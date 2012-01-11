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Fusion Garage tasfiye sürecine başlıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 fuarı görkemli bir açılışa hazırlanırken dünyanın diğer bir ucundan üzücü bir haber teknoloji gündemine düştü. Kodak firmasından sonra Singapurlu elektronik cihaz üreticisi Fusion Garage fiması da iflasa sürükleniyor.

Fusion Garage firması Anroid işletim sistemi yüklü JooJoo tabletleri ile büyük bir ilgi görmüş ve ardından yine Android işletim sistemine dayalı Grid OS arayüzü üzerinde çalışan Grid serisi tabletlerini piyasaya sürmüştü. Ancak güçlü rakipler ile rekabet edemeyen ve pazarda varlık gösteremeyen Fusion Garage iflasın eşiğine geldi.

Yapılan açıklamaya göre CEO Chandresekar Rathakrishnan malların tasfiye yoluyla satışı için yetkili makamlara başvurmak üzere. Tasfiye sonrasında ise yatırımcılara olan 40 milyon dolar dolayındaki borcun geri ödenmesi işlemine başlanacak.

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emregök 7 yıl
grid cihazları ve os yenilikçi old görülüor
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E_Aydin35 7 yıl
Herkez başarılı olucak diye bir şart yok olmayınca olmuyor. :(
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E_Aydin35 7 yıl
Her firmanın,her markanın bir dönemi vardır. Fusion Garage'da yeni bir dönem açıyor..
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Stanislas Xavier 7 yıl
Söylemeden edemeyeceğim firmanın ismi Fusion Garage mükemmel ama yalnızca isimle olmuyor bu işler görüldüğü üzere
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