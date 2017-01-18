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Foxconn üretim tesislerini ABD'ye taşımak konusunda kararsız

Apple'ın ABD'de üretime devam edeceği söylentileri konuşulurken bir iddia da Apple'ın en büyük tedarikçisi Foxconn için geldi. İddialara göre Foxconn Çin'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
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21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Foxconn üretim tesislerini ABD'ye taşımak konusunda kararsız
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Başkanlık yarışını kazandıktan sonra pek çok şirkete, ürünlerini ABD’de üretmesi için baskı uygulayan Trump’ın ilk hedeflerinden birisi de Apple’dı. Trump, Apple CEO’su Tim Cook’u arayıp ‘’Çin veya Vietnam yerine ABD’de üretim yapmanız benim için büyük bir kazanım olur’’ demiş ve teknoloji devlerinin liderlerini ağırladığı toplantıya Tim Cook’u da davet etmişti. Tabi Apple’ın üretimini ABD’ye taşıması durumunda faaliyetleri en çok etkilenecek firmalardan birisi de Foxconn. Zira elektronik imalat devi olan şirket, Apple’ın en büyük tedarikçisi ancak o da Çin ve Trump baskısıyla iki arada bir derede kalmış gibi görünüyor.

Apple’ın ABD’de üretim yapacağı iddialarının ardından çıkan, Foxconn’un da ABD’de fabrika açarak iPhone ve iPad üretimine Amerika’da devam edeceği haberleri Çin hükumetini oldukça endişelendirdi. Çin’deki fabrikalarında 1 milyona yakın işçi istihdam ederek ülke için çok önemli bir rol üstlenen Foxconn’u kaybetmek istemeyen Çinli yetkililer, geçtiğimiz günlerde Foxconn’un kurucusu Tayvanlı milyarder Terry Gou ile bir araya gelerek konu hakkında görüştüler. İddialara göre Çin’i hala çok önemli bir pazar olarak gören Gou, Çin’den sermaye çekmeyeceklerini garanti etti. Gou ayrıca ABD yatırım planının henüz sonuçlanmadığını ve yeni yönetimin politikalarıyla bağlı olmadıklarını da dile getirdi.

Bloomberg’ün iddiasına göre Gou, Çin yönetimine bunu ispatlamak için 20 0cak Cuma günü düzenlenecek olan Trump’ın yemin törenine davet edilmesine rağmen katılmamayı planlıyor

Softbank: Foxconn ABD’de tesis kuracak

Foxconn’un ABD’ye taşınıp taşınmayacağı ile ilgili bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Donald Trump ile bir araya gelen Softbank CEO’su Masayoshi Son’dan geldi. Son, ABD’yi televizyon ve diğer elektrikli aletler için büyük bir pazar olarak gören Foxconn’un ülkede bir üretim tesisi kurmayı planladığını söylemişti ancak bu açıklamadan sadece birkaç gün önce 8 milyar dolar değerinde yatırımla Çin’in Guangzhou şehrinde yeni bir fabrikanın temelini atmaya başlamış olması bu açıklamanın doğruluğunu tartışılır hale getirmişti.

Foxconn ve Apple gelecekteki faaliyetleri için henüz net bir karar vermiş değil ancak üretimin ABD’ye kayması durumunda ucuz iş gücü imkanını kaybederek belki de yeni bir fiyat politikasına gitmek zorunda kalacak olan Apple'ın canını sıkan bir diğer nokta ise ABD'de üretim tesisi kurmazsa Trump'ın yüksek gümrük vergileriyle karşılaşma ihtimali. Apple'ın yeni telefonları kadar çok konuşulan bu konunun önümüzdeki birkaç ay içinde çözümlenmesi bekleniyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/foxconn-s-gou-said-to-assuage-china-about-u-s-investment-plans Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
Amerika'da sigortasız işçi çalıştırmak yasak :)
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eric13 2 yıl
Bazi arkadaslar sasirmis ama sunu unutmuslar uretim Cin Tayvan gibi ulkelerde olsada musterilerin hepsi Avrupa ve Abd de. Trumpta bunu kullanarak yurtdisindan buraya gelip urun satabilirsiniz ama yuzde 35 vergi odersiniz diyor. Dayatma yok Cinli cocuklari insanlik disi ortamlarda calistiran firmalari neredeyse kurban ilan edecek garip arkadaslar var. Foxconnun bu kadar sermayeye sahip olmasi insanlik disi mesai saatleri ve isci ucretleridir, zaten bu konuda bircok kez uyari almis bir firma ....
Bazi arkadaslar sasirmis ama sunu unutmuslar uretim Cin Tayvan gibi ulkelerde olsada musterilerin hepsi Avrupa ve Abd de. Trumpta bunu kullanarak yurtdisindan b...
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serkanozg 2 yıl
İşçileri cezaevi gibi bir alana doldurup günde 12 saat sigortasız çalıştırabilecekse marsa bile taşır ama o işçilerin biri dava açarsa milyon dolarlık tazminat alacağını bildiğinden demokrasi gelmemiş bir bölge olması şart
İşçileri cezaevi gibi bir alana doldurup günde 12 saat sigortasız çalıştırabilecekse marsa bile taşır ama o işçilerin biri dava açarsa milyon dolarlık tazminat ...
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BekirTemel 2 yıl
bravo trump
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kadirirdem 2 yıl
o firmanın çin den gideceğini sanmıyorum...
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ilkerinanç 2 yıl
aylık yüz dolara zor çalıştırır işçileri amerikada.misal verdim belki daha fazladır da amerikadan komik derecede ucuz olacağı kesin.
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Nu.D.38 2 yıl
bunlar hep amerikanın oyunları...
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khaos 2 yıl
Abd başkanından bahsediyoruz beyler boru değil siz apple'ı iyice abarttınız hatırlatayım abd nin yönetim organları olan kongre (senato+tm) cumhuriyetçilerin elinde iş istihdam meselesi olunca öyle apple mapple dinlemezler adam öyle haberde yamultulduğu gibi rica filan etmiyor açıkça "ya üretimini/bir bölümünü abd ye kaydıracaksın ya da arttırılmış gümrük vergisi" ödeyeceksin diyor ki Trump'ın seçimi kazandıran argümanlarından en önemlilerinden biri abd firmalarının üretimlerin/yatırımlarını abd'ye getirmesi konusunda firmalara baskı yapacağıydı
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ø 2 yıl
Trump'un politikasını keşke bizimkilerde benimsemiş olsa.
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sniper23 2 yıl ø
Orijinalden alıntı: ø
Trump'un politikasını keşke bizimkilerde benimsemiş olsa.

