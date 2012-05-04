Foxconn'dan fansız çalışan iki yeni mini bilgisayar

Foxconn sessizliğe önem veren kullanıcılar ve kurumsal ihtiyaçlar için fansız çalışan iki yeni mini bilgisayar hazırladı. AT-5300 kodlu modeli Intel'in Atom D2700, AT-5600 kodlu modeli ise AMD Fusion E-450 işlemcisinden güç alan sistemler, 190 x 135 x 38 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığındaki fiziksel kasa tasarımı ile kompakt bir yapı sergiliyorlar.

Barebone formunda tasarlanan yeni sistemlerin işlerlik kazanabilmesi için kullanıcıların DDR3 SO-DIMM bellek modülü ve 2.5-inç boyutunda depolama sürücüsü satın alıp kullanması gerekiyor. Fansız tasarım sayesinde sessiz çalışan sistemlerde görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilirken, harici sürücülerle bağlantı için iki adet USB 3.0 ve dört adet USB 2.0 portunun kullanıldığını ayrıca kart okuyucusuna yer verildiğini görmekteyiz.

Kablolu ve kablosuz internet bağlantısı için 802.11n ve Gigabit Ethernet özellikleriyle sunulan Nano PC serisi yeni sistemler devlet daireleri, bankalar, kamu binaları ve benzeri farklı ortamlardaki sessiz çalışan düşük güç tüketimli sistem ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilirken, yakın zamanda 200$ civarı bir fiyatlandırma ile piyasaya çıkmaları bekleniyor.