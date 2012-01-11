Fusion Garage tasfiye sürecine başlıyor

CES 2012 fuarı görkemli bir açılışa hazırlanırken dünyanın diğer bir ucundan üzücü bir haber teknoloji gündemine düştü. Kodak firmasından sonra Singapurlu elektronik cihaz üreticisi Fusion Garage fiması da iflasa sürükleniyor.





Fusion Garage firması Anroid işletim sistemi yüklü JooJoo tabletleri ile büyük bir ilgi görmüş ve ardından yine Android işletim sistemine dayalı Grid OS arayüzü üzerinde çalışan Grid serisi tabletlerini piyasaya sürmüştü. Ancak güçlü rakipler ile rekabet edemeyen ve pazarda varlık gösteremeyen Fusion Garage iflasın eşiğine geldi.





Yapılan açıklamaya göre CEO Chandresekar Rathakrishnan malların tasfiye yoluyla satışı için yetkili makamlara başvurmak üzere. Tasfiye sonrasında ise yatırımcılara olan 40 milyon dolar dolayındaki borcun geri ödenmesi işlemine başlanacak.