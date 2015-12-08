Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir

Özellikle İran ve Çin'de hükumetlerin internete büyük kısıtlamalar getirdiğini biliyoruz. Avrupa'da bulunan ülkeler genellikle böyle yasaklara başvurmasalar da Fransa bu algıyı bozacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay yaşanan terör saldırısının ardından güvenlik önlemlerini arttıran ülke için sırada internet var. Ortaya çıkan belgelere göre hükumet halka açık alanlardaki WiFi ağlarını kaldırmayı planlıyor. Bu sayede olası bir teröristin meydanlardaki internet ağlarına katılıp sanal alemdeki izini kaybettirmesinin önüne geçilecek.

Bir diğer önlem planı iseTor tarayıcısının engellenmesi. Bilindiği gibi kimliğinizi gizleyerek internette gezinmenize imkan veren bu tarayıcı da yine kullanıcıların takip edilmesini zorlaştırdığı için engellenecek. Bu kısıtlamaların ardından herhangi bir terör saldırısı planlansa dahi saldırganlar en azından arkalarında iz bırakmış olacaklar. Yasakların geleceği henüz kesin olarak doğrulanmış değil ancak kaynaklar gidişatın bu yönde olduğunu söylüyor.

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hükumetler vatandaşlarının güvenliğini düşünerek böyle kısıtlamalar yapmalı mı?