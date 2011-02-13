Fujitsu dünyanın ilk MeeGo işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı

Microsoft ile stratejik işbirliğine giden ve Windows Phone 7 platformuna adapte olacağını açıklayan Nokia'nın kararı, Intel ile birlikte geliştirilen MeeGo işletim sisteminin geleceğini de tehlikeye sokmuştu. Hatta MeeGo ekibindeki mühendisler de dahil olmak üzere şirket içerisindeki bazı geliştiriciler, bu kararı protesto etmek için yürüyüş yapmışlardı.
Nokia, MeeGo ve Symbian platformları için geliştirme çalışmalarının süreceğini açıklasa da, şirketin orta-uzun vadede Windows Phone platformu ile devam edeceği düşünülüyor. Tüm bu gelişmeler tartışıladursun, Nokia Maemo ve Intel'in Moblin işletim sistemlerinin birleştiği MeeGo platformuna sahip ilk netbook, Fujitsu tarafından anons edildi.
Japon elektronik üreticisinin yeni netbook modeli MH330, dünyanın ilk MeeGo işletim sistemli netbook modeli olma özelliğine sahip. Özelleştirilmiş arabirim ile gelişmiş sosyal entegrasyon sunacağı belirtilen işletim sistemi, 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N455 işlemci, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli diske sahip konfigürasyon üzerinde çalışıyor.
10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip sistem, çıkış tarihi açıklanmasa da fiyatının 400 dolar civarında olacağı bildiriliyor.
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MeeGo başarılı olacak mı göreceğiz. Bu arada araç bilgisayarları için bir os daha var oda Windows Embedded hatta Ford, Kia, Fiat, Nissan gibi firmalarla anlaşmalar yapılmış bile bu da bir mobil ortam sonuçta :D neler olacak göreceğiz bize keyifle izlemek kalıyor : )
Türkçe döküman anlamında en büyük destekçilerden, meego Türkiye sayfasından: meegoturkiye.org/...
Ayrıca çeşitli geliştirme haberleri için, linux foundation websitesinden yararlanabilirsiniz...
Bunun dışında geliştirici görüşleri için, yine meego.com'daki forumu; çeşitli kullanıcı deneyimleri için youtube videolarını takip edebilirsiniz...
Son olarak elbette ki, Google...
Bu arada başka bir arkadaş MeeGo öldü demiş... Açık kaynak kodlu bir proje nasıl ölebilir?
Nokia, MeeGo'yu destekleyen -belki kağıt üzerinde en kuvvetli- destekçiydi...(ki hala destekleri süreceği belirtiliyor, firmanın birincil stratejisi olarak yer almasa da... )
Pek çok yerde dile getirilmez, ancak örneğin BMW ve GM gibi otomotiv devleri dahi; projeyi destekleyen firmalar arasında... Kaldı ki, "yarı-iletken devi" Intel'i göz ardı edip; "meego öldü" demek bana göre yersiz oluyor. Ayrıca Linux Foundation, projenin sonuna kadar arkasında
Zaten MeeGo sayesinde Intel kullanan cihazlar ucuzlayacak ve isteyen özel olarak Windows alacak. Bende lisanslı XP varken yeni bir işletim sistemi almak istemiyorum. Ama cihazla birlikte zorla 150 dolar civarı bir ücret daha vermek zorunda kalıyorum. Bu zorunluluğu Chrome OS, MeeGo ve Ubuntu gibi sistemler kaldırır ancak.
Uzun şarj süresi için MeeGo iyi olacaktır. Intel mobil cihazlardaki enerji savurganlığını MeeGo ile de gidermeye çalışacağı için çok az pil tüketimi yapacaktır.
MeeGo sadece handset olarak bilinen, telefon cihazları; tablet, notebook ve diğer multimedia araçların sahip olabileceği bir işletim sisteim değil...Bunların yanı sıra; bilgisayar ve elektronik teknolojilerinin ihityaç duyulduğu her ortamda, Örneğin motorlu araçlarda dahi yer alması "planlanan" ve bu potansiyele sahip bir proje...
Katılıyorum. MeeGo yüksek potansiyele sahip bir işletim sistemi, keşke Nokia da gerektiği gibi arkasında dursaydı, Microsoft'a bağlı hâle gelmeseydi.
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