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    WhatsApp, mesajları otomatik olarak çevirecek yeni özelliği test ediyor

    WhatsApp, mesajların otomatik olarak çevrilmesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Çeviri, bulut yerine cihaz üzerinde gerçekleşecek.             

    WhatsApp artık mesajları otomatik olarak çevirecek Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellikle gündemde. Uygulama, gelen mesajların otomatik olarak çevrilmesini sağlayan yerleşik bir çeviri özelliğini test ediyor. En dikkat çeken nokta ise bu çevirilerin bulut servisleri yerine doğrudan kullanıcıların cihazlarında gerçekleşecek olması.

    Çeviri cihaz üzerinde yapılacak

    Bu yeni özellik, şu anda WhatsApp'ın beta sürümünde deneniyor. Kullanıcılar, çeviri özelliğini her bir sohbet için ayrı ayrı aktif hale getirebilecek. Ayarlar menüsünde, sohbet kilidi ayarının hemen altına yerleştirilmesi planlanan bir seçenek sayesinde, kullanıcılar çeviri işlevini kolayca yönetebilecek.

    WhatsApp artık mesajları otomatik olarak çevirecek Tam Boyutta Gör
    İlk aşamada desteklenen diller arasında İspanyolca, Arapça, Portekizce, Hintçe ve Rusça yer alıyor. Çeviri işlemi tamamen yerel olarak yapılacağı için, uygulama kullanıcıdan çevirmek istediği dile ait dil paketini indirmesini isteyecek. Dil paketi indirildikten sonra ise kullanıcı, çevirilerin nasıl yapılacağına dair çeşitli tercihler belirleyebilecek. Örneğin, WhatsApp tüm mesajları otomatik çevirebilecek ya da sadece kullanıcının seçtiği mesajlar için çeviri yapılabilecek.
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