Ülke direk batar, bizim elemana herkes söver.
TR ile USA i karşılaştırmak gerçekten anlamsız. Hani teknoloji firması isen USA'yi yok saymak intihardan farksızdır çünkü en büyük müşteri kitlesi ordan (ki benim öyle) ama TR'de ise öyle bir durum yok.
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serkanozg 2 yıl
İşçileri cezaevi gibi bir alana doldurup günde 12 saat sigortasız çalıştırabilecekse marsa bile taşır ama o işçilerin biri dava açarsa milyon dolarlık tazminat alacağını bildiğinden demokrasi gelmemiş bir bölge olması şart
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CoreXXX 2 yıl
apple merkezini taşır bi yere . gümrük vergiside sadece amerikaya girenlere uygulanır olur biter. zaten eski günlerini mumla arayan apple amerikada üretim yaparsa çok çabuk erir
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tropik17 2 yıl
Herkes Amerika'da olmaz diyor da, üretimin Amerika'da olması üretim maliyetini ne kadar arttırıyormuş, buna dair veri yok. Herkes sallıyor. Rakamla konuşan çıkmadı. Umarım biri rakamları verir de biz de net konuşuruz.
Not: Demokrasi dediğin konuşmaktır, kararları yine yönetenler alır.
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tolgatelli 2 yıl tropik17
tropik17
Herkes Amerika'da olmaz diyor da, üretimin Amerika'da olması üretim maliyetini ne kadar arttırıyormuş, buna dair veri yok. Herkes sallıyor. Rakamla konuşan çıkmadı. Umarım biri rakamları verir de biz de net konuşuruz.
Not: Demokrasi dediğin konuşmaktır, kararları yine yönetenler alır.

Uzun zamandır donanım haberde böyle düzgün bir yorum görmemiştim
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Vatov 2 yıl tropik17
İşçilerin maaşı,sigortası, vergisi masrafları vs en az 4-5 kat fark edecek Çinle arasında. Bunun yanında ekran,batarya,işlemci vs yi üreten firmalar hep farklı. Bunların üretimleri hep Çin'de Çin'den ABD'ye gelicek, biraz daha fazla lojistik masrafı, ABD'de ise Foxconn tarafından iPhone olarak üretilicek. Burada tek avantaj ürünler bittikten sonra Çin'den Amerika'ya ulaşması için harcanan lojistik masrafları. Yüzeysel olarak bakarsak üretimin tamamen ABD'ye kaydırılması 1.5 katı civarına çıkabilir. Üretim maliyetlerinin hesaplarını zaten Apple'ın finans departmanı gecesini gündüzüne katarak yapıyordur. Uzun ve kısa vade olarak, tahmini satış rakamları olan hangisi daha avantajlı olur diye. Bizim gibi hemen şu şöyle böyle olur diye değil gerçek rakamlardan gerçek hesaplarla yapıyorlar.
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eric13 2 yıl
Bazi arkadaslar sasirmis ama sunu unutmuslar uretim Cin Tayvan gibi ulkelerde olsada musterilerin hepsi Avrupa ve Abd de. Trumpta bunu kullanarak yurtdisindan buraya gelip urun satabilirsiniz ama yuzde 35 vergi odersiniz diyor. Dayatma yok Cinli cocuklari insanlik disi ortamlarda calistiran firmalari neredeyse kurban ilan edecek garip arkadaslar var. Foxconnun bu kadar sermayeye sahip olmasi insanlik disi mesai saatleri ve isci ucretleridir, zaten bu konuda bircok kez uyari almis bir firma ....
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