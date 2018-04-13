FutureMark isim değiştiriyor

En önemli benchmark platformlarından birisi olan FutureMark isim değişikliğine gidiyor. 2014 yılında Underwrites Laboratories tarafından satın alınan platform bundan sonra bu ismi kullanacak.

Yeni isim

40’dan fazla ülkede 10 bin civarında çalışanı olan Underwrites Laboratories; test, sertifika, inceleme, denetim gibi çeşitli hizmetler sunuyor. Satın alım süreci sonrasında bir süre FutureMark bağımsız olarak yoluna devam etmişti ancak değişiklik kaçınılmaz oldu.

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23 Nisan itibariyle FutureMark ismi yerine UL ismi kullanılacak. Platformun web sitesi futuremark.com kapatılacak ve benchmarks.ul.com adresine yönlendirilecek. Tüm sosyal medya hesapları da yine UL şeklinde isimlendirilecek.

Platformun 3DMark, PCMark ve VRMark gibi isimlendirmelere sahip testlerine ise dokunulmadı. Aynı isimle devam eden testlerin başına ise UL takısı eklenecek. Böylece FutureMark izleri tamamen temizlenmiş olacak.