Foxconn ödüllü oyun turnuvası düzenliyor

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Foxconn, kendine güvenen oyuncuları yeni bir turnuvaya davet ediyor. Foxconn eXperiences adı verilen, katılımın ücretsiz olduğu uluslararası oyun turnuvası için geri sayım başladı. Call of Duty 4, Starcraft II ve Fifa 11 oyunlarının yer aldığı turnuvada kazananlar için ödül olarak çok sayıda anakart dağıtılacak.
Son kayıt tarihi 27 Mayıs olarak belirlenen turnuva kapsamında maçlar 28 Mayıs'ta başlayacak ve 19 Haziran'a kadar devam edecek. Intel'in P67 ve X58 çipsetlerini kullanan üst seviye anakartların hediye edileceği etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Call of Duty 4'te takım oyunu, Fifa 11 ve Starcraft II'de ise bireysel yeteneklerini sergileyerek kazanmaya çalışacaklar.
Turnuvanın uluslararası katılıma açık olması sayesinde, bahsi geçen anakart ödüllerine ek olarak kazananlar, adlarını dünya çapında duyurma fırsatını da yakalayacaklar.
Turnuvaya katılmak isteyenler için internet sitesi: www.e-cups.org
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cod2 de de tunisia mapında tdm de sadece kar98 le 120 kişi almıştım
rus maplarındada 100 den aşagı inmezdim sade kar98 kullanarak.:D
ama bırakalı çok oldu:D
kayıt olurken hata veriyor
ayarlarda "cod 4 guid" die bir yer var ama oraya ne yazacam bilmiyorum
guid ne demek ? acil yardım lazım
cevap lazım ? bilen yokmu
hayır orjinal olmasına gerek yok xfire uzerınden oynanacak
sitedeki oylama türkiye için geçerli. bir sonraki etkinlikte yer alacak oyunlar Pb ve Lol'dür...