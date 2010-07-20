Foxconn çalışanı yatakhaneden düşerek hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn yeni bir ölüm haberiyle bir kez daha gündemde. Hatırlanacağı üzere daha önce 10'dan fazla Foxconn çalışanı intihar etmiş ve firmadaki çalışma koşulları tartışma konusu olmuştu. Başta Apple olmak üzere Dell ve Nokia gibi dünya devi isimler adına hacimli üretim gerçekleştiren Foxconn, hızla artan intihar olaylarından sonra çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler alacağını açıklamıştı. BBC'nin bugün yayınladığı yeni bir habere göre, Foxconn'un iştiraklerinden Chimei Innolux firmasının, Foshan şehrindeki tesislerinde, yaz dönemi için çalışan 18 yaşındaki bir stajyer, yatakhaneden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Xinhua haber ajansına göre, ismi açıklanmayan stajyerin bir kaza sonucu mu yoksa intihar nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.
Yaşanan bu üzücü olayın intihar olup olmadığı henüz kesinleşmemekle birlikte, çalışanları "yalnız" hissediyoruz diyen Foxconn, şartların iyileştirilmesi yönünde nasıl adımlar atacak, ne gibi düzenlemeler yapacak sorularının cevabını ise zaman gösterecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ölüm işte,vakti gelen yada gelmeyen,bir şekilde ölüyor.
Iscilerin 16 ila 18 saat arasinda calistiklari ve uyumaya bile vakit bulamadiklari soylenenler arasinda.
Olay şu şekilde gelişti. Amd'nin cpu geliştirme takımında yer alan kıdemli mühendis G.A. in son zamanlarda iş yoğunluğu nedeniyle ailesine olan ilgisi tükenme noktasına geldi. İddialara göre G.A. son 2 haftadır hiç eve uğramamış ve eşi bu durumdan son derece şikayetçiymiş.
İddiaların doğruluğunu araştırmak üzere G.A. in eşine ulaşan ekibimiz J.A. e olayın aslını sordu. J.A. "Eşim artık işine karşı öyle bir hırslı hale geldiki neredeyse bizi artık tanımıyor. Yaklaşık bir aydır eve gelmiyor işyerinde yatıp kalkıyormuş. Birkere uğradığında "niye böyle yapıyorsun herkes gibi normal çalışsan olmazmı" diye sorduğumda "biraz sabret şu buldozeri çıkaralım, rakibi sinek gibi ezecez neye uğradığını şaşıracaklar. Belki bende tarfi ederim, sende müdür karısı olursun fenamı lan" diye cevap verdi. Ben müdür karısı falan olmak istemiyorum artık bıktım bundan sonra yalvarsada olmaz. Gitsin işlemci midir ne zıkkımdır onlarla evlensin zaten başka bişey bildiği yok" dedi.
Davaya bakan Kaliforniya eyalet mahkemesi duruşma günü tarafları dinledikten sonra kararını verecek.
O kadar ölümü işçi sebepli olamaz.
İşçinin güvenliğini çalışan üstlenir.
Çoğu güvenlik eksikliği sebepli ölümler
Olay ranzadan düşmek değil zaten, başlıkta yazıyor "yatakhane"den düşmek. Yani işçilerin kaldığı yurt gibi birşey.
ben 4 katlı ranzadan düştüm kol gitti sadece.
arkadaşlar kimse yalan dan ölmez ama
adam gibi öldürülünce ölür
tuzla tersanesindeki ölümlerin sorumlusu firmalar değil ,işçiler oluyor genellikle.
çok güzel yazmışsın
eskiden köleler bile daha insanca yaşıyormuş
şimdinin hürleri köleden beter ...
Tabiki de ilgilenen vardır. Mesela ben ilgileniyorum. İleride bir gün muadilleri arasında seçme şansımın olduğu bir ürün olduğu zaman foxconn ürünlerini tercih etmeyeceğim. Günde 18 saat çalışan işçiler varmış. Günde 18 saat çalışmak ne demek bir düşün istersen.
Bir insanın hayatını kaybetmesi seni pek ilgilendirmiyor anlaşılan. Bu insanların bizim ağzımızın suyu akarak baktığımız o elektronik aletleri çok ağır şartlarda çalışarak ürettikleri için,bunalıma girip öldüğünü anlayamıyorsun sanırım.
Vardır merak etme. Herkes senin kadar sığ düşünüp "altı üstü detay, ölüm işte" diye geçiştiremiyor. Bu haberin öncesi de var. Son olmayacağına da kestirmek zor olmasa gerek. Televizyonda Karayip Korsanları müzikleri eşliğinde her akşam ana haber bülteni adı altında verilen saçma sapan görüntülerden "n" kat daha fazla haber değeri taşıyor.
Gerçi ben buradaki ölümden çok insanlarımızın ne kadar vurdumduymaz olabildiklerini gördüğüme üzüldüm.