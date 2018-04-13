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FutureMark isim değiştiriyor

Benchmark testlerinin popüler platformlarından olan FutureMark isim değiştiriyor. Platformun web sitesi ve sosyal medya hesapları da bu isim değişikliğinden etkilenecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En önemli benchmark platformlarından birisi olan FutureMark isim değişikliğine gidiyor. 2014 yılında Underwrites Laboratories tarafından satın alınan platform bundan sonra bu ismi kullanacak.

Yeni isim

40’dan fazla ülkede 10 bin civarında çalışanı olan Underwrites Laboratories; test, sertifika, inceleme, denetim gibi çeşitli hizmetler sunuyor. Satın alım süreci sonrasında bir süre FutureMark bağımsız olarak yoluna devam etmişti ancak değişiklik kaçınılmaz oldu.

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23 Nisan itibariyle FutureMark ismi yerine UL ismi kullanılacak. Platformun web sitesi futuremark.com kapatılacak ve benchmarks.ul.com adresine yönlendirilecek. Tüm sosyal medya hesapları da yine UL şeklinde isimlendirilecek.

Platformun 3DMark, PCMark ve VRMark gibi isimlendirmelere sahip testlerine ise dokunulmadı. Aynı isimle devam eden testlerin başına ise UL takısı eklenecek. Böylece FutureMark izleri tamamen temizlenmiş olacak.

 

http://www.guru3d.com/news-story/futuremark-to-change-namebrand-and-website-towards-ul.html Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Bence tam tersi olmalıydı. Underwrites Laboratories'in adını FutureMark yapıp yola devam edilebilirdi. Sonuçta FutureMark yıllarca aklımızda yer etmiş bir marka. Onu silip yerine kimsenin bilmediği ve muhtemelen hiçbir zaman da öğrenmeyeceği bir marka getirmek saçmalık.
Bence tam tersi olmalıydı. