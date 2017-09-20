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Fujitsu’dan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı

Fujitsu, bir yaka kartı gibi takılarak kullanılabilen ve eller serbest bir şekilde herhangi bir işleme gerek kalmadan çalışan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı geliştirdiğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilgehan Kalkan
Yazar
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Fujitsu’dan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı

Özellikle turistlerin bol olduğu yerlerde ihtiyaç duyulan anlık çeviriler konusunda firmalar ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Japon Fujitsu firması ise bu alanda yenilikçi bir cihaz geliştirdiğini duyurdu. Giyilebilir teknoloji temelinde geliştirilen Fujitsu'nun çeviri cihazı eller serbest modda çalışıyor.

Ürün, gelen sesin yönünü algılayabilen bir ünite ve anlık çeviri hizmeti sunabilen elektronik kiosk teknolojilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmeye başlanmış ve test alanı Japonya'daki hastaneler olarak seçilmiş. Test alanının hastaneler seçilmesinin sebebi ise son yıllarda Japonya'ya gelen turist sayısının artması ve hastane personelinin anlık olarak çevirilere ihtiyaç duyması.

Bu ihtiyacı gidermek için Japonya'nın Bilgi Teknolojileri Kurumu'yla ortak çalışma yapan Fujitsu, ülke geneline ürünü kasım ayında yaymayı planlıyor. Cihazın tasarımı ise yaka kartı gibi takıldığında öne bakan bir hoparlör, mikrofonlar ve basit kontrol butonlarından ibaret. Sistem, wi-fi aracılığıyla Konuşma Çeviri Sunucu'larına bağlanarak ses iletimini yapıyor. Sunucular ise firmanın iddiasına göre başarılı sonuçlar verecek seviyede anlık çevirileri yapabiliyor.

L şeklindeki kanallardan geçen sesin kırılma sayısına göre kimin konuştuğunu anlayan teknoloji, böylece sesleri karıştırma gibi hatalara düşmüyor. Cihaz, hastane ortamında medikal cihaz seslerine rağmen başarılı şekilde çeviriler yapabilmeyi başarmış. Şu anda sadece Japonca'dan İngilizce ve Çince'ye çeviri desteği sunuyor ve başka diller için çeviri desteği ihtiyaca göre eklenecek. 2018 yılında ise cihaz ticarete açılacak ve daha fazla alanda kullanıma sunulacak.


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sniper23 2 yıl
Benim tercümanlık diploma var, anlaşılan güme gitti.

Gerçi önemli değil, programcıyız sorun yok
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kadirirdem 2 yıl
Tercümanlar mesleğinden olacak desenize ?...
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redoano 2 yıl kadirirdem
Tercüman olup Fujitsu'da çalışanlar? :D
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Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
Endonezya ya gittiğinde hastanede seni tercüman karşılamaz.
Tercümanların işi farklı bu olay farklı.
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Mephalay 2 yıl
Simultane ceviri yapmak icin saglam islemci gucu gerekiyor, bu sebeple sunucu baglantisi kurup ondan gelen cevapla hareket ediyor.
Ayrica bu ceviri algoritmalari "ogrenebilen" algoritmalar, bu sebeple ceviri yaptiktan sonraki cevirileri de onceki cevirilere gore ayarliyorlar; yani yine her durumda konusulanlarin tek bir yerde toplanip islenmesi ve degerlendirilmesi gerekiyor.
O sebeple cok iyi calisan bir ceviri algoritmasi minik bir cihazda gunumuz teknolojisiyle hala barinamiyor.
3. sinif ceviri yapanlar da zaten guzel ceviremiyor, kullanisli olmuyor.
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PalaSakal 2 yıl
Giyilebilir değil taşınabilir bu
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bilgehankalkan 2 yıl PalaSakal
Merhaba,
Ürün firmanın tanıtımında o şekilde belirtilmiş, o yüzden haberde de öyle aktarmak durumunda kaldık. Kişisel olarak ben de bu ürüne bu haliyle "giyilebilir" demezdim. Muhtemelen ürün tam olarak piyasaya çıktığında farklı modeller halinde de çıkacak. Firma da hem bunu öngörmüş hem de "dünyada ilk" adını vermek için bu kategoriye koymuş olmalı ürünü.
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1ses1 2 yıl
cihaz yerine uygulama yapsalar telefonlara daha mantık lı değilmi.
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umtkrhn 2 yıl 1ses1
1ses1
cihaz yerine uygulama yapsalar telefonlara daha mantık lı değilmi.

sadece yazılım ile olmuyor, sesin yönü falan diyor, bir iki mikrofon ile olacak birşey değil.. uygulama ile olmaz sadece
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