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Foxconn çalışanı yatakhaneden düşerek hayatını kaybetti

8 yıl
16,3b
1
33
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn yeni bir ölüm haberiyle bir kez daha gündemde. Hatırlanacağı üzere daha önce 10'dan fazla Foxconn çalışanı intihar etmiş ve firmadaki çalışma koşulları tartışma konusu olmuştu. Başta Apple olmak üzere Dell ve Nokia gibi dünya devi isimler adına hacimli üretim gerçekleştiren Foxconn, hızla artan intihar olaylarından sonra çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler alacağını açıklamıştı. BBC'nin bugün yayınladığı yeni bir habere göre, Foxconn'un iştiraklerinden Chimei Innolux firmasının, Foshan şehrindeki tesislerinde, yaz dönemi için çalışan 18 yaşındaki bir stajyer, yatakhaneden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Xinhua haber ajansına göre, ismi açıklanmayan stajyerin bir kaza sonucu mu yoksa intihar nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.

Yaşanan bu üzücü olayın intihar olup olmadığı henüz kesinleşmemekle birlikte, çalışanları "yalnız" hissediyoruz diyen Foxconn, şartların iyileştirilmesi yönünde nasıl adımlar atacak, ne gibi düzenlemeler yapacak sorularının cevabını ise zaman gösterecek.


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turabk1989 8 yıl
İlkel ölüm demiş arkadaşın biri,ne gibi bir ölüm bekliyorsunki teknolojik olsun?Lafa bak hizaya gel!
Ölüm işte,vakti gelen yada gelmeyen,bir şekilde ölüyor.
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El Mukteda 8 yıl
bu adamların günde 16-18 saat çalışarak ve evini nasıl geçindireceğini düşündüğü 3 kuruş maaşla çıkarttıkları anakartlara biz burada 800-1000 lira para veriyoruz gerçekten çok düşündürücü.
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erabrown 8 yıl
Faxconn ile soyle bir durum var. Hayatini kaybeden iscilerin ailesine 10bin ila 20bin yen arasinda bir para odeniyordu. Uzakdogu kulturunde de kendini ailesi icin feda etmek oldukca sik rastlanilan bir durum. Faxconn'da bu iscilerin pes pese intihar sebepleri bu idi. Daha sonra pespese gelen intiharlar'dan sonra bu yardimi artik yapmayaaklarini aciklamislardi bu aciklamanin hemen ardindan 1 hafta sonra civari bir isci daha hayatina kendisi son verdi ve artik sirketin belli yukseklikteki bolgelerinin zemine yakin yerlerine ag gerildi.
Iscilerin 16 ila 18 saat arasinda calistiklari ve uyumaya bile vakit bulamadiklari soylenenler arasinda.
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
DH son dakika: Amd'nin mühendisine boşanma davası.

Olay şu şekilde gelişti. Amd'nin cpu geliştirme takımında yer alan kıdemli mühendis G.A. in son zamanlarda iş yoğunluğu nedeniyle ailesine olan ilgisi tükenme noktasına geldi. İddialara göre G.A. son 2 haftadır hiç eve uğramamış ve eşi bu durumdan son derece şikayetçiymiş.

İddiaların doğruluğunu araştırmak üzere G.A. in eşine ulaşan ekibimiz J.A. e olayın aslını sordu. J.A. "Eşim artık işine karşı öyle bir hırslı hale geldiki neredeyse bizi artık tanımıyor. Yaklaşık bir aydır eve gelmiyor işyerinde yatıp kalkıyormuş. Birkere uğradığında "niye böyle yapıyorsun herkes gibi normal çalışsan olmazmı" diye sorduğumda "biraz sabret şu buldozeri çıkaralım, rakibi sinek gibi ezecez neye uğradığını şaşıracaklar. Belki bende tarfi ederim, sende müdür karısı olursun fenamı lan" diye cevap verdi. Ben müdür karısı falan olmak istemiyorum artık bıktım bundan sonra yalvarsada olmaz. Gitsin işlemci midir ne zıkkımdır onlarla evlensin zaten başka bişey bildiği yok" dedi.

