Foxconn ödüllü oyun turnuvası düzenliyor

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Foxconn, kendine güvenen oyuncuları yeni bir turnuvaya davet ediyor. Foxconn eXperiences adı verilen, katılımın ücretsiz olduğu uluslararası oyun turnuvası için geri sayım başladı. Call of Duty 4, Starcraft II ve Fifa 11 oyunlarının yer aldığı turnuvada kazananlar için ödül olarak çok sayıda anakart dağıtılacak.