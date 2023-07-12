Tam Boyutta Gör Büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri de kirlilik. Bu durum bazen belediyeleri ilginç önlemler almaya itiyor. Örneğin; Paris, daha fazla kirliliğe neden olduğu belirtilen SUV'lardan daha fazla park ücreti alınmasını öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Neden SUV diye soracak olursanız, onun da cevabını kamusal alan ve mobiliteden sorumlu belediye başkan yardımcısı David Belliard şöyle veriyor: "SUV'lar şehir merkeziyle uyumsuz araçlar. Toprak yol yok, dağ yolu yok…SUV'lar Paris'te kesinlikle işe yaramaz. Daha da kötüsü, tehlikeliler, hantallar ve üretim için çok fazla kaynak kullanıyorlar."

The Guardian'da yer alan habere göre düzenlemenin detayları henüz belli değil ancak ücretlendirmede aracın büyüklüğü, ağırlığı ve motorunun dikkate alınacağı belirtiliyor. Belediye meclis üyeleri tarafından geçen ay onaylandığı belirtilen düzenlemenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Elektrikli SUV'ların ve gerçekten büyük bir otomobile ihtiyaç duyan geniş ailelerin bu düzenlemenin dışında tutulacağı ifade ediliyor. Belediye yönetimi bu konuda nasıl bir kategorizasyon yapacak gerçekten merak konusu.

Verilere göre Paris'teki SUV sayısı son dört yılda yüzde 60 artış gösterdi. Şehirdeki yaklaşık 1.15 milyonluk binek araç filosunun yaklaşık yüzde 15'i SUV'lardan oluşuyor. Yeni düzenlemenin SUV'ların yayılmasını frenleyeceği ve şehir sakinlerini küçük araç kullanımına yönlendireceği düşünülüyor.

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Paris'te SUV sahiplerinden daha yüksek park ücreti talep edilecek