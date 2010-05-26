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Fresco Logic, yeni USB 3.0 host kontrolcüsü ile NEC'e rakip oluyor

8 yıl
7,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Milyonlarca adet USB 3.0 yongası satan NEC, bu alanda rakipsizliğini korurken Oregon merkezli yarıiletken firması Fresco Logic, FL1009 kod adını taşıyan yeni USB 3.0 host kontrolcüsünü lanse etti. PCI Express Gen II x1 ara birimini kullanan ve GoXtream xHCI hızlandırıcı motoru ile yüksek performansı düşük güç tüketim değerleriyle harmanlayan yonganın aynı zamanda xHCI Rev 1.0 ve USB 3.0 Rev 1.0 standartlarıyla uyumlu olduğu ve geriye dönük olarak USB 2.0 ve 1.1 destekli cihazlarla kullanılabildiği belirtildi.

Çift port kullanımına olanak tanıyan Fresco Logic FL1009'un anakart, dizüstü bilgisayar ve harici genişleme kartlarında kullanılacağı bildiriliyor. 1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarında tanıtılması beklenen yeni yonganın, hangi üreticiler tarafından hangi ürünlerde ve ne zaman kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.


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Batuist 8 yıl
iyi olmuş.. sektörde rekabet olması için bir kaç firmanın olması şart.. bu bile yeterli değil.. özellikle via da bir çip üretirse rekabet daha da iyi seviyelere gelir.. çünkü via ürünlerini hep diğerlerine oranla daha ucuza satıyor..
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phobia 8 yıl
iyi haber, ne kadar çok üretici, o kadar rekabet ve o kadar da düşük fiyat
aslında bu güne kadar USB 3.0 geliştiren başka firma olmamasına şaşıyordum
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