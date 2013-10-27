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Fotoğrafları çizgiler ile süsleyebilen yeni uygulama: LoryStripes

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları çizgiler ile süsleyebilen yeni uygulama: LoryStripes
iOS 6 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak geliştirilen fotoğraf düzenleme uygulaması LoryStripes, benzer birçok uygulamadan çizgi / şerit tabanlı seçenekleri ile ayrılıyor.

Cihazların içerisinde yer alan fotoğrafların üzerine 40 farklı şerit ekleyebilen LoryStripes, ayrıca bünyesinde 120 hazır şablon barındırıyor ve 62 farklı renk, 9 farklı gölgeleme ile farklı şeffaflık ayarları sunabiliyor. Şeritlerin yönlerinin ve boyutlarının değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, hazırlanan içerikleri Instagram, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor. Ayrıca ilham alınması için diğer kişilerin hazırladığı fotoğrafları gösteren özel bir bölüme sahip olan LoryStripes, katmanlı çalışma desteğini de veriyor. 

3,59 TL fiyat etiketiyle satılan LoryStripes fotoğraf düzenleme uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


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caglet 6 yıl
Ben beğendim
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taytaylan 6 yıl
Çok başarılı

[DHTUBE=http://vimeo.com/77650327#]
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