Davaya bakan Kaliforniya eyalet mahkemesi duruşma günü tarafları dinledikten sonra kararını verecek.
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RougeDown 8 yıl
@Holy One
O kadar ölümü işçi sebepli olamaz.
İşçinin güvenliğini çalışan üstlenir.
Çoğu güvenlik eksikliği sebepli ölümler
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selcuk87 8 yıl
@DavutGENC
Olay ranzadan düşmek değil zaten, başlıkta yazıyor "yatakhane"den düşmek. Yani işçilerin kaldığı yurt gibi birşey.
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musandia 8 yıl
Yatakhane denmiş, binadan düşmüş olmasın
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DavutGENC 8 yıl
bence bu bir ranza dan düşme ölümü deil yatakdan düşerek hangimiz öldük
ben 4 katlı ranzadan düştüm kol gitti sadece.
arkadaşlar kimse yalan dan ölmez ama
adam gibi öldürülünce ölür
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RougeDown 8 yıl
Foxconn tuzla tersanesine donusmez inşallah
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HoLY.oNE 8 yıl

RougeDown
Foxconn tuzla tersanesine donusmez inşallah

tuzla tersanesindeki ölümlerin sorumlusu firmalar değil ,işçiler oluyor genellikle.
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nirvanha 8 yıl
Ne yazık....O işçilerin ölümüne ,stresten amnezi hastalığına yakalanmasına , kalp krizi geçirmelerine bel fıtığı , boyun fıtığı olmalarına ,ayaklarında taban çökmesi oluşmasına , genç yaşta kel kalmalarına , hayattan umudunu kesmelerine neden olan işverenler , onlara ses çıkarmayan uluslar ve onların hükümetleri , bizim yöneticilerimiz mi ? daha suçlu , yoksa dünyanın en değerli varlığı olan kainatın bile o nun hizmetine sunulduğu varlığın İNSAN'ın öldürülmesinin , haberinin burada ne işi olduğunu soran , kör zihniyet , tüketici toplumu mu?O fabrikalardan maalesef yurdumuzda da fazlasıyla var ve bizleri yavaş yavaş öldürüyorlar.Maalesef çok inanarak meclise taşıdığımız sayın büyüklerimiz de bizleri çoktan unutmuş görünüyorlar.Duble yollarda duble araçlarını son surat kullanadursunlar .Bizler her geçen gün birer birer ölüyoruz , ölmeden de eziyetin her türlü çeşidini yaşıyoruz.Vatan sağolsun! üretmeye devam ediyoruz.Sizlerde bol bol tüketip , bir an bile düşünmeden yaşamaya devam edin sayın fildişi kulesi sakinleri.Saygılar;
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AC//DC 8 yıl

nirvanha

Ne yazık....O işçilerin ölümüne ,stresten amnezi hastalığına yakalanmasına , kalp krizi geçirmelerine bel fıtığı , boyun fıtığı olmalarına ,ayaklarında taban çökmesi oluşmasına , genç yaşta kel kalmalarına , hayattan umudunu kesmelerine neden olan işverenler , onlara ses çıkarmayan uluslar ve onların hükümetleri , bizim yöneticilerimiz mi ? daha suçlu , yoksa dünyanın en değerli varlığı olan kainatın bile o nun hizmetine sunulduğu varlığın İNSAN'ın öldürülmesinin , haberinin burada ne işi olduğunu soran , kör zihniyet , tüketici toplumu mu?O fabrikalardan maalesef yurdumuzda da fazlasıyla var ve bizleri yavaş yavaş öldürüyorlar.Maalesef çok inanarak meclise taşıdığımız sayın büyüklerimiz de bizleri çoktan unutmuş görünüyorlar.Duble yollarda duble araçlarını son surat kullanadursunlar .Bizler her geçen gün birer birer ölüyoruz , ölmeden de eziyetin her türlü çeşidini yaşıyoruz.Vatan sağolsun! üretmeye devam ediyoruz.Sizlerde bol bol tüketip , bir an bile düşünmeden yaşamaya devam edin sayın fildişi kulesi sakinleri.Saygılar;



