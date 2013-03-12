Fujitsu ve NEC'den Tizen'li ilk telefonlar 2014'de

Teknoloji severlerin merakla beklediği Tizen OS için 2013 sonundan itibaren süreç hızlanacak gibi duruyor. Bu yılın son döneminde Galaxy SIII türevinde bir Tizen OS'li ilk telefonunu tanıtması beklenen Samsung'u, iki Japon devi Fujitsu ve NEC takip edecek.

Japon MSN Sankei News'in haberine göre Fujitsu ve Nec, 2014'de Tizen'li ilk akıllı telefonlarını, bir aksilik olmazsa, tüketicilerle buluşturacak. Bu iki firmanın ürün gamındaki çözümlerin neredeyse tamamı Japonya pazarına yönelik olduğunu göz önüne aldığımızda, Tizen OS'li ilk telefonların da Japonya'yı hedef alması muhtemel görünüyor.

Fujitsu ve NEC de tıpkı Samsung ve Intel gibi Tizen Birliği'nin yönetim kurulu üyelerinden biri. Bu isimlerin yanı sıra Huawei, Panasonic gibi elektronik üreticilerinin yanı sıra dünyaca ünlü servis sağlayacağıları Vodafone, Orange, Sprint, SK Telecom ve KT'de birliğin diğer yönetim kurulu üyelerinden olduğunu hatırlatalım.



http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130312/biz13031201040000-n1.htm Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.