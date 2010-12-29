Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn'dan Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için Mini-ITX anakart

8 yıl
5,4b
1
1
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için lansman gününü beklemeye koyulan Foxconn, standart anakartlarına ek olarak H67 çipsetli Mini-ITX formunda bir çözüm de hazırlıyor. H67-S model adını taşıyan 17cm x 17cm boyutlarındaki yeni anakart, kompakt ölçülerine rağmen güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine Sarı renkli komponentlerle dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, LGA1155 soket yapısına sahip Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimi için DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor. Katı kapasitörlerle donatılan Mini-ITX anakart, entegre grafik performansını yeterli bulmayan kullanıcılar için PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımını da mümkün kılıyor. Üzerinde bir adet SATA-II, iki adet SATA-III ve bir adet eSATA konnektörü bulunan anakart aynı zamanda iki adet USB 3.0 portuna da sahip.

7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan Foxconn H67-S'nin Ocak ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reddemon35 8 yıl
Bu tür ürünlerin nedense fiyatını hep abartıyorlar insan düşük maliyetli bir cihaz toplayamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı 8 yıl Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik 8 yıl 2010'un en iyi Android oyunları 8 yıl HD 6950'leri HD 6970 yapıyoruz! Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim