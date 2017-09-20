Fujitsu’dan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı





Özellikle turistlerin bol olduğu yerlerde ihtiyaç duyulan anlık çeviriler konusunda firmalar ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Japon Fujitsu firması ise bu alanda yenilikçi bir cihaz geliştirdiğini duyurdu. Giyilebilir teknoloji temelinde geliştirilen Fujitsu'nun çeviri cihazı eller serbest modda çalışıyor.

Ürün, gelen sesin yönünü algılayabilen bir ünite ve anlık çeviri hizmeti sunabilen elektronik kiosk teknolojilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmeye başlanmış ve test alanı Japonya'daki hastaneler olarak seçilmiş. Test alanının hastaneler seçilmesinin sebebi ise son yıllarda Japonya'ya gelen turist sayısının artması ve hastane personelinin anlık olarak çevirilere ihtiyaç duyması.

Bu ihtiyacı gidermek için Japonya'nın Bilgi Teknolojileri Kurumu'yla ortak çalışma yapan Fujitsu, ülke geneline ürünü kasım ayında yaymayı planlıyor. Cihazın tasarımı ise yaka kartı gibi takıldığında öne bakan bir hoparlör, mikrofonlar ve basit kontrol butonlarından ibaret. Sistem, wi-fi aracılığıyla Konuşma Çeviri Sunucu'larına bağlanarak ses iletimini yapıyor. Sunucular ise firmanın iddiasına göre başarılı sonuçlar verecek seviyede anlık çevirileri yapabiliyor.

L şeklindeki kanallardan geçen sesin kırılma sayısına göre kimin konuştuğunu anlayan teknoloji, böylece sesleri karıştırma gibi hatalara düşmüyor. Cihaz, hastane ortamında medikal cihaz seslerine rağmen başarılı şekilde çeviriler yapabilmeyi başarmış. Şu anda sadece Japonca'dan İngilizce ve Çince'ye çeviri desteği sunuyor ve başka diller için çeviri desteği ihtiyaca göre eklenecek. 2018 yılında ise cihaz ticarete açılacak ve daha fazla alanda kullanıma sunulacak.