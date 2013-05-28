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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraflar üzerine yazı ve logo eklemesine imkan veren PhotoMarks, 1.5 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
26,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraflar üzerine yazı ve logo eklemesine imkan veren PhotoMarks, 1.5 sürümüne güncellendi
Apple'ın akıllı cihazları ile fotoğraf çekmekten ve bu fotoğrafları farklı sosyal ağlar üzerinde paylaşan kullanıcılar için geliştirilmiş PhotoMarks uygulaması, fotoğraflar üzerine kolayca yazı ve logo eklemesine imkan veriyor.
Bits&Coffee tarafından geliştirilen ve Apple'ın iPhone/iPad (iOS5.0 ve üstü) modelleri ile uyumlu olarak çalışan PhotoMarks uygulaması, çekilen fotoğraflar üzerine farklı efektlere (Gölge, şeffaflık, renk, font, çerçeve) sahip metinler eklenmesine ve cihaz içerisinde yer alan herhangi bir görüntüden logolar oluşturulmasına imkan verebiliyor. Hazırlanan fotoğrafları Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlar yanında E-Posta üzerinden de gönderebilen PhotoMarks uygulaması, 1.5 sürümü ile de güncellenmiş ara yüze, yeni boyutlandırma özelliklerine, zengin grafik bildirimlerine ve görsel seçim özelliklerine kavuşmuş durumda.
1,79TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinde satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.photographyblog.com/news/photomarks_1.5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+photographyblog+PhotographyBLOG Yorum Yaz
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