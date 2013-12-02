Fotoğraflarınızı çizgilerle zenginleştirin: LoryStripe uygulaması %50 indirimde

iPhone 5s tanıtım videosundaki Tangent uygulamasının geliştiricisi Pixite'in bir süre önce yayınladığı LoryStripes uygulaması kısa bir süreliğine %50 indirimde.

App Store'daki dikkat çekici fotoğraf düzenleme ve efekt uygulamalarından olan LoryStripes, kullanıcıların iCihazlar'ındaki fotoğraflara çizgiler ekleyerek farklılaştırmalarını sağlıyor. Sahip olduğu 40 farklı şerit ile fotoğrafları zenginleştiren uygulama, 120 hazır şablon şeritin yanı sıra 62 farklı renk, 9 farklı gölgeleme ile şeffaflık ayarları sayesinde kullanıcıların dilediklerince fotoğrafları farklılaştırma imkanı sunuyor. Uygulamada yer alan paylaşım seçenekleri sayesinde hazırlanan fotoğrafları Instagram, Facebook veya Twitter gibi yaygın sosyal ağlardan paylaşılması sağlanırken; ayrıca uygulamanın kendisine, kullanıcıların hazırladıkları fotoğrafları diğer LoryStripe kullanıcılarının beğenisine sunanildikleri ayrı bir bölüm de bulunuyor.

Normal fiyatı 3,59 TL olan LoryStripe'ı kısa bir süreliğine 1,79 TL'den satın alabilirsiniz. Uygulamanın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: