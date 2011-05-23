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Foxconn ödüllü oyun turnuvası düzenliyor

8 yıl
18,8b
1
28
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Foxconn, kendine güvenen oyuncuları yeni bir turnuvaya davet ediyor. Foxconn eXperiences adı verilen, katılımın ücretsiz olduğu uluslararası oyun turnuvası için geri sayım başladı. Call of Duty 4, Starcraft II ve Fifa 11 oyunlarının yer aldığı turnuvada kazananlar için ödül olarak çok sayıda anakart dağıtılacak.

Son kayıt tarihi 27 Mayıs olarak belirlenen turnuva kapsamında maçlar 28 Mayıs'ta başlayacak ve 19 Haziran'a kadar devam edecek. Intel'in P67 ve X58 çipsetlerini kullanan üst seviye anakartların hediye edileceği etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Call of Duty 4'te takım oyunu, Fifa 11 ve Starcraft II'de ise bireysel yeteneklerini sergileyerek kazanmaya çalışacaklar.

Turnuvanın uluslararası katılıma açık olması sayesinde, bahsi geçen anakart ödüllerine ek olarak kazananlar, adlarını dünya çapında duyurma fırsatını da yakalayacaklar.

Turnuvaya katılmak isteyenler için internet sitesi: www.e-cups.org


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VideOyun 7 yıl
Bo iş diyenler nasıl ya adamlar sanki 10liralık anakart veriyorlar
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Necessa®i 7 yıl
oyunkolikler için süper
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şoray uzun yolda 7 yıl
cod 4 de 1000 puan aldıgım oyun vardı tdm de
cod2 de de tunisia mapında tdm de sadece kar98 le 120 kişi almıştım
rus maplarındada 100 den aşagı inmezdim sade kar98 kullanarak.:D
ama bırakalı çok oldu:D
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heavenandhell1234 7 yıl
'please add guid for this game '
kayıt olurken hata veriyor
ayarlarda "cod 4 guid" die bir yer var ama oraya ne yazacam bilmiyorum
guid ne demek ? acil yardım lazım
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heavenandhell1234 7 yıl

bilal1390
'please add guid for this game '
kayıt olurken hata veriyor
ayarlarda "cod 4 guid" die bir yer var ama oraya ne yazacam bilmiyorum
guid ne demek ? acil yardım lazım

cevap lazım ? bilen yokmu
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heavenandhell1234 8 yıl
oyunun illa orjinal olması mı gerekiyor birde x fire üzerinden mi olacak turnuva ?
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SatisFacti0n 7 yıl
Vereceği Anakartında
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FightForBeer 7 yıl

bilal1390

oyunun illa orjinal olması mı gerekiyor birde x fire üzerinden mi olacak turnuva ?

hayır orjinal olmasına gerek yok xfire uzerınden oynanacak
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DreDD1903 8 yıl
SchutZ
Sitedeki oylamada sadece %2 lik bir kısım Fifa yı istemiş.Fifa yerine League Of Legends Olmalıydı :/

sitedeki oylama türkiye için geçerli. bir sonraki etkinlikte yer alacak oyunlar Pb ve Lol'dür...
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0tt0m@n 8 yıl
Kazanana ne veriyorlar, ayın intihara meğilli çalışanını mı ?
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FightForBeer 8 yıl
cod 4 yapabiliriz 2 senedir cod online oynuyorum sitedeki adim orqun06 team kurmak istelenler pm atarsa sevinirim
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SchutZ 8 yıl
Sitedeki oylamada sadece %2 lik bir kısım Fifa yı istemiş.Fifa yerine League Of Legends Olmalıydı :/
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goldwarriorxx 8 yıl
Cod 4 AkaaaR Oyun Boş İş Değil Dışa Vurumdur !
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Sodalayn 8 yıl
Point Blank yada CS olsa akardım
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zerocontrol 8 yıl
Cod 4 e bende katılırım
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