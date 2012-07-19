Fujitsu'dan Windows 7 Professional işletim sistemli tablet: Stylistic Q552

Her ne kadar çok sık olmasa da Windows 7 işletim sistemli tabletler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Fujitsu, Intel ''Cedar Trail'' platformu desteğini arkasına alan yeni tableti Stylistic Q552'yi duyurdu.



Intel ''Oak Trail'' platformlu Stylistic Q550'nin varisi olarak nitelendirilen Stylistic Q552'ye, 1.6 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom N2600 işlemci, Intel NM10 Express çipset, Intel GMA3600 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM güç veriyor. Windows 7 Professional (32 bit) işletim sistemini kullanan tablet MIL-STD-810G askeri standartlarıyla uyumlu. Magnezyum alaşımlı arka yüzeye ve kimyasal olarak güçlendirilmiş cam panele sahip tablet, titreşimlere ve şoklara karşı dayanıklılık sergileyebiliyor.



10.1-inç boyutunda, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana ve 32 GB, 64 GB SSD depolama seçeneklerine yer verilen tabletin ekranı 400-nit parlaklık seviyesi ile 160 derece dikey - yatay görüş açısı sunuyor.

Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0, 1 adet USB 2.0 portu, 1 adet HDMI portu, SD kart slotu, GPS (opsiyonel) ve parlak izi okuyucuya ev sahipliği yapan tabletin ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise otomatik odaklama özellikli 3 megapiksel kamera konumlandırılmış. Son olarak 2 hücreli (2620 mAh) ve 4 hücreli (5240 mAh) batarya seçenekleriyle gelen tabletin fiyatı 849$'dan başlayacak.

