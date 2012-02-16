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Fujitsu'nun yol haritası Windows 8 çıkış tarihine işaret ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Japon Fujitsu'nun, 2012 yılı için hazırladığı yol haritasında Windows 8 işletim sisteminin beklenen çıkış tarihi ortaya çıktı.
Notebook Italia sitesi tarafından internette paylaşılan yol haritasında Fujitsu'nun 2012 yılında iddialı ürünlerle tüketici karşısına çıkacağı görülüyor. Mayıs-Haziran aylarında firma 2 yeni Ultrabook, bir yeni Android tablet ve Slimbook olarak adlandırdığı ince yapılı dizüstü modeliyle piyasaya giriş yapacak. Eylül ayında ise klavye dockuna sahip performans odaklı bir tablet daha piyasaya sürecek. Bunun işletim sistemi belli değil.
Yol haritasının en dikkat çekici kısmı ise sağ alt köşede Windows 8 işletim sisteminin yayınlanacağı tarih olarak 2012 4. çeyreğin belirtilmesi. Microsoft sadece 29 Şubat'ta tüketici önizleme sürümünü yayınlayacağını resmi olarak duyurmuştu. Bunun haricinde final sürümünün çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Buradan Microsoft'un Windows 8 çıkış tarihi ile ilgili bazı bilgileri üretim ortaklarıyla paylaşmış olabileceği sonucu çıkıyor.
Yol haritasına bakacak olursak Windows 8 ile ilgili iki ihtimal gündeme geliyor. Birincisi belirtilen tarihin Windows 8'in resmi olarak yayınlanacağı tarih olabileceği. İkincisi ise Fujitsu'nun Windows 8 yüklü ürünlerini piyasaya süreceği tarih olabileceği. Bu durumda Windows 8 işletim sisteminin daha erken bir tarihte yani yaz sonuna doğru piyasada olması da muhtemel.
Windows 8 ile ilgili daha kesin bilgileri MWC 2012 fuarından sonra öğrenebileceğiz.
 

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xOGANx 7 yıl
Sabırsızlıkla windows 8 i bekliyorum ve bu sefer lisanslısını alacağım, bu yaşıma kadar hep crackli kullandım :)
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E_Aydin35 7 yıl
İçime öyle doğuyorki bu Windows 8 in çıkışı ile birlikte 7^den daha fazla satış yapıcak ..:)
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_Cygnus_ 7 yıl
win 8 yüzünden win 7'i alamıyorum.Birde sorum olacak win 8 dizüstülere win 7 gibi mi yani win 8 tabletlere mi yoğunlaşacak yoksa win 8, win 7'den iyi bekle mi diyorsunuz??(aldım mı iyi bir sey alıcam)
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2boas 7 yıl

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xLmNt13 7 yıl
bir an önce çıksın
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sahoron 7 yıl
Koskoca şirket Microsoft ortaklarına planlarını gönderecek hatta bu plan yeni bir işletim sistemi ve de arkasını gözetlemeyecek! Geçin bunları bu tür haberler az da olsa bilgi verip merak, popülarite ve değer kazanmak için firmalar tarafından yapılmakta.
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1963bursa 7 yıl
Zaten bir önizleme yayımlanmıştı, bundan 29 Şubat'taki betanın önizleme amaçlı bir sürüm olmadığı anlaşıldığına göre RC ye yakın, belki de RC kadar dolu bir sürüm olduğu anlamı çıkabilir, eğerki böyleyse yakın zamanda tam sürüm gelecektir.
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