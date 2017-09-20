Fujitsu’dan dünyanın ilk giyilebilir anlık sesli çeviri cihazı

Ürün, gelen sesin yönünü algılayabilen bir ünite ve anlık çeviri hizmeti sunabilen elektronik kiosk teknolojilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmeye başlanmış ve test alanı Japonya'daki hastaneler olarak seçilmiş. Test alanının hastaneler seçilmesinin sebebi ise son yıllarda Japonya'ya gelen turist sayısının artması ve hastane personelinin anlık olarak çevirilere ihtiyaç duyması.
Bu ihtiyacı gidermek için Japonya'nın Bilgi Teknolojileri Kurumu'yla ortak çalışma yapan Fujitsu, ülke geneline ürünü kasım ayında yaymayı planlıyor. Cihazın tasarımı ise yaka kartı gibi takıldığında öne bakan bir hoparlör, mikrofonlar ve basit kontrol butonlarından ibaret. Sistem, wi-fi aracılığıyla Konuşma Çeviri Sunucu'larına bağlanarak ses iletimini yapıyor. Sunucular ise firmanın iddiasına göre başarılı sonuçlar verecek seviyede anlık çevirileri yapabiliyor.
L şeklindeki kanallardan geçen sesin kırılma sayısına göre kimin konuştuğunu anlayan teknoloji, böylece sesleri karıştırma gibi hatalara düşmüyor. Cihaz, hastane ortamında medikal cihaz seslerine rağmen başarılı şekilde çeviriler yapabilmeyi başarmış. Şu anda sadece Japonca'dan İngilizce ve Çince'ye çeviri desteği sunuyor ve başka diller için çeviri desteği ihtiyaca göre eklenecek. 2018 yılında ise cihaz ticarete açılacak ve daha fazla alanda kullanıma sunulacak.
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Gerçi önemli değil, programcıyız sorun yok
Tercümanların işi farklı bu olay farklı.
Ayrica bu ceviri algoritmalari "ogrenebilen" algoritmalar, bu sebeple ceviri yaptiktan sonraki cevirileri de onceki cevirilere gore ayarliyorlar; yani yine her durumda konusulanlarin tek bir yerde toplanip islenmesi ve degerlendirilmesi gerekiyor.
O sebeple cok iyi calisan bir ceviri algoritmasi minik bir cihazda gunumuz teknolojisiyle hala barinamiyor.
3. sinif ceviri yapanlar da zaten guzel ceviremiyor, kullanisli olmuyor.
Ürün firmanın tanıtımında o şekilde belirtilmiş, o yüzden haberde de öyle aktarmak durumunda kaldık. Kişisel olarak ben de bu ürüne bu haliyle "giyilebilir" demezdim. Muhtemelen ürün tam olarak piyasaya çıktığında farklı modeller halinde de çıkacak. Firma da hem bunu öngörmüş hem de "dünyada ilk" adını vermek için bu kategoriye koymuş olmalı ürünü.
sadece yazılım ile olmuyor, sesin yönü falan diyor, bir iki mikrofon ile olacak birşey değil.. uygulama ile olmaz sadece