldığı LetterGlow uygulaması, iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch cihazlar için 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id650715760?mt=8