Fujitsu'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan bilgisayar Esprimo FH99/CM

Fujitsu, gözlüksüz 3D deneyimi sunan dünyanın ilk bilgisayarını duyurdu. Fujitsu'nun Esprimo FH99/CM olarak adlandırdığı bilgisayar, LCD panelin ön yüzünde ayrılabilir yapıda hazırladığı 3D dönüştürme paneli sayesinde 3D gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Diğer teknik detayları hakkında herhangi bir açıklamaya yapılmayan Esprimo FH99/CM'nin Şubat ayı içinde Japonya'da satışa sunulacağı belirtilirken, Avrupa ve Amerika pazarına giriş tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Fujitsu'nun gözlüksüz 3D deneyimi sunan bilgisayarın teknik özellikleri:

23 inç boyutunda Full HD 3D panel

2.0 Ghz işlem hızına sahip Core i7-2630QM işlemci

Intel HD 3000 GPU

4 GB sistem belleği

2 TB depolama alanı

Bluray sürücü

TV tuner, HDMI çıkışı

2 adet USB 3.0 girişi, SD kart girişi

Dahili kamera

Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi