Pakistan Havayolları'ndan "tüyler ürpertici" uçuş duyurusu: "Bu bir tehdit mi?"

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), dört yıllık güvenlik yasağının ardından Avrupa uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu. Ancak bu duyuru için hazırlanan Instagram paylaşımı büyük tepki topladı. Söz konusu tasarım, 11 Eylül 2001'de ABD'deki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıları çağrıştırdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline geldi.
Pakistan Uluslararası Havayolları'nın 10 Ocak 2025'te başlayan İslamabad-Paris uçuşlarını tanıtmak amacıyla paylaştığı görsel, Eyfel Kulesi'ne doğru ilerleyen bir uçağı gösteriyor. Üzerinde ise "Paris, we're coming today" (Paris, bugün geliyoruz) şeklinde bir yazı var. Masum gibi görünen bu tasarım, 11 Eylül saldırılarının toplumsal hafızada bıraktığı derin izler nedeniyle uygunsuz ve rahatsız edici bulundu.
"Tasarımcıyı kovun!"
Uçağı, Eyfel Kulesi'ne çarpacak gibi gösteren görsel kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, PIA'nın bu görseli hazırlarken 11 Eylül gibi hassas bir konuyu göz ardı ettiğini belirterek tepki gösterdi. Bazıları, görsel tasarımının oldukça düşüncesiz olduğunu ve şirketin özür dilemesi gerektiğini söyledi. Hatta "Bu bir tehdit mi?" diyenler bile oldu. Sosyal medya kullanıcıları ayrıca bu görseli hazırlayan tasarımcının kovulmasını talep etti.
Yaşanan durum, şirketlerin sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu tür paylaşımlarda küresel olaylar ve kültürel hassasiyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Sosyal medya, güçlü bir iletişim aracı olmasının yanı sıra büyük riskler de barındırıyor. Sonuç olarak şirketlerin sosyal medya stratejilerini dikkatle planlamaları son derece önemli.Kaynakça https://www.ndtv.com/offbeat/9-11-pakistan-pia-pakistan-international-airlines-paris-post-triggers-social-media-buzz-is-that-a-threat-7444331 https://www.instagram.com/reel/DEoUdVSoZOy Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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