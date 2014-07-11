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FreeWavz, fitness takibini kulaklıklara getiriyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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FreeWavz, fitness takibini kulaklıklara getiriyor

Günümüzde fitness takip cihazlarını genelde kola takılan veya elbiseye iliştirilen elektronik cihazlar şeklinde görüyoruz. FreeWavz projesi ise konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Akıllı kulaklık sloganı ile Kickstarter üzerinde destek arayan FreeWavz kulaklıklar, nabız ölçümlerini ve fitness verilerini kablosuz olarak akıllı telefonlara aktarabiliyor. KBB uzmanı Eric Hensen tarafından geliştirilen proje, kullanıcıların kablosuz kulaklık keyfi yaşarken aynı zamanda sağlık değerlerini de takip etmesini sağlıyor. 

FreeWavz kulaklıklar, içerisinde akselerometre ve tıbbi düzeyde atım ölçer barındırıyor ve ölçümlerini bunlar sayesinde yapabiliyor. Ürünün diğer bir özelliği ise iki parça arasında da herhangi bir kablo olmaması ve Bluetooth üzerinden her birinin ayrı ayrı sesi alabilmesi. 

Uyumlu uygulama ile kulaklık üzerinden gelen nabız, yakılan kalori, gidilen mesafe ve oksijen tüketimi verileri bir istatistik halinde kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca diğer Bluetooth kulaklıklarda olduğu gibi gelen çağrılar cevaplanabiliyor, gelen mesajlar veya randevu bilgileri kullanıcıya sesli olarak okunabiliyor. 

Kulağa rahatça oturan bir ergonomiye sahip FreeWavz, suya ve tere karşı da dayanıklı. Kulaklığın üzerinde yer alan iki mikrofondan bir tanesi arkaplandaki gürültüyü gidermeyi sağlıyor. Kulaklık neredeyse yüzde 100 oranında çevresel sesleri izol edebiliyor.

FreeWavz kısa süre sonra ihtiyacı olan bağış desteğini yaklayacak ve 179$ bağış karşılığında ilk parti ürünler Eylül ayında dağıtıma çıkacak. FreeWavz reklam adına şimdiden pek çok popüler sporcu ile anlaşma imzalamış durumda.

https://www.kickstarter.com/projects/freewavz/freewavz-smart-earphones-with-built-in-fitness-mon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheR0CKER12 4 yıl
Yakında Ütü masalarına da Uzay Gemisi stili eklenir [>:]
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SteveMeade 4 yıl
Ah şu fiyatlar..
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Neither 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

Ah şu fiyatlar..

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