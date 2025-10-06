Giriş
    Tizen işletim sistemli Galaxy Watch'lar için önemli duyuru: Destek kesiliyor!

    Samsung, Tizen işletim sistemli beş akıllı saat modelinin yeni yıldan itibaren Galaxy Store ve Galaxy Wearable uygulamalarına erişemeyeceğini duyurdu.           

    Samsung, Tizen işletim sistemli Galaxy Watch modellerini kullananlara önemli bir bilgilendirme mesajı gönderdi. 1 Ocak 2026 itibarıyla, beş akıllı saat, Galaxy Store ve Galaxy Wearable uygulamalarına desteği kaybedecek.

    Galaxy Store ve Galaxy Wearable uygulamalarına erişemeyecek

    Samsung akıllı saatlere uygulama indirmek ve güncellemek için Galaxy Store’un yüklü olması gerekiyor. Galaxy Wearable, saatle telefon arasında köprü görevi görüyor. Galaxy Watch Active1, Active2, Gear, Watch1 ve Watch3 modelleri, yeni yıl itibarıyla artık mağazadan içerik indiremeyecek, güncelleme yükleyemeyecek. Watch 4 dahil olmak üzere Wear OS ile çıkan akıllı saatler bu destek revizyonundan etkilenmeyecek.

    Tizen’li Galaxy Watch modellerini kullananlar, indirdikleri uygulamaları saatlerinden silmedikleri sürece kullanmaya devam edecek. Ancak, yeni özellikler getiren güncellemeleri alamayacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    eyvah eyvah 4 retro oyun konsolu göze japon yapıştırıcı kaçarsa ne olur dt 3501c kola kahve karışımı ne işe yarar

