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Fujitsu, parmak izi okuma özellikli yeni Android tabletini duyurdu: Arrows Tab FJT21

5 yıl
792
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujitsu, parmak izi okuma özellikli yeni Android tabletini duyurdu: Arrows Tab FJT21
Teknolojik cihazlar üzerinde uzun yıllardır görmemize rağmen yakın zamanda Apple tarafından duyurulan 5S ile yeniden konuşulmaya başlanan parmak izi okuma sistemleri, mobil cihazlar üzerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Fujitsu'nun Android işletim sistemli yeni tablet modeli Arrows Tab FJT21 ise, bu trende uygun olarak üzerinde parmak izi okuma sistemi taşıyor.
Çoklu kullanıcı desteğiyle hazırlanan Fujitsu Arrows Tab FJT21, bu sayede farklı kişilerin özelleştirmelerine izin veriyor ve özellikle aile için kullanımlar için uygun bir ortaya koyuyor. Parmak izi okuma özelliğiyle güvenlik noktasında başarılı bir koruma sağlayan tablet, teknik olarak 10.1-inç 2560 x 1600 piksel LCD ekrana, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı Gorilla Glass 3 cama, dört çekirdekli 2.2 GHz Snapdragon 800 işlemciye, 64 GB dahili depolama birimine (microSDXC üzerinden arttırılabiliyor) ve 8MP (Exmor RS) arka 1.3MP ön kameraya sahip. İşletim sistemi tarafında Android 4.2 kullanan Fujitsu Arrows Tab FJT21, 261 × 169 × 8.9mm boyut ve 520 gram ağırlık değerleriyle hazırlanmış. Gücünü 9600mAh bataryasında alan ve IPX5/IPX8 sertifikaları ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyan ürün, Bluetooth 4.0 ile Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri yanında microSIM kartları ile mobil ağlara da rahatlıkla bağlanabiliyor.
Fujitsu tarafından hazırlanan Arrows Tab FJT21 tablet bilgisayar modelinin Kasım ayında Japonya merkezli olarak satışına başlanıyor. Ürünün fiyatı ve diğer bölgeler için satış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.
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Fujitsu, parmak izi okuma özellikli yeni Android tabletini duyurdu: Arrows Tab FJT21

http://www.engadget.com/2013/10/02/fujitsus-arrows-tab-fjt21/ Yorum Yaz
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bahner 5 yıl en beğenilen
Fujitsu resmen diğer üretileri hizaya çekmiş.
Yapıyorsanız adam gibi yapın yoksa tablet piyasasından sizi süründürürüm demiş..
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LilTunechi 5 yıl
Fiyatı belirsiz fakart bu piyasada 1200 tl yi geçerse zor satar
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ardaalisahin 5 yıl
harika bir tablet olmus helal olsun fujitsuya hic beklemezdim boyle bir tablet
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Reanimate 5 yıl
Gördüğüm en şık android tablet .
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar resmen donanımda sınırları zorlamış valla helal olsun ama fiyatıda görmek lazım
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evetbenim 5 yıl
5s deki parmak izi okuyucu perfonmansını beklemeyin
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koagulant 5 yıl
fukox

Apple yapar,digerleri kopyalar...


İphonedan önce parmak izi okuyuculu pek çok telefon çıktı. Teknoloji takibiniz apple fanboyluğundan ibaret sanırım. Bunlarda birkaç örnek.

gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 5 yıl koagulant
koagulant

fukox

Apple yapar,digerleri kopyalar...


İphonedan önce parmak izi okuyuculu pek çok telefon çıktı. Teknoloji takibiniz apple fanboyluğundan ibaret sanırım. Bunlarda birkaç örnek.

gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...

Evet eskiden de vardı, yıllardır olduğu için bence kopya da değil. Ama yıllardır iplenmeyen teknolojiyi son günlerde 5s tanıtımından sonra tüm firmaların bir anda ekleme yarışına girmesi düşündürücü.
Ha şahsi düşüncem bence parmak izi okuma kişisel kullanımda çok gereksiz bir teknoloji, ama objektif düşünürsek senelerdir pek önemsenmedi, fakat son zamanlarda parmak izi okuyucu merağının bir anda artmaya başlaması da ilginç.
Gerekli ya da gereksiz, bence 5s'in bu konuda piyasaya yön gösterici etkisi elbet var bence. Ama dediğim gibi benim için olsa da olmasa da olur bir teknoloji, mobil cihazlarımda şirket bilgisi veya devlet sırrı saklamıyorum.
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iboocum 5 yıl
İşte adam gibi tablet
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fukox 5 yıl
Apple yapar,digerleri kopyalar...
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sertacarslan 5 yıl
Kişisel bilgi hırsızlığının bu denli yaygın ve organize olduğu bu dönemde parmak izi okuyucusu kullanmak bana göre değil. Yarın bir gün bir uyuşturucu operasyonunda yada soygun mahalinde ortamdan bir hacker tarafından ele geçirilmiş parmak izimin çıkmasını istemem şahsen...
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saylia 5 yıl
Alt resimde sağ üst köşede kalem mi var yoksa Japonyada yaygın olarak kullanılan TV anteni mi? Merak ettim. Eğer kalemse süper olur. S800 ün artı performansının bi kısmını o çözünürlük ile öldürmüş de, hadi hayırlısı bakalım.
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