Foxconn, Android ve Chrome cihazları için Microsoft ile patent anlaşması imzaladı





Google'ın Android işletim sisteminin dağıtımından herhangi bir lisans ücreti almadığı biliniyor. Ancak teknoloji dünyasında Android işletim sisteminden lisans anlamında en büyük karı elde eden firma Microsoft.





Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda uyarı göndermeye başladı ve neredeyse yüzde 90'ınını anlaşma masasına oturttu.





Samsung, HTC, Wistron, Quanta, Acer ve General Dynamics Itronix gibi firmalarla anlaşma masasına oturan Microsoft bu firmalardan 5-15$ arasında değişen cihaz başı lisans ücreti almaya başladı.





Microsoft'un lisans anlaşması yaptığı son firma ise Foxconn'un çatı firması Hon Hai oldu. Hon Hai, Foxconn üzerinden çeşitli Android ve Chrome OS cihazları üretmekteydi. Bu bakımdan Microsoft'un kapsama alanına girmişti.





Firma yaptığı açıklamada tüketici elektroniği sektörünün yüzde 40'ının üretimini yapan Hon Hai ile lisans anlaşması yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve geliştirdikleri teknolojilerini firmaların kullanımına sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2013/Apr13/04-16FoxconnPR.aspx