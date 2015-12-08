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Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir

Geçtiğimiz ay Paris'te yaşanan terör olaylarının ardından Avrupa'daki güvenlik önlemleri tekrar gözden geçiriliyor. Fransız hükumeti bu bağlamda internete de bazı kısıtlamalar getirebilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir
 
Özellikle İran ve Çin'de hükumetlerin internete büyük kısıtlamalar getirdiğini biliyoruz. Avrupa'da bulunan ülkeler genellikle böyle yasaklara başvurmasalar da Fransa bu algıyı bozacak gibi görünüyor.
Geçtiğimiz ay yaşanan terör saldırısının ardından güvenlik önlemlerini arttıran ülke için sırada internet var. Ortaya çıkan belgelere göre hükumet halka açık alanlardaki WiFi ağlarını kaldırmayı planlıyor. Bu sayede olası bir teröristin meydanlardaki internet ağlarına katılıp sanal alemdeki izini kaybettirmesinin önüne geçilecek.
Bir diğer önlem planı iseTor tarayıcısının engellenmesi. Bilindiği gibi kimliğinizi gizleyerek internette gezinmenize imkan veren bu tarayıcı da yine kullanıcıların takip edilmesini zorlaştırdığı için engellenecek. Bu kısıtlamaların ardından herhangi bir terör saldırısı planlansa dahi saldırganlar en azından arkalarında iz bırakmış olacaklar. Yasakların geleceği henüz kesin olarak doğrulanmış değil ancak kaynaklar gidişatın bu yönde olduğunu söylüyor.
Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hükumetler vatandaşlarının güvenliğini düşünerek böyle kısıtlamalar yapmalı mı? 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-could-ban-public-wi-fi-and-tor-anonymous-browsing-after-paris-attacks-a6763001.html Yorum Yaz
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ssbrutality 4 yıl en beğenilen
Din kardeşiniz dediğiniz araplar 100 Yıl önce İngilizlerle işbirliği içinde Türk'ü sırtından hançerlediler biliyorsunuz değil mi ?
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Bukalemun 4 yıl
Terör ve Avrupa.... Şaka gibi !!! Kimse orta doğu ve afrikayı 150 yıldır sömürdüklerini yazamıyor ve İNTERNETİ kısıtlayacaklarmış!!! Çok komik olmuş... Sen avrupa'dan tüm dünya 'ya özgürce/sansürsüz yayın yapamıyorsun ki! Daha neyi engelleyeceksin...!? Medya/sinema ve siyasiler acaba müslüman türk/kürtleri nasıl birbirine öldürtürüz peşindeler... TR/İNGİLTERE CNN kadrosu ile herşeyi istediğiniz gibi zaten çarpıtıyorsunuz. İngiltere'de metro da saldırgan bıçak çekti diye TERÖR DAVASI oluyor, güneydoğu ise özgürlük-barış ve kardeşlik propagandasında. Evet tüm bunlar İNTERNET ile alakalı muhakkak kısıtlayın :)) ha ha ha..
Terör ve Avrupa.... Şaka gibi !!! Kimse orta doğu ve afrikayı 150 yıldır sömürdüklerini yazamıyor ve İNTERNETİ kısıtlayacaklarmış!!! Çok komik olmuş... Sen avru...
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Bukalemun 4 yıl
Fransa, sömürgeci ve cezayir katliamının sorumlu ülkesi değil mi? Belki 70 yıl kaddafinin HAYIR dediği zamana kadar LİBYA Petrolünü şehir kadar büyük gemilerle avrupa' da kendine götüren ülke değil mi? Bugün terör denilen şey abd/avrupa' nın ÖZGÜRLÜK/DEMOKRASİ aracı olarak yanında her daim hazır ve iplerini sıkı sıkıya tuttuğu kukla gibi içi boş bir ifade olmuştur.
Fransa, sömürgeci ve cezayir katliamının sorumlu ülkesi değil mi? Belki 70 yıl kaddafinin HAYIR dediği zamana kadar LİBYA Petrolünü şehir kadar büyük gemilerle...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Mephalay 4 yıl
kriptolu baglanmaya yapabilecekleri bir sey yok. Adamlar terore aliskin degiller, boyle ozgurlugu kisitlayan adimlari kisa vadede atmalarini normal karsiliyorum. Bunlari okuyup " Bakin Fransa bile yasakliyor, bizim hukumetin yasaklari da o kadar abes degil" seklinde dusunenlerin bu yasaklari "hukumetin ideolojisi dogrultusunda" mi koyduklarini yoksa "halkin guvenligi icin" mi koyduklarini iyi analiz etmeleri gerekiyor. Biz de hic bir boyutta teror eylemi wi-fi yasagi getirmezdi. Zira o kadar sofistike calisan bir istihbarat teskilatimiz oldugunu dusunmuyorum Ankara'daki patlamadan sonra. Ya da yaniliyorum, cok cok sofistike calisiyorlar ki ben boyle saniyorum. Cok enteresan bir ulkede yasiyoruz . 20-30 yasim arasinda bana cok guzel gunler yasattilar.
