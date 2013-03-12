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Fujitsu ve NEC'den Tizen'li ilk telefonlar 2014'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Fujitsu ve NEC'den Tizen'li ilk telefonlar 2014'de

Teknoloji severlerin merakla beklediği Tizen OS için 2013 sonundan itibaren süreç hızlanacak gibi duruyor. Bu yılın son döneminde Galaxy SIII türevinde bir Tizen OS'li ilk telefonunu tanıtması beklenen Samsung'u, iki Japon devi Fujitsu ve NEC takip edecek.

Japon MSN Sankei News'in haberine göre Fujitsu ve Nec, 2014'de Tizen'li ilk akıllı telefonlarını, bir aksilik olmazsa, tüketicilerle buluşturacak. Bu iki firmanın ürün gamındaki çözümlerin neredeyse tamamı Japonya pazarına yönelik olduğunu göz önüne aldığımızda, Tizen OS'li ilk telefonların da Japonya'yı hedef alması muhtemel görünüyor.

Fujitsu ve NEC de tıpkı Samsung ve Intel gibi Tizen Birliği'nin yönetim kurulu üyelerinden biri. Bu isimlerin yanı sıra Huawei, Panasonic gibi elektronik üreticilerinin yanı sıra dünyaca ünlü servis sağlayacağıları Vodafone, Orange, Sprint, SK Telecom ve KT'de birliğin diğer yönetim kurulu üyelerinden olduğunu hatırlatalım.

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130312/biz13031201040000-n1.htm Yorum Yaz

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Schnitter 5 yıl
Güzel görünüyor, daha da geliştirilebilir. Samsung kedi olalı bi fare tutacak sonunda.
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hi im bsavr 5 yıl
Piyasada; Android,iOS,Windows Phone var iken biraz zor olucak oturması.
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Götterfunken 5 yıl
MeeGo gibi ölüme mahkum
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thestell 6 yıl
Aklıma direk CiTizen geldi.
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kemaloztin 6 yıl
Android ve ios varken tutmaz bence
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Guest-9D2914531 6 yıl
Galaxy S4 Tizen Edition
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akkolmurat 6 yıl
Duvar kağıdını nerden bulabilirim :D
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kımyasal 6 yıl
Büyüyen Samsun tizen ekosistemine başka şirketleride çekebiliyor.daha dün Bada yüzüne bakılmazken şimdi Tizen cazip bir ekosistem halini aldı.
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DiCaprio 6 yıl
Cok merak ettim simdi
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Beni Bada gibi bir sistemle yarıda bıraktığından, Samsung'un karıştığı giçbir işletim sistemini kullanmam artık. iOS, Bada'dan sonra ilaç gibi geldi.
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***Respect*** 6 yıl Surprise Mothafucka
Surprise Mothafucka

Beni Bada gibi bir sistemle yarıda bıraktığından, Samsung'un karıştığı giçbir işletim sistemini kullanmam artık. iOS, Bada'dan sonra ilaç gibi geldi.


Aynen. Bende Samsung'a güvenip Wave 2 alan mağdurlardanım. Bundan sonra samsung mu ASLA.

2011'in ortasında 880 lira vermiştim. Hala üzülürüm o verdiğim paraya.


Şimdi iPhone 5 kullanıyorum. Resmen NASA bilgisayarı gibi geliyor 5 ay geçmesine rağmen
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yagami201 6 yıl
Zordion
Olumune Android savunan Samsung fanlari Samsung Tizen kullaninca ne diyecek bakalim

Android fanları aynı zamanda samsung fanı olmuyor. Mesela ben şu an piyasadaki en alınası telefonun Htc One olduğunu düşünüyorum.Gelecek nesilde neler olur kim bilebilir ki ? Belki de Huawei ? Bu sıralar harika fikirler üretiyorlar bence.
Biz android fanları hangi telefon iyiyse onu alırız, apple fanboyları gibi tek bir markaya sarılmayız.
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onur01651 6 yıl yagami201
yagami201

Zordion

Olumune Android savunan Samsung fanlari Samsung Tizen kullaninca ne diyecek bakalim


Android fanları aynı zamanda samsung fanı olmuyor. Mesela ben şu an piyasadaki en alınası telefonun Htc One olduğunu düşünüyorum.Gelecek nesilde neler olur kim bilebilir ki ? Belki de Huawei ? Bu sıralar harika fikirler üretiyorlar bence.

Biz android fanları hangi telefon iyiyse onu alırız, apple fanboyları gibi tek bir markaya sarılmayız.

ios u samsung çıkarsın apple fanları samsung ta alır, seninki de yorum yani :)
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acbold 6 yıl
Geçtiğimiz yıllardaki symbian,java çöplüğünü şimdi geliştirerek bol işletim sistemli şekilde yaşayacak gibiyiz.Üreticiler hangisine uygulama çıkaracak ? Bu yönden gelişmeleri zor olacak,ubuntu bile tizen önünde yer alabilir ki öyle olacak.
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engineermann 6 yıl
çok iddialı bi yazılıma benziyor....
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danGerfuLL 6 yıl
Fotoğrafın çözünürlüğü 360 * 640 pixel. Hala Nokia'dan esintiler taşıyor.
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