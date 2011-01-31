Foxconn kendi markasını taşıyan 5 milyon anakart sattı, gözünü ilk üçe dikti

Dünyanın en büyük sözleşmeli donanım üreticisi Foxconn (Hon Hai Precision Industry), geride bıraktığımız yıl içerisinde kendi markasını taşıyan 5 milyon anakart sattığını açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Peru ve Vietnam gibi gelişmekte olan pazarlarda güçlü bir performans sergileyen Foxconn, markalı anakart satışlarının dışında 40 milyon OEM anakart satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Asus ve Gigabyte ile birlikte dünyanın en büyük üç anakart üreticisinden birisi olmayı hedefleyen Foxconn, 2009 yılında geri adım atarak markalı anakartlar konusunda planlarında küçülmeye giderek ağırlığı OEM bölümüne vermiş ancak 2010 yılında markalı ürün çalışmaları yeniden hızlanmıştı.

Markasını taşıyan anakartlara verdiği önemi, Quantum Force serisini yeniden canlandırarak gözler önüne seren Foxconn, pazardaki en büyük üç anakart üreticisinden biri olma hedeflerini de koruyor. Firma kademeli olarak satış rakamlarını arttırmayı ve hedeflerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Foxconn'un hedefleri için MSI, ECS ve ASRock gibi firmaları geride bırakması gerekiyor zira bu üreticilerin her biri geçtiğimiz yıl ve 7-10 milyon arası anakart satışı gerçekleştirdi, ASRock agresif çıkışı ile üçüncülüğe yükselmeyi başardı.