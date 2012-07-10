Fujitsu, Stylistic Q702 tableti ve çevrilebilir ekrana sahip LifeBook T902 dizüstü bilgisayarını tanıttı





Fujitsu, Microsoft'un Toronto'da düzenlediği dünya geneli iş ortağı konferansında kurumsal müşterileri hedef alan ilk Windows 8'li cihazları duyurdu. Tablet-dizüstü melezi Stylistic Q702 ve çevrilebilir ekranlı LifeBook T902 ile Redmond merkezli teknoloji devi için büyük öneme sahip iş sektöründeki Windows'lu ürün portföyü zenginleşecek.

11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel, parlama yapmayan LED aydınlatmalı 400-nit, AH-IPS dayanıklı dokunmatik ekrana sahip Stylistic Q702, Microsoft'un Surface tabletinde olduğu gibi çift sayısallaştırıcıya sahip. Bunlardan biri stylus kalem, diğer ise; kullanıcının dokunuşlarını algılıyor. Böylece cihazın ekranına tıpkı bir kağıt gibi yazı yazabileceksiniz. Yani kalemi kullanırken sizin yapacağınız dokunuşlar fiziksele yakın bir yazma deneyimi yaşatabilmesi için algılanmayacak ve rahatça dökümanlarınızı oluşturabilecek, not alabileceksiniz.

USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, LAN portları, SD kart okuyucu, ivme ölçer, jiroskop, manyetometre ve ışık sensörünün yer aldığı tablet-dizüstü melezi, Intel Core Ivy Bridge i3 ya da i5 işlemci, 128GB'a kadar SSD desteği, Intel HD Graphics 4000 bütünleşik ekran kartı, 4GB DDR3 RAM, arka kamera, ön kamera, çift mikrofon, 4 hücreli batarya, opsiyonel olarak WWAN ve LTE iletişim teknolojisi desteğini yapısında ihtiva edecek.

Klavye standı ile pil ömrü 9 saati aşan 850 gram ağırlığındaki tablet, Windows 7 Professional işletim sistemiyle çıkış yapacak. Ancak Windows 8'in gelmesiyle birlikte son sürüme güncellenebilecek. Güvenlik olarak bu kurumsal ürüne; parmak izi sensörü, Computrace yazılımı, şifre korumalı HDD ve BIOS, gömülü Trusted Platform Modülü (TPM), Intel Anti-Hırsız teknolojisi ve isteğe bağlı Intel uPro teknolojisi eşlik edecek.









LifeBook serisinin yeni üyesi olan 1.86 kg'lık T902 ise; 13 inç büyüklüğünde 1600 x 900 piksel Gorilla Glass'lı çevrilebilir ekran, Intel Core Ivy Birdge i5 veya i7 işlemci, 16GB'a kadar çıkabilen 1600MHz DDR3 sistem belleği, ivme ölçer, jiroskop, manyetometre, ışık sensörü, parmak izi okuyucu, Computrace yazılımı, şifre korumalı HDD ve BIOS, gömülü Trusted Platform Modülü (TPM), Intel Anti-Hırsız teknolojisi, antimikrobiyel, sıvı dökülmesine karşı korumalı klavye ve Windows Professional işletim sistemiyle geliyor.

Sahip olduğu modüler yuvayı ikinci pil, ikinci HDD, DVD-RW ya da Blu-ray writer için kullanabilirsiniz. İki pille 11 saat kullanılabileceğini belirten Fujitsu, Windows 8 güncellemesini bu model için de sağlayacak.

En geç Ağustos sonunda satışa sunulacak olan cihazlardan Stylistic Q702, 1099$, LifeBook T902 ise; 1899$'dan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2406808,00.asp