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Patren 4 yıl
TOR u engeleyemezler wifiyi bir kısım yasaklayabilirler
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V4LKyR 4 yıl
Bukalemun, güzel düşünceler.
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mesincır 4 yıl
İki yanlış bir doğru etmez.
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ounomaus 4 yıl
ne terörü ya şerefsizler kendileri planlıyorlar anti islam için yıllardır yaptıklarını biliyoruz kendi katliamlarını sömürgelerini libyada ne aradıklarını söylemezler ancak terör tabi canım sizler kanatsız meleklersiniz yanlız boynuzları kapılara sığmıyor
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Umutcan 4 yıl
Artık hiçbir ülke başka bir ülkeye doğrudan savaş açmayı göze alamadığından terör örgütleri aracılığıyla işlerini görüyor. Terör olmasaydı ortadoğuya o kadar askeri ne diye yığacaklardı ?
Suriye'de işleri asıl karıştıran şey Nato ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesi oldu. Çünkü Suriye Rusya'nın güneydeki önemli bir üssü, buranın ABD yandaşı bir ülke olmasını istemez.
Rusya işe dahil olmasaydı batı ülkeleri Esad'ı çoktan devirmişti. Suriye bu güç çekişmesi yüzden Irak kadar kolay olmayacak malesef. Kötü olan nokta batının yanında bizim de işe dahil olmamız oldu.
Tarafsızlığını koruyan barışçıl bir ülke olarak kalmalıydık.
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ssbrutality 4 yıl en beğenilen
Din kardeşiniz dediğiniz araplar 100 Yıl önce İngilizlerle işbirliği içinde Türk'ü sırtından hançerlediler biliyorsunuz değil mi ?
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Bukalemun 4 yıl
Fransa, sömürgeci ve cezayir katliamının sorumlu ülkesi değil mi? Belki 70 yıl kaddafinin HAYIR dediği zamana kadar LİBYA Petrolünü şehir kadar büyük gemilerle avrupa' da kendine götüren ülke değil mi? Bugün terör denilen şey abd/avrupa' nın ÖZGÜRLÜK/DEMOKRASİ aracı olarak yanında her daim hazır ve iplerini sıkı sıkıya tuttuğu kukla gibi içi boş bir ifade olmuştur.
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swat882 4 yıl
Bukalemun kardeş haklı
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Bukalemun 4 yıl
Daeş/ışid denen müslüman terör örgütü her ne hikmetse... Tüm dünya tarafından İSTENMİYOR ama hiç bir şekilde İSRAİL DEVLETİ 'nin sesi çıkmıyor. Hergün milyonlarca dolarlık bomba-askeri güç ile yok edilmek için herkes yarışa giriyor ama ölenler diriliyor gibi Daeş/Işid' in hiç umrunda değil. Kendisini Müslüman terör örgütü olarak ifade ediyor ama hadi kardeşlik/barış/özgürlük/demokrasi ve insan hakları için şu köşedeki siyonist siyaset güden 7 milyon nüfusu ile 65 yıldır DİN KARDEŞİMİZ Filistin 'e zulmeden terör devleti israil 'e doğru gidelim demiyorlar/hiç düşünmüyorlar. Fransa gibi demokrasinin beşiği ülke TERÖR ü interneti kısıtlayarak durduracakmış..
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Bukalemun 4 yıl
Terör nedir ? 35 yıllık avrupa/ermeni/israil/ırak/suriye destekli terör örgütüne canlı yayında TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR ! demek ve sonra da T.C DEVLETİ/ORDUSUNA silah bırakın (anlaşın-uzlaşın veya aynı masaya oturup konuşun ) demektir. Teröre destek vermek ise ! T.C' nin yasalarına uyacağına yemin edip hiç bir vatandaş/askerine saygı duymadığı halde... tabutunun altına girip sırtlanan kırmızı yakalılardır maalesef.. Bunu fransa ister/yapar ve destekler hatta .. ama kendisi teröre karşı İNTERNETİ kısıtlar :)))
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Bukalemun 4 yıl
Terör ve Avrupa.... Şaka gibi !!! Kimse orta doğu ve afrikayı 150 yıldır sömürdüklerini yazamıyor ve İNTERNETİ kısıtlayacaklarmış!!! Çok komik olmuş... Sen avrupa'dan tüm dünya 'ya özgürce/sansürsüz yayın yapamıyorsun ki! Daha neyi engelleyeceksin...!? Medya/sinema ve siyasiler acaba müslüman türk/kürtleri nasıl birbirine öldürtürüz peşindeler... TR/İNGİLTERE CNN kadrosu ile herşeyi istediğiniz gibi zaten çarpıtıyorsunuz. İngiltere'de metro da saldırgan bıçak çekti diye TERÖR DAVASI oluyor, güneydoğu ise özgürlük-barış ve kardeşlik propagandasında. Evet tüm bunlar İNTERNET ile alakalı muhakkak kısıtlayın :)) ha ha ha..
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