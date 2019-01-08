Furrion Rova kablosuz şarj özellikli soğutma dolabı tanıtıldı

CES 2019 fuarında geleneksel elektronik cihazların yanında ilgi çekici tasarımlar da karşımıza çıkıyor. Furrion Rova taşınabilir soğutucu dolabı, kablosuz şarj özelliği sunması ile dikkat çekiyor.

Furrion Rova özellikleri ve fiyatı

Tekerlekli Furrion Rova soğutucu dolabı 1.3 litre küp hacme sahip. İçerisine 24 adet kutu içecek sığabiliyor. Soğutma, dondurma ve ekonomik olmak üzere 3 farklı moda sahip. Enerji tüketimi moda göre değişiyor.

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400 watt lityum batarya paketi ile 7 güne kadar soğutma ve 1 güne kadar da buz tutma özelliğine sahip. Ek bir batarya paketi ile tak çıkar yaparak uzun kullanım sürelerine ulaşabilirsiniz. Batarya paketi çakmak girişinden şarj edilebiliyor.

Dolabın üst kısmında 3 adet USB portu şarj amacıyla kullanılabiliyor. Ayrıca Qi uyumlu bir kablosuz şarj plakası da kablo istemeyenlerin imdadına koşuyor. Elbette bu portları kullandığınızda dolabın soğutma süresi kısalıyor.

LCD ekran üzerinden soğutma durumunu ve batarya seviyelerini görebileceğiniz Furrion Rova modeli 800$ fiyat etiketine sahip. Bu nedenle daha çok işletmelere hitap eden bir görünüm arz ediyor. Dolabın şemsiye ve Bluetooth hoparlör gibi aksesuarları da mevcut.