Fujitsu dünyanın ilk MeeGo işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı

Microsoft ile stratejik işbirliğine giden ve Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını açıklayan Nokia'nın kararı, Intel ile birlikte geliştirilen MeeGo işletim sisteminin geleceğini de tehlikeye sokmuştu. Hatta MeeGo ekibindeki mühendisler de dahil olmak üzere şirket içerisindeki bazı geliştiriciler, bu kararı protesto etmek için yürüyüş yapmışlardı.

Nokia, MeeGo ve Symbian platformları için geliştirme çalışmalarının süreceğini açıklasa da, şirketin orta-uzun vadede Windows Phone platformu ile devam edeceği düşünülüyor. Tüm bu gelişmeler tartışıladursun, Nokia Maemo ve Intel'in Moblin işletim sistemlerinin birleştiği MeeGo platformuna sahip ilk netbook, Fujitsu tarafından anons edildi.

Japon elektronik üreticisinin yeni netbook modeli MH330, dünyanın ilk MeeGo işletim sistemli netbook modeli olma özelliğine sahip. Özelleştirilmiş arabirim ile gelişmiş sosyal entegrasyon sunacağı belirtilen işletim sistemi, 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N455 işlemci, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli diske sahip konfigürasyon üzerinde çalışıyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip sistem, çıkış tarihi açıklanmasa da fiyatının 400 dolar civarında olacağı bildiriliyor.