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Fujitsu'nun sanal tablet klavye prototipi ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujitsu'nun sanal tablet klavye prototipi ortaya çıktı
Tablet bilgisayarlar üzerinde gelen geniş ekran modellerine rağmen, birçok insan halen yazı yazmak için harici klavye ürünlerini tercih etmektedir. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir teknoloji olan Fujitsu sanal klavye prototipi, kişilerin her türlü ortam üzerinde yazı yazabilmesini hedefliyor.
Fujitsu tarafından geliştirilen ve henüz prototip aşamasında olan Virtual Tablet Keyboard, tablet bilgisayarlar üzerinde yer alan dahili kamera ile kişilerin el hareketlerini ve konumlarını tarayarak, yazma işlemini her türlü yüzey üzerinde yapılmasına imkan tanıyor ve kullanıcılara büyük bir yazı yazma kolaylığı sağlıyor. Daha önce geliştirilen sanal klavye modellerine göre daha farklı bir yapıda işleyen ve cep telefonları için de kullanılabilir yapıda olan sistemin, Fujitsu'nun yakında piyasaya sunulacak cihazlarında benzer bir yapıyla yer alacağı konuşuluyor.

Araştırma ve geliştirme aşaması devam eden prototip klavye modeli hakkında, herhangi bir çıkış tarihi ya da fiyat bilgisi verilmiş durumda değil. 

http://www.tgdaily.com/hardware-brief/69850-fujitsu-designs-a-virtual-tablet-keyboard Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl
MustafaNr
istanbul2007Ne oldu bu siteye uzun zamandir cok agir baglaniyorum. Artik iyice cekilmez bir hal aldi
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Sizin Yine Uzun Sürüyormuş Bağlanılabilirliğiniz..Ben 1 Saate Kadar Hiç Bağlanamıyordum,Server Error Hatası Alıyorum.
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MustafaNr 6 yıl
istanbul2007
Ne oldu bu siteye uzun zamandir cok agir baglaniyorum. Artik iyice cekilmez bir hal aldi

Aynı Durum Bendede Var Hocam Bi Ağırlık Bir Ağırlık DH'den Soğudum Resmen
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istanbul2007 6 yıl
Ne oldu bu siteye uzun zamandir cok agir baglaniyorum. Artik iyice cekilmez bir hal aldi
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