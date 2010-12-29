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Foxconn'un Quantum Force serisi P67 anakartı detaylandı

8 yıl
18,6b
1
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'un Quantum Force serisi P67 anakartı detaylandı
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Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemci ailesi, anakart üreticilerinin adeta iştahını kabartmış durumda. Soket değişikliğine giderek LGA1155 formuna geçen Intel, yeni yıl ile birlikte ürün gamını hızlı bir şekilde Sandy Bridge tabanlı işlemcilerle güncellemeyi planladığından, oluşacak yeni pazarda anakart üreticileri en yüksek paya ulaşmak için çaba gösterecekler. İşte bu üreticilerden birisi olan Foxconn, Sandy Bridge işlemci ailesi için bir süredir sessizlik içerisinde olan Quantum Force serisini yeni bir model bir kez daha gündeme taşıyor.

Foxconn'un Quantum Force serisi altında hazırladığı yeni nesil anakartı, Intel'in P67 çipsetini kullanıyor ve LGA1155 formunda Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesine destek sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile yüksek hızda DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, Siyah renkli baskılı devre üzerinde Kırmızı ağırlıklı komponentleri ile agresif bir görünüm sergiliyor. Katı kapasitörlerle donatılan anakart, üzerinde yer alan iki adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. Aynı zamanda üç adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan yeni Quantum Force modelinde hız aşırtma profesyonelleri için kart üstü güç, reset ve hız aşırtma butonlarına yer verildiğini görüyoruz. İki adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portuna sahip olan anakart, yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet desteği de sunuyor.

Foxconn tarafından, Intel'in Sandy Bridge lansmanını takip eden süreçte satışa sunulması beklenen Quantum Force serisi P67 anakartın, diğer üreticilerin aynı çipseti kullanan üst seviye çözümlerine kıyasla daha düşük bir satış fiyatı ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Foxconn'un Quantum Force serisi P67 anakartı detaylandı
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Foxconn'un Quantum Force serisi P67 anakartı detaylandı
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xtyper 8 yıl
o nasıl bi cpu çerçevesi paslanmış gibi:)
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CrySystem 8 yıl
Özet;

Quantum Force serisi P67 anakartın, diğer üreticilerin aynı çipseti kullanan üst seviye çözümlerine kıyasla daha düşük bir satış fiyatı ile kullanıma sunulması bekleniyor.
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