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SVSTRGMR 8 yıl

nirvanha

Ne yazık....O işçilerin ölümüne ,stresten amnezi hastalığına yakalanmasına , kalp krizi geçirmelerine bel fıtığı , boyun fıtığı olmalarına ,ayaklarında taban çökmesi oluşmasına , genç yaşta kel kalmalarına , hayattan umudunu kesmelerine neden olan işverenler , onlara ses çıkarmayan uluslar ve onların hükümetleri , bizim yöneticilerimiz mi ? daha suçlu , yoksa dünyanın en değerli varlığı olan kainatın bile o nun hizmetine sunulduğu varlığın İNSAN'ın öldürülmesinin , haberinin burada ne işi olduğunu soran , kör zihniyet , tüketici toplumu mu?O fabrikalardan maalesef yurdumuzda da fazlasıyla var ve bizleri yavaş yavaş öldürüyorlar.Maalesef çok inanarak meclise taşıdığımız sayın büyüklerimiz de bizleri çoktan unutmuş görünüyorlar.Duble yollarda duble araçlarını son surat kullanadursunlar .Bizler her geçen gün birer birer ölüyoruz , ölmeden de eziyetin her türlü çeşidini yaşıyoruz.Vatan sağolsun! üretmeye devam ediyoruz.Sizlerde bol bol tüketip , bir an bile düşünmeden yaşamaya devam edin sayın fildişi kulesi sakinleri.Saygılar;


çok güzel yazmışsın
eskiden köleler bile daha insanca yaşıyormuş
şimdinin hürleri köleden beter ...
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selcuk87 8 yıl
@pysicopath
Tabiki de ilgilenen vardır. Mesela ben ilgileniyorum. İleride bir gün muadilleri arasında seçme şansımın olduğu bir ürün olduğu zaman foxconn ürünlerini tercih etmeyeceğim. Günde 18 saat çalışan işçiler varmış. Günde 18 saat çalışmak ne demek bir düşün istersen.
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sgnr 8 yıl
@pysicopath
Bir insanın hayatını kaybetmesi seni pek ilgilendirmiyor anlaşılan. Bu insanların bizim ağzımızın suyu akarak baktığımız o elektronik aletleri çok ağır şartlarda çalışarak ürettikleri için,bunalıma girip öldüğünü anlayamıyorsun sanırım.
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pysicopath 8 yıl
Bu derece detay ötesi bir haberin donanım haberde ne işi var anlamıyorum. Donanım Haberi takip edip de Foxconn da çalışan birinin hayatını kaybedip kaybetmediğiyle ilgilenen var mıdır acaba??
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jay jay justified 8 yıl

pysicopath

Bu derece detay ötesi bir haberin donanım haberde ne işi var anlamıyorum. Donanım Haberi takip edip de Foxconn da çalışan birinin hayatını kaybedip kaybetmediğiyle ilgilenen var mıdır acaba??


Vardır merak etme. Herkes senin kadar sığ düşünüp "altı üstü detay, ölüm işte" diye geçiştiremiyor. Bu haberin öncesi de var. Son olmayacağına da kestirmek zor olmasa gerek. Televizyonda Karayip Korsanları müzikleri eşliğinde her akşam ana haber bülteni adı altında verilen saçma sapan görüntülerden "n" kat daha fazla haber değeri taşıyor.

Gerçi ben buradaki ölümden çok insanlarımızın ne kadar vurdumduymaz olabildiklerini gördüğüme üzüldüm.
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