Fujitsu'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan bilgisayar Esprimo FH99/CM

Fujitsu, gözlüksüz 3D deneyimi sunan dünyanın ilk bilgisayarını duyurdu. Fujitsu'nun Esprimo FH99/CM olarak adlandırdığı bilgisayar, LCD panelin ön yüzünde ayrılabilir yapıda hazırladığı 3D dönüştürme paneli sayesinde 3D gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Diğer teknik detayları hakkında herhangi bir açıklamaya yapılmayan Esprimo FH99/CM'nin Şubat ayı içinde Japonya'da satışa sunulacağı belirtilirken, Avrupa ve Amerika pazarına giriş tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Fujitsu'nun gözlüksüz 3D deneyimi sunan bilgisayarın teknik özellikleri:
23 inç boyutunda Full HD 3D panel
2.0 Ghz işlem hızına sahip Core i7-2630QM işlemci
Intel HD 3000 GPU
4 GB sistem belleği
2 TB depolama alanı
Bluray sürücü
TV tuner, HDMI çıkışı
2 adet USB 3.0 girişi, SD kart girişi
Dahili kamera
Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi
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birde işin içine oyunu sokarsak 3x gtx580 sli yapmamız lazım adam gibi performans almak için + olarak power masrafı +soğutma sistemi derken işin içinden çıkılmaz...
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olduuuu, sen bence 3 x GTX 680 yap, bulursan! Anca keser seni!
adam gibi bi 460 koyabilirler pek ala, laptoplarda bile yığınla var.
ile 3D'yi nasıl yapmışlar?
arkadaşım işin içine 3d girdimi performansın yarı yarıya düştüğünden haberin yok sanırım
3d oyun oynamak isteyen adam tüm ayarları full olarak açıp oynamak ister zaten parasıda olan bir tiptir o yüzden o kişiler için problem değil fakat bana göre gayet gereksiz.
ama bu teknolojinin insanları gözlükten kurtarması gayet güzel düşünsenize eviniz 3d tv var misafir gelmiş herkese birer tane gözlükmü vericeksin hayal ediyorumda çok komik bir durum
konu ile alakasız oldu...diğer arkadaşlardan özür dilerim...