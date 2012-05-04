Foxconn'dan fansız çalışan iki yeni mini bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Foxconn sessizliğe önem veren kullanıcılar ve kurumsal ihtiyaçlar için fansız çalışan iki yeni mini bilgisayar hazırladı. AT-5300 kodlu modeli Intel'in Atom D2700, AT-5600 kodlu modeli ise AMD Fusion E-450 işlemcisinden güç alan sistemler, 190 x 135 x 38 mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığındaki fiziksel kasa tasarımı ile kompakt bir yapı sergiliyorlar.
Barebone formunda tasarlanan yeni sistemlerin işlerlik kazanabilmesi için kullanıcıların DDR3 SO-DIMM bellek modülü ve 2.5-inç boyutunda depolama sürücüsü satın alıp kullanması gerekiyor. Fansız tasarım sayesinde sessiz çalışan sistemlerde görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer verilirken, harici sürücülerle bağlantı için iki adet USB 3.0 ve dört adet USB 2.0 portunun kullanıldığını ayrıca kart okuyucusuna yer verildiğini görmekteyiz.
Kablolu ve kablosuz internet bağlantısı için 802.11n ve Gigabit Ethernet özellikleriyle sunulan Nano PC serisi yeni sistemler devlet daireleri, bankalar, kamu binaları ve benzeri farklı ortamlardaki sessiz çalışan düşük güç tüketimli sistem ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilirken, yakın zamanda 200$ civarı bir fiyatlandırma ile piyasaya çıkmaları bekleniyor.
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1-"Intelin 2 çekirdekli işlemcileri video oynatamaz" önceki başlıkta mini-ITX anakartlar için 1080p mkv ler için yazıldı bu, senden model istedim kaçtın.
2-2 çekirdekli anakart = Bunu da basbayağı mini-ITX anakartların çift çekirdek işlemci ile satılanları anlamında kullanıyor herkes, tabi senin anlayışın kıt ya sadece sen anlayamıyorsun.
3- E-450 Foxconn'a işe yaramaz derken önerdiğniz VD01, = VD01 Plus'ın daha geride olduğu iddiası sana ait, her işlemci ve yonganın kendine has özellikleri vardır, çok yerde Via işlemcisi teknolojisinin ne tarz avantajlar getirdiğini yazdım, senin gibi özür dilemekten aciz bir muntuza uzun uzun tekrarlamam.
4-derdim zaten Intel mini-itx anakarta Core2 takıp, üstüne de Sun Beam takmak,
=Böyle uygulamada imkansız ve hadsiz hesapsız bir şeyi de zaten senin gibi birisi dener yada denemeyi hayal eder. Denerken kendine zarar verme.
Siz dediniz Intel video oynatamaz diye, bende 40 kere sordum hangi 2 çekirdekli Intel işlemcisidir diye, cevap ??
Intel DG45FC'e core2 takılıyor 100 kere yazdım hiçbirini görmediniz?
VD01 veya nano x2, e350/450'den belirgin olarak geride. Hiçbi şekilde CPU/GPU olarak daha iyi değil ve avantaj sağlayacak yanı yok.
"mini-ITX kasa toplayacak kişi Epia M910-12PQ anakart almayacaksa bu kalitede alabileceği Via dışında başka ne var?"
Duyamadım " 2 çekirdekli anakart " lafını kim uydurdu cevap vereydiniz bari??
Bu E-450 Foxconn'a işe yaramaz derken önerdiğniz VD01 çok daha geride bu nasıl oluyor?
Benim derdim zaten Intel mini-itx anakarta Core2 takıp, üstüne de Sun Beam takmak, benden kralı olmaz o zman(ne kadarını ciddiye alacaksınız artık).
Cümleye bak "anlamadığınız ATX itx diye işlemci olmaz", yaptığın kelime oyunu bile ne bilip bilmediğini gösteriyor, kardeşim ayıp ayıp. Bir de cevap istiyor ayağına yatıyorsun, sana cevap yazılır mı?
2 çekirdekli anakart nedir?
Video açamayan Intel işlemci nedir(Atom olmayan)?
VD01 vs. AD10, Via'nın daha hızlı olduğunu gösteren 1 tane inceleme?
Hangi birine cevap verdiniz atıp tutuyosunuz?
Sen şu başlıkta yeteri kadar cevap alıp sonra kıvırmadınmı halen yalan dolan yazıyorsun? donanimhaber.com/...
Çift çekirdekli anakart diye saçmalan kimdi? mini-itx anakarta takılı/gömülü çift çekirdekli işlemci diyemiyecek kadar bilgisiz misiniz? İnsanların leb demeden leblebiyi anlamasını bekleyip sonra başını kuma gömen kim? Fiyatı pahalı da olsa Intel temelli Atom olmayan mini-itx anakartlar var siz bunun nesini anlamıyorsunuz? Core2 işlemci bulun 1.4ghz'e underclock edin 15mbite kadar videoları açıp açamadığına bakın bunun nesi tuhaf geliyor? Siz başından beri neyi idda ettiğinizi bilmiyorsunuz ben kaç defa sordum, donanımdan video çözmek var yazılımdan çözmek var, siz neyi kastediyorsunuz yalan mı? Tamamen yazılım ile core2 yüksek bitrate çözebilir diyorum ve bunu da CPU gücünü göstermek için yazdım kaç defa. Ama o/b ekran kartı olduğundan GMA4500HD ile yani, donanım ile de çözebilir G45 chipset diyorum bunda yannış olan ne var? İşi mini-itx'den micro-atx e çevirirseniz dünya kadar çözüm var diyorum, siz hala 2çekirdekli anakart diyorsunuz saçmalayan kim burda? Karşınıza çıkıp "abü bu Via anakartta niye 6 tane seri port çıkışı var" diye soracak "birisine bak kardeşim seri port kullanması programlaması kolay arabirimdir, bu şu via anakartta işlemci faln zaten gömülü, bunlar gömülü/embedded sistem olarak bilinir, tutup PC için üretilmemiştir" demesini biliyorsunuzda adam gibi soru soruyorum ben bana saçma geldi diye. "intelin hiçbi çift çekirdeği video açamaz" gibi tuhaf iddia ile ne demek istiyorsunzu 1 kelime yazdınız mı? 40 tane farklı şey sordum hepsinde alakasız alakasız şeyler yazdınız. Kasteddiğiniz nedir 2 çekirdekli anakart olmaz zaten, 2 çekirdekli işlemciden bahsediyorsunuz heralde dedim, anakarttaki onboard ekran kartının güçsüzlüğünü mü demek istiyorsunuz diye sordum, işlemcinin gücü yetmez bundan mı bahsediyorsunuz dedim? Siz neden bahsettiğinizi düzgün ifade edemiyorsunuz daha sonra laf sokup atıp tutmakla suçluyorsunuz.
Aşağıdaki linkdekine benzer bi sürü AD01 vs. VD10 karşılaştırması var hiç mi birine denk gelmediniz? Üstelik testlerdeki E-350, burdaki Foxconun ki ise E-450, daha üst model yani, bunda anlamayacak ne var??
http://tech2.in.com/reviews/htpcs/zotac-zbox-nano-vd01-plus-review/260252/1#story
Sana cevap yazmamı bekleme.
Yav milletin hayatının tek amacı/anlamı var: oyun...
Bu kaa mı sığlaştık?
Gülmekten öldüm sakdjspıojdsasadfsadjhf :DD:D:D
ZOTAC'tan farki ise kendi bellek ve diskinizi takabilmeniz. ZOTAC hazir konfigurasyon olarak gelir.
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