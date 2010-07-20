Foxconn çalışanı yatakhaneden düşerek hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn yeni bir ölüm haberiyle bir kez daha gündemde. Hatırlanacağı üzere daha önce 10'dan fazla Foxconn çalışanı intihar etmiş ve firmadaki çalışma koşulları tartışma konusu olmuştu. Başta Apple olmak üzere Dell ve Nokia gibi dünya devi isimler adına hacimli üretim gerçekleştiren Foxconn, hızla artan intihar olaylarından sonra çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler alacağını açıklamıştı. BBC'nin bugün yayınladığı yeni bir habere göre, Foxconn'un iştiraklerinden Chimei Innolux firmasının, Foshan şehrindeki tesislerinde, yaz dönemi için çalışan 18 yaşındaki bir stajyer, yatakhaneden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Xinhua haber ajansına göre, ismi açıklanmayan stajyerin bir kaza sonucu mu yoksa intihar nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.

Yaşanan bu üzücü olayın intihar olup olmadığı henüz kesinleşmemekle birlikte, çalışanları "yalnız" hissediyoruz diyen Foxconn, şartların iyileştirilmesi yönünde nasıl adımlar atacak, ne gibi düzenlemeler yapacak sorularının cevabını ise zaman gösterecek.