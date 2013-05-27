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Fujitsu, E serisi Lifebook dizüstü bilgisayar modellerini yeniledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujitsu, E serisi Lifebook dizüstü bilgisayar modellerini yeniledi
Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Fujitsu, E serisi Lifebook dizüstü bilgisayar modellerini yenileyerek kullanıcılar karşısına çıkarttı.

13.3-inç E733, 14-inç E743 ve 15.6-inç E753 modellerini Haswell işlemcilerin kapıda olduğu günümüzde eskiye oranla daha iyi Intel Core i5 ve i7 Ivy Bridge işlemci seçenekleriyle güncelleyen, maksimum 16GB RAM miktarı ve 500GB hibrit depolama seçeneği sunan Fujitsu, modelleri tasarımsal açıdan da oldukça şık ve modern bir anlayışla hazırlamış durumda. Modellerin Haswell işlemcilerle gelmemesinin nedeni olarak ise, kurumsal müşterilerin sabırsızlığı ve talepleri neden olarak gösteriliyor.

999$ fiyat etiketinden başlayan fiyatlarla satılan yeni Fujitsu E serisi Lifebook modelleri hakkında ayrıntılı bilgiye firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/05/26/fujitsu-revamps-e-series-lifebooks/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Killerboy33 6 yıl
Zamanında aldığımda çok çekinmiştim ama altında Made İn Germany olunca aldım şuan 6ncı senesi 1 kere arıza ver arkadas :D en son hedıye ettım tanıdıgıma :)
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28tatar 6 yıl
Fujitsu hakkında bildiğim tek şey varsa o da dayanıklılığıdır. Tank gibi alet yapıyor adamlar.
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