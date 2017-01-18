Foxconn üretim tesislerini ABD'ye taşımak konusunda kararsız

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Başkanlık yarışını kazandıktan sonra pek çok şirkete, ürünlerini ABD’de üretmesi için baskı uygulayan Trump’ın ilk hedeflerinden birisi de Apple’dı. Trump, Apple CEO’su Tim Cook’u arayıp ‘’Çin veya Vietnam yerine ABD’de üretim yapmanız benim için büyük bir kazanım olur’’ demiş ve teknoloji devlerinin liderlerini ağırladığı toplantıya Tim Cook’u da davet etmişti. Tabi Apple’ın üretimini ABD’ye taşıması durumunda faaliyetleri en çok etkilenecek firmalardan birisi de Foxconn. Zira elektronik imalat devi olan şirket, Apple’ın en büyük tedarikçisi ancak o da Çin ve Trump baskısıyla iki arada bir derede kalmış gibi görünüyor.

Apple’ın ABD’de üretim yapacağı iddialarının ardından çıkan, Foxconn’un da ABD’de fabrika açarak iPhone ve iPad üretimine Amerika’da devam edeceği haberleri Çin hükumetini oldukça endişelendirdi. Çin’deki fabrikalarında 1 milyona yakın işçi istihdam ederek ülke için çok önemli bir rol üstlenen Foxconn’u kaybetmek istemeyen Çinli yetkililer, geçtiğimiz günlerde Foxconn’un kurucusu Tayvanlı milyarder Terry Gou ile bir araya gelerek konu hakkında görüştüler. İddialara göre Çin’i hala çok önemli bir pazar olarak gören Gou, Çin’den sermaye çekmeyeceklerini garanti etti. Gou ayrıca ABD yatırım planının henüz sonuçlanmadığını ve yeni yönetimin politikalarıyla bağlı olmadıklarını da dile getirdi.

Bloomberg’ün iddiasına göre Gou, Çin yönetimine bunu ispatlamak için 20 0cak Cuma günü düzenlenecek olan Trump’ın yemin törenine davet edilmesine rağmen katılmamayı planlıyor

Softbank: Foxconn ABD’de tesis kuracak

Foxconn’un ABD’ye taşınıp taşınmayacağı ile ilgili bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Donald Trump ile bir araya gelen Softbank CEO’su Masayoshi Son’dan geldi. Son, ABD’yi televizyon ve diğer elektrikli aletler için büyük bir pazar olarak gören Foxconn’un ülkede bir üretim tesisi kurmayı planladığını söylemişti ancak bu açıklamadan sadece birkaç gün önce 8 milyar dolar değerinde yatırımla Çin’in Guangzhou şehrinde yeni bir fabrikanın temelini atmaya başlamış olması bu açıklamanın doğruluğunu tartışılır hale getirmişti.

Foxconn ve Apple gelecekteki faaliyetleri için henüz net bir karar vermiş değil ancak üretimin ABD’ye kayması durumunda ucuz iş gücü imkanını kaybederek belki de yeni bir fiyat politikasına gitmek zorunda kalacak olan Apple'ın canını sıkan bir diğer nokta ise ABD'de üretim tesisi kurmazsa Trump'ın yüksek gümrük vergileriyle karşılaşma ihtimali. Apple'ın yeni telefonları kadar çok konuşulan bu konunun önümüzdeki birkaç ay içinde çözümlenmesi bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/foxconn-s-gou-said-to-assuage-china-about-u-s-investment-plans