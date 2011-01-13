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Fujitsu'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan bilgisayar Esprimo FH99/CM

Fujitsu, gözlüksüz 3D deneyimi sunan dünyanın ilk bilgisayarını duyurdu. Fujitsu'nun Esprimo FH99/CM olarak adlandırdığı bilgisayar, LCD panelin ön yüzünde ayrılabilir yapıda hazırladığı 3D dönüştürme
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fujitsu, gözlüksüz 3D deneyimi sunan dünyanın ilk bilgisayarını duyurdu. Fujitsu'nun Esprimo FH99/CM olarak adlandırdığı bilgisayar, LCD panelin ön yüzünde ayrılabilir yapıda hazırladığı 3D dönüştürme paneli sayesinde 3D gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Diğer teknik detayları hakkında herhangi bir açıklamaya yapılmayan Esprimo FH99/CM'nin Şubat ayı içinde Japonya'da satışa sunulacağı belirtilirken, Avrupa ve Amerika pazarına giriş tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme

Fujitsu'nun gözlüksüz 3D deneyimi sunan bilgisayarın teknik özellikleri:

23 inç boyutunda Full HD 3D panel

2.0 Ghz işlem hızına sahip Core i7-2630QM işlemci

Intel HD 3000 GPU

4 GB sistem belleği

2 TB depolama alanı

Bluray sürücü

TV tuner, HDMI çıkışı

2 adet USB 3.0 girişi, SD kart girişi

Dahili kamera

Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi


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DH Misafiri 8 yıl
Çift kamera var monitörün üstünde 3D fotoğraf çekilir herhalde.
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Volkanbaba 8 yıl
ekran kartı olmamış
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DH Misafiri 8 yıl
O işlemciye o ekran kartı olmamış, PC çok dandik duruyor.
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Xagdas 8 yıl
ben odamın bir duvarı ekran olsun istiyorum. Evet baya, köşeden köşeye! İnsan gibi bişey seyretmek isteyince, mesela mehmet ali birand'ı dev anası gibi görmek istemediğim zaman kocaaa duvar bembeyaz olsun, duvar gibi, ortasında 50inç tv olsun. ama mesela müthiş bir film seyredicem, o zaman 2,5 metreye 5 metre olsun ekran. Bayaa stadlardaki monitörler gibi. Ama tabi ona Full HD yetmez. Her piksel parmak kadar olur. Ona 4xFull HD gerek (4x1920 - 4x1080). Adam gibi ekran böyle olur. Ve bu monitörler tek parça olmalı, binanın inşaatı yapılırken salonlara monte edilmeli. Mesela Ağaoğlu 5 sene sonraki inşaatlarındaki en lüks dairelere koysun. :)
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northernlights 8 yıl
Heyecanlanmıştım başlığı görünce.
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Xagdas 8 yıl
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birde işin içine oyunu sokarsak 3x gtx580 sli yapmamız lazım adam gibi performans almak için + olarak power masrafı +soğutma sistemi derken işin içinden çıkılmaz...
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olduuuu, sen bence 3 x GTX 680 yap, bulursan! Anca keser seni!
adam gibi bi 460 koyabilirler pek ala, laptoplarda bile yığınla var.
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t3 8 yıl
Intel HD 3000 GPU

ile 3D'yi nasıl yapmışlar?
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genelkurmay89 8 yıl

Cagdas dv6196

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birde işin içine oyunu sokarsak 3x gtx580 sli yapmamız lazım adam gibi performans almak için + olarak power masrafı +soğutma sistemi derken işin içinden çıkılmaz...
--------------
olduuuu, sen bence 3 x GTX 680 yap, bulursan! Anca keser seni!

adam gibi bi 460 koyabilirler pek ala, laptoplarda bile yığınla var.


arkadaşım işin içine 3d girdimi performansın yarı yarıya düştüğünden haberin yok sanırım
3d oyun oynamak isteyen adam tüm ayarları full olarak açıp oynamak ister zaten parasıda olan bir tiptir o yüzden o kişiler için problem değil fakat bana göre gayet gereksiz.

ama bu teknolojinin insanları gözlükten kurtarması gayet güzel düşünsenize eviniz 3d tv var misafir gelmiş herkese birer tane gözlükmü vericeksin
hayal ediyorumda çok komik bir durum

konu ile alakasız oldu...diğer arkadaşlardan özür dilerim...
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devrimdoga 8 yıl
Şimdilik çok pahalı bir sistem olur bana kalırsa ileriki senelerde ucuzlayınca daha mantıklı.
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aspirin_00 8 yıl
3d nin adı çıktığı günü demiştim neden gözlüğe mahrum bırakıyorlar milletide ekrana özel cam yada dönüştürü yapmıyor lar sesimi duyan yoktuki bunu aylar öncesinden çıkartırlardı.
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kadirkayik 8 yıl
gözlük olayını sevemedim ancak bunu gözümle görüp bir filim izleyebilirsem belki ısınırım şu 3d olayına
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The@Thing 8 yıl
3d oyun oynıcam desen bu pcde ıntel hd3000 ile ancak flash oyun oynarsın yani o ekran kartına 3d boş...
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Xagdas 8 yıl
O panel monitöre üstten takiliyo, yani dikkat ederseniz o panel kadar yuksekklik farkı var siyah çerçevede. Üstten kaydirilatak o boşluğa oturtuluyo sanırım, cok mantıklı olur ama görüntü nasıldır tartışılır.
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dreamblue35 8 yıl
bu özelliklerle 1500 tl ye gelirse alıcısı olur, tek eksik yanı ekran kartı
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mehmednaim 8 yıl
Monitörün üstünde iki tane kamera var, galiba görüntülü görüşmeyi de 3 boyutu yapabiliyor. İlginç...
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