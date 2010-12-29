Foxconn'dan Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için Mini-ITX anakart

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için lansman gününü beklemeye koyulan Foxconn, standart anakartlarına ek olarak H67 çipsetli Mini-ITX formunda bir çözüm de hazırlıyor. H67-S model adını taşıyan 17cm x 17cm boyutlarındaki yeni anakart, kompakt ölçülerine rağmen güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine Sarı renkli komponentlerle dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, LGA1155 soket yapısına sahip Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimi için DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor. Katı kapasitörlerle donatılan Mini-ITX anakart, entegre grafik performansını yeterli bulmayan kullanıcılar için PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımını da mümkün kılıyor. Üzerinde bir adet SATA-II, iki adet SATA-III ve bir adet eSATA konnektörü bulunan anakart aynı zamanda iki adet USB 3.0 portuna da sahip.

7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan Foxconn H67-S'nin Ocak ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.