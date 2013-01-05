Fujifilm X20 ve X100S hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı





Başarılı fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Fujifilm'in yeni makineleri hakkında bilgiler gelmeye başladı. 2012 yılını oldukça başarılı geçiren firma, 2013 yılı içinde boş durmayacak gibi duruyor.

Firmanın X10 modelinin yerini alacağı söylenen X20 ve X100 modelinin yerine alacağı söylenen X100S modelleri hakkında bilgiler ve görseller yayınlandı. Kesin olmayan bu bilgilere bakarsak;

- X20 ve X100S gövde yapıları olarak yerine gelecekleri modellere oldukça fazla benziyorlar. Kesin olmasa da gövdelerin bu şekilde çıkmasına büyük ihtimal veriliyor.

- X100S'in "Digital Split Image Funtion" isimli yeni bir teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Tam bilgi olmasa da netleme konusunda bir teknoloji olduğu söyleniyor.

- X100S'in X100'e oranla çok daha iyi bir elektronik vizör ile geleceği belirtiliyor. X100 0.47 1,4 milyon piksele sahip iken, X100S'in 0.5 2,3 milyon piksel OLED bir eletronik vizör ile gelmesi bekleniyor.

- X100S ve X20 modellerinin netleme yardımcısı " Focus Peaking" ile geleceğine kesin gözle bakılıyor.

- X100S ve X20 modellerinde hybird bir otomatik netleme motoru görmemize de büyük şans tanınıyor.

- X20 modelinin Fujifilm'in uzun süredir geliştirdiği "X-Trans" sensör ile gelebileceği ve iki yeni modelinde eskiye oranla çok daha kararlı ve hızlı otomatik netleme performansı vereceği belirtiliyor.

Ayrıca bu modellerin haricinde Fujifilm'den iki yeni fotoğraf makinesi de görebiliriz. Sadece fotoğrafları ortaya çıkan makinelerden bir tanesi, her arazi şartına uygun bir makine olarak görülüyor. Diğer makine ise çok yüksek optik zoom oranına sahip Fujifilm HS serisi bir makine olabilir.

http://photorumors.com/2013/01/04/more-fuji-x100s-and-x20-details-and-specs/