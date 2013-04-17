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Foxconn, Android ve Chrome cihazları için Microsoft ile patent anlaşması imzaladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Foxconn, Android ve Chrome cihazları için Microsoft ile patent anlaşması imzaladı

Google'ın Android işletim sisteminin dağıtımından herhangi bir lisans ücreti almadığı biliniyor. Ancak teknoloji dünyasında Android işletim sisteminden lisans anlamında en büyük karı elde eden firma Microsoft.

Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda uyarı göndermeye başladı ve neredeyse yüzde 90'ınını anlaşma masasına oturttu. 

Samsung, HTC, Wistron, Quanta, Acer ve General Dynamics Itronix gibi firmalarla anlaşma masasına oturan Microsoft bu firmalardan 5-15$ arasında değişen cihaz başı lisans ücreti almaya başladı.

Microsoft'un lisans anlaşması yaptığı son firma ise Foxconn'un çatı firması Hon Hai oldu. Hon Hai, Foxconn üzerinden çeşitli Android ve Chrome OS cihazları üretmekteydi. Bu bakımdan Microsoft'un kapsama alanına girmişti.

Firma yaptığı açıklamada tüketici elektroniği sektörünün yüzde 40'ının üretimini yapan Hon Hai ile lisans anlaşması yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve geliştirdikleri teknolojilerini firmaların kullanımına sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2013/Apr13/04-16FoxconnPR.aspx Yorum Yaz
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mert1907 6 yıl en beğenilen
Adamlar WP ye kaynagi Android den sagliyor iyimi :)
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Jül Sezar 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
olaya bak ya. bu taraftan bakınca Google microsofta su vermese yeridir.

Google a odetilen bir mebla yok burada
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DH Misafiri 4 yıl
Windows Phonun neden bu kadar gerinde geldiğini sebebi bu olsa gerek. Yoksa Microsoft çok tan IOS ve Androidi alaşağı ederdi Windows u kullanarak.
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DH Misafiri 4 yıl
Windows Phonun neden bu kadar gerinde geldiğini sebebi bu olsa gerek. Yoksa Microsoft çok tan IOS ve Androidi alaşağı ederdi Windows u kullanarak.
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acbold 6 yıl
mert1907
Adamlar WP ye kaynagi Android den sagliyor iyimi :)

Bu yüzden 5 yılda bir işletim sistemini geliştiremedi adamlar.Kendileri geliştirip iyi olursa sonra android satılmaz.. Çok kötü bi ikilem :)
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1 Yanıt Yanıtla +1
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mert1907 6 yıl acbold
acbold
mert1907
Adamlar WP ye kaynagi Android den sagliyor iyimi :)

Bu yüzden 5 yılda bir işletim sistemini geliştiremedi adamlar.Kendileri geliştirip iyi olursa sonra android satılmaz.. Çok kötü bi ikilem :)
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Gelismesi lazim ama eksikleri bana gore cok. Kardesimde 620 var hosuma gidiyor ama henuz olgunlasmadi :)
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teramit 6 yıl
yc#1
En azından adamlar oturup anlaşıyor. Apple gibi mahkemeye koşup ürün satışını yasaklatmaya çalışmıyor.

Anlaşamazsa microsoft ta mahkemeye gider yarım akıllı kardeşim, beynin öbür yarısını da kullan.
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General. 6 yıl
MS sistemi kurmuş parayı kırıyor paraya bak milyar$ ler adamların gözünde kuruş gibi
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mert1907 6 yıl en beğenilen
Adamlar WP ye kaynagi Android den sagliyor iyimi :)
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BeYaBaN. 6 yıl
wolf silver
Samsungdan aldığı para tek yeterlidir.ortalama olarak 7 $ alıyorsa buda buyuk bir para meydana geliyor. Bu yıl samsung 500 milyon telefon satacaksa kabaca bir hesap ile (7×400. 000.000) benim hesap makinesi bu kadar yüksek bir meblayı hesaplayamadi..

Hem yanlış yazmışsın hem de yanlış biliyorsun. Samsung 2012 yılında 213 milyon akıllı telefon satışında bulundu. Senin dediğin de 510 milyon satış barajını aşmak istiyorlar oda tüm akıllı-akılsız telefonlarla. ;)
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yc#1 6 yıl
En azından adamlar oturup anlaşıyor. Apple gibi mahkemeye koşup ürün satışını yasaklatmaya çalışmıyor.
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cagataykoroglu 6 yıl
Ms ne para kazandı android cihazlardan :D
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TECHTRONİC 6 yıl
wolf silver
Samsungdan aldığı para tek yeterlidir.ortalama olarak 7 $ alıyorsa buda buyuk bir para meydana geliyor. Bu yıl samsung 500 milyon telefon satacaksa kabaca bir hesap ile (7×400. 000.000) benim hesap makinesi bu kadar yüksek bir meblayı hesaplayamadi..

500 Milyon satsa 3 Buçuk Milyar Dolar ediyor . . .
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