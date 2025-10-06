Tizen işletim sistemli Galaxy Watch'lar için önemli duyuru: Destek kesiliyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Tizen işletim sistemli Galaxy Watch modellerini kullananlara önemli bir bilgilendirme mesajı gönderdi. 1 Ocak 2026 itibarıyla, beş akıllı saat, Galaxy Store ve Galaxy Wearable uygulamalarına desteği kaybedecek.

Galaxy Store ve Galaxy Wearable uygulamalarına erişemeyecek

Samsung akıllı saatlere uygulama indirmek ve güncellemek için Galaxy Store’un yüklü olması gerekiyor. Galaxy Wearable, saatle telefon arasında köprü görevi görüyor. Galaxy Watch Active1, Active2, Gear, Watch1 ve Watch3 modelleri, yeni yıl itibarıyla artık mağazadan içerik indiremeyecek, güncelleme yükleyemeyecek. Watch 4 dahil olmak üzere Wear OS ile çıkan akıllı saatler bu destek revizyonundan etkilenmeyecek.

Tizen’li Galaxy Watch modellerini kullananlar, indirdikleri uygulamaları saatlerinden silmedikleri sürece kullanmaya devam edecek. Ancak, yeni özellikler getiren güncellemeleri alamayacak.

