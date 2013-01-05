Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm X20 ve X100S hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı

6 yıl
931
1
14
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Başarılı fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Fujifilm'in yeni makineleri hakkında bilgiler gelmeye başladı. 2012 yılını oldukça başarılı geçiren firma, 2013 yılı içinde boş durmayacak gibi duruyor.
Firmanın X10 modelinin yerini alacağı söylenen X20 ve X100 modelinin yerine alacağı söylenen X100S modelleri hakkında bilgiler ve görseller yayınlandı. Kesin olmayan bu bilgilere bakarsak;
- X20 ve X100S gövde yapıları olarak yerine gelecekleri modellere oldukça fazla benziyorlar. Kesin olmasa da gövdelerin bu şekilde çıkmasına büyük ihtimal veriliyor.
- X100S'in "Digital Split Image Funtion" isimli yeni bir teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Tam bilgi olmasa da netleme konusunda bir teknoloji olduğu söyleniyor.
- X100S'in X100'e oranla çok daha iyi bir elektronik vizör ile geleceği belirtiliyor. X100 0.47 1,4 milyon piksele sahip iken, X100S'in 0.5 2,3 milyon piksel OLED bir eletronik vizör ile gelmesi bekleniyor. 
- X100S ve X20 modellerinin netleme yardımcısı " Focus Peaking" ile geleceğine kesin gözle bakılıyor.
- X100S ve X20 modellerinde hybird bir otomatik netleme motoru görmemize de büyük şans tanınıyor.
- X20 modelinin Fujifilm'in uzun süredir geliştirdiği "X-Trans" sensör ile gelebileceği ve iki yeni modelinde eskiye oranla çok daha kararlı ve hızlı otomatik netleme performansı vereceği belirtiliyor. 
Ayrıca bu modellerin haricinde Fujifilm'den iki yeni fotoğraf makinesi de görebiliriz. Sadece fotoğrafları ortaya çıkan makinelerden bir tanesi, her arazi şartına uygun bir makine olarak görülüyor. Diğer makine ise çok yüksek optik zoom oranına sahip Fujifilm HS serisi bir makine olabilir.

http://photorumors.com/2013/01/04/more-fuji-x100s-and-x20-details-and-specs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Netleme degil de odaklama desen daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 6 yıl
hatta dünyanıon en hızlı AF performansı sunacaklarını idda ediyorlar 0.08 sn ile.
makinanın açılma hızı ise 0.5 sn ki çok çok iyi gerçekten. 23mm f/2 lens, ayrıca hem OVF yi hemde EVF kullanılabilecekmiş.
gelsinde alanlardan görelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 6 yıl
Retro çık hayatımızdan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
145tr 6 yıl
Ben retro tasarimdan gayet hosnutum.
Begenmeyen zaten almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 6 yıl
X100s'i merak ediyorum. X100'ün AF, MF ve elektronik vizör konusunda yetersizlikleri vardı. Onlar giderildiğinde daha albenisi yüksek bi konsept makina olur :)

Üzerindeki lensi sabit olduğu sürece niş bir kitleye hitap etmekten öteye gidemeyecek. O yüzden fonksiyondan ve malzemeden kısmamaları gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
145tr 6 yıl
Güzel haberler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
08RgZDam 6 yıl
Diğer makine ise çok yüksek optik zoom oranına sahip Fujifilm HS serisi bir makine olabilir!!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
931 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 2 6 yıl 2si1 "Bilgi dolu Teknoloji ve Oyun programı" 04.01.13 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim