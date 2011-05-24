Foxconn'un Z68 çipsetli yeni anakartı Z68A-S detaylandı

Intel'in Z68 yonga setini resmi olarak duyurmasıyla birlikte anakart üreticileri de yeni modellerini arka arkaya pazara sunmaya başladılar. İşte o üreticilerden birisi olan Foxconn da fiyat/performans odaklı Z68A-S modelini kullanıma sunuyor. Siyah ve sarı renkli komponentlerin hakim olduğu tasarımı ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, Z68 yonga seti sayesinde, Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hem zengin hız aşırtma özelliklerini hem de entegre grafik birimi kullanımını birlikte sunuyor.

Intel'in LGA1155 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor. Hız aşırtma ile olmak üzere 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan anakart üzerinde 8GB kapasiteli DDR3 bellek modülleri kuıllanılarak toplamda 32GB'lık bellek kapasitesine erişmek mümkün. Bu kadar yüksek bellek kapasitesi son kullanıcıların büyük bir bölümü için gerekli olmasa da örneğin video odaklı iş istasyonu olarak kullanacaklar için önemli bir detay.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Foxconn Z68A-S, en yüksek performans segmentinden ziyade kendi fiyat segmentinde kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek bir model olarak planlanmış. Bu çerçevede üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, çoklu GPU desteği sunmuyor. Yani eğer Crossfire veya SLI teknolojilerinden faydalanmak istiyorsanız şu an yanlış anakarta bakıyorsunuz. Ancak üst seviye bir ekran kartı ile enerji verimli bir sistem oluşturmak istediğinizde Z68A-S size yarı yolda bırakmayacaktır.

Foxconn'un yeni anakartı, çipset tarafından standart olarak sunulmayan yani üreticilerin ayrıca eklemek (lisanslama yolu ile) durumunda olduğu Virtu teknolojisine de destek sunuyor. İsrail merkezli LucidLogix firması tarafından geliştirilen bu teknoloji kapsamında, aynı Nvidia'nın Optimus teknolojisinde olduğu gibi ayrık ekran kartı ile işlemciye entegre grafik işlem birimi arasında otomatik kontrollü dinamik geçiş mümkün. Üstelik Nvidia'nın Optimus teknolojisinden farklı olarak Virtu, hem AMD hem de Nvidia kartlarıyla çalışabiliyor.

Virtu özelliği sayesinde örneğin masaüstünde bir metin dökümanı hazırlarken veya internette gezenirken, işlemciye entegre grafik birimi devreye alınıyor, HD video veya oyun gibi performans gerektiren durumlarda ise ayrık ekran kartı kullanılıyor. Bu teknolojiden yararlanabilmek içinse anakart üzerinde görüntü çıkışına gereksinim duyuluyor. Bu noktada Foxconn'un yeni anakartı Z68A-S'de eski tip monitör veya diğer görüntü cihazları için VGA, daha yeni donanımlar içinse DVI konnektörüne yer veriliyor.

Foxconn tarafından 6000 saat çalışma garantisi verilen yüksek kaliteli katı kapasitörlerle donatılan anakart, PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve üç adet PCI slotu ile geliyor. Günümüzde artık bu slotları kullanan donanım pek bulunmasa da geçmişten kalan bir tv kartınız veya PCI / PCIe tabanlı ses kartınız var ise bunların hepsini aynı anda kullanabileceğiniz miktarda genişleme slotu anakart üzerinde hazırda bekliyor. Tabi yeni nesil depolama cihazlarına yönelik bağlantılar da unutulmamış.

Foxconn Z68A-S üzerinde NEC/Renesas tarafıdnan sağlanan üçüncü parti kontrol yongasının yönetiminde iki adet USB 3.0 portu bulunuyor. Yerini aldığı USB 2.0 teknolojisine göre teorik anlamda 10 kata kadar daha yüksek performans sunan USB 3.0 teknolojisine destek sunan anakart ile, bu teknolojiye sahip depolama sürücülerini kullanarak daha yüksek süratlerde veri transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Öte taraftan anakart üzerinde SATA-II'den iki kat daha hızlı olan SATA-III teknolojisi için de iki adet port bulunuyor.

Yeni bağlantı teknolojilerine ek olarak Z68A-S üzerinde üç adet SATA-II ve 14 adet USB 2.0 portu bulunurken diğer özellikler arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve eSATA portu gibi detaylara yer veriliyor. Anakart ile birlikte kullanıcılara, Foxconn'un diğer modellerinden de aşina olduğumuz Fox One isimli yazılım veriliyor. Kullanıcılar bu yazılım sayesinde, tek bir arabirimi kullanarak hız aşırtma yapabiliyor, sistemi takip ediyor ve voltaj ayarları ile fan hızını kontrol edebiliyorlar.

Foxconn'un Z68 çipsetli yeni anakartı Z68A-S'nin Türkiye'deki resmi satış fiyatı hakkında şu ana kadar açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.