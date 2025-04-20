WhatsApp, mesajları otomatik olarak çevirecek yeni özelliği test ediyor

Teknoloji Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması
WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellikle gündemde. Uygulama, gelen mesajların otomatik olarak çevrilmesini sağlayan yerleşik bir çeviri özelliğini test ediyor. En dikkat çeken nokta ise bu çevirilerin bulut servisleri yerine doğrudan kullanıcıların cihazlarında gerçekleşecek olması.
Çeviri cihaz üzerinde yapılacak
Bu yeni özellik, şu anda WhatsApp'ın
beta sürümünde deneniyor. Kullanıcılar, çeviri özelliğini her bir sohbet için ayrı ayrı aktif hale getirebilecek. Ayarlar menüsünde, sohbet kilidi ayarının hemen altına yerleştirilmesi planlanan bir seçenek sayesinde, kullanıcılar çeviri işlevini kolayca yönetebilecek.
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İlk aşamada desteklenen diller arasında
İspanyolca, Arapça, Portekizce, Hintçe ve Rusça yer alıyor. Çeviri işlemi tamamen yerel olarak yapılacağı için, uygulama kullanıcıdan çevirmek istediği dile ait dil paketini indirmesini isteyecek. Dil paketi indirildikten sonra ise kullanıcı, çevirilerin nasıl yapılacağına dair çeşitli tercihler belirleyebilecek. Örneğin, WhatsApp tüm mesajları otomatik çevirebilecek ya da sadece kullanıcının seçtiği mesajlar için çeviri yapılabilecek.
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