Tizen işletim sistemli Galaxy Watch'lar için önemli duyuru: Destek kesiliyor!

Galaxy Store ve Galaxy Wearable uygulamalarına erişemeyecek
Samsung akıllı saatlere uygulama indirmek ve güncellemek için Galaxy Store’un yüklü olması gerekiyor. Galaxy Wearable, saatle telefon arasında köprü görevi görüyor. Galaxy Watch Active1, Active2, Gear, Watch1 ve Watch3 modelleri, yeni yıl itibarıyla artık mağazadan içerik indiremeyecek, güncelleme yükleyemeyecek. Watch 4 dahil olmak üzere Wear OS ile çıkan akıllı saatler bu destek revizyonundan etkilenmeyecek.
Tizen’li Galaxy Watch modellerini kullananlar, indirdikleri uygulamaları saatlerinden silmedikleri sürece kullanmaya devam edecek. Ancak, yeni özellikler getiren güncellemeleri alamayacak.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2025/10/06/5-samsung-watches-nearing-support-expiry-date/ https://developer.samsung.com/galaxy-watch-tizen/notice.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
