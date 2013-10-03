Fujitsu, parmak izi okuma özellikli yeni Android tabletini duyurdu: Arrows Tab FJT21

Teknolojik cihazlar üzerinde uzun yıllardır görmemize rağmen yakın zamanda Apple tarafından duyurulan 5S ile yeniden konuşulmaya başlanan parmak izi okuma sistemleri, mobil cihazlar üzerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Fujitsu'nun Android işletim sistemli yeni tablet modeli Arrows Tab FJT21 ise, bu trende uygun olarak üzerinde parmak izi okuma sistemi taşıyor.

Çoklu kullanıcı desteğiyle hazırlanan Fujitsu Arrows Tab FJT21, bu sayede farklı kişilerin özelleştirmelerine izin veriyor ve özellikle aile için kullanımlar için uygun bir ortaya koyuyor. Parmak izi okuma özelliğiyle güvenlik noktasında başarılı bir koruma sağlayan tablet, teknik olarak 10.1-inç 2560 x 1600 piksel LCD ekrana, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı Gorilla Glass 3 cama, dört çekirdekli 2.2 GHz Snapdragon 800 işlemciye, 64 GB dahili depolama birimine (microSDXC üzerinden arttırılabiliyor) ve 8MP (Exmor RS) arka 1.3MP ön kameraya sahip. İşletim sistemi tarafında Android 4.2 kullanan Fujitsu Arrows Tab FJT21, 261 × 169 × 8.9mm boyut ve 520 gram ağırlık değerleriyle hazırlanmış. Gücünü 9600mAh bataryasında alan ve IPX5/IPX8 sertifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyan ürün, Bluetooth 4.0 ile Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri yanında microSIM kartları ile mobil ağlara da rahatlıkla bağlanabiliyor.

Fujitsu tarafından hazırlanan Arrows Tab FJT21 tablet bilgisayar modelinin Kasım ayında Japonya merkezli olarak satışına başlanıyor. Ürünün fiyatı ve diğer bölgeler için satış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2013/10/02/fujitsus-arrows-tab-fjt21/