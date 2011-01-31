Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn kendi markasını taşıyan 5 milyon anakart sattı, gözünü ilk üçe dikti

8 yıl
10,8b
1
9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Foxconn kendi markasını taşıyan 5 milyon anakart sattı, gözünü ilk üçe dikti
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük sözleşmeli donanım üreticisi Foxconn (Hon Hai Precision Industry), geride bıraktığımız yıl içerisinde kendi markasını taşıyan 5 milyon anakart sattığını açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Peru ve Vietnam gibi gelişmekte olan pazarlarda güçlü bir performans sergileyen Foxconn, markalı anakart satışlarının dışında 40 milyon OEM anakart satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Asus ve Gigabyte ile birlikte dünyanın en büyük üç anakart üreticisinden birisi olmayı hedefleyen Foxconn, 2009 yılında geri adım atarak markalı anakartlar konusunda planlarında küçülmeye giderek ağırlığı OEM bölümüne vermiş ancak 2010 yılında markalı ürün çalışmaları yeniden hızlanmıştı.

Markasını taşıyan anakartlara verdiği önemi, Quantum Force serisini yeniden canlandırarak gözler önüne seren Foxconn, pazardaki en büyük üç anakart üreticisinden biri olma hedeflerini de koruyor. Firma kademeli olarak satış rakamlarını arttırmayı ve hedeflerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Foxconn'un hedefleri için MSI, ECS ve ASRock gibi firmaları geride bırakması gerekiyor zira bu üreticilerin her biri geçtiğimiz yıl ve 7-10 milyon arası anakart satışı gerçekleştirdi, ASRock agresif çıkışı ile üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Foxconn kendi markasını taşıyan 5 milyon anakart sattı, gözünü ilk üçe dikti
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
su anda Foxconn anakart ve kasa dagitimini da Cizgi Elektronik yapiyor. Teknik servis olarak Asus ile ayni sartlarda hizmet veriyorlar yani son kullaniciya ucretsiz cift tarafli kargo hizmmeti, call center vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Asus'un ve Gigabyte'in 2010 yılı satışı toplamı kadar anakart satmışlar.
Dünyanın En Büyük Anakart Üreticisi.
iPhone , iPad leri de zaten onlar üretiyor.
Aynı zamanda Dünyanın En Büyük Kasa Üreticisi de...
Dalga geçmek için söylemiyorum ama Casper'ın kasalarını da onlar üretiyor.
Casper dalga geçilmeyecek marka anlamında söylemedim tabi :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezar 8 yıl

OverClocKing

Asus'un ve Gigabyte'in 2010 yılı satışı toplamı kadar anakart satmışlar.
Dünyanın En Büyük Anakart Üreticisi.

iPhone , iPad leri de zaten onlar üretiyor.

Aynı zamanda Dünyanın En Büyük Kasa Üreticisi de...

Dalga geçmek için söylemiyorum ama Casper'ın kasalarını da onlar üretiyor.
Casper dalga geçilmeyecek marka anlamında söylemedim tabi :))



+1 ve IBM ve HP sistemlerin tüm anakartlarıda da BU FİRMAYA aittir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl
soket üzerinde koruyucu var ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redline_59 8 yıl
Markasını taşıyan anakartlara verdiği önemi, Quantum Force serisini yeniden canlandırarak gözler önüne seren Foxconn, pazardaki en büyük üç anakart üreticisinden biri olma hedeflerini de koruyor. Firma kademeli olarak satış rakamlarını arttırmayı ve hedeflerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Foxconn'un hedefleri için MSI, ECS ve ASRock gibi firmaları geride bırakması gerekiyor zira bu üreticilerin her biri geçtiğimiz yıl ve 7-10 milyon arası anakart satışı gerçekleştirdi, ASRock agresif çıkışı ile üçüncülüğe yükselmeyi başardı.


kart uzerıne koy ıkıtane boru bağla koprulerın uzerıne ıkı tanede pcı- e slotu koy. sonra ben anakart yaptım. asus ve gigabyte erısmesı ıcın 40 fırın ekmek yemesı lazım kalıte olarak. cok sat ama kalıtelı sat


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazerboy 8 yıl
Resimdeki anakartın soket bölümünü ya kömürden yapmışlar ya da yanmış :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bu markaya hiç sempatim yok.. çalışanlarına yaptıklarıyla ortaya çıktığından beridir hiç sevmiyorum bu markayı..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
casper'le exper sağolsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redline_59 8 yıl
Foxconn a88gmv sanırım en cok bu kartı satmıstır

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj] 8 yıl Probook T101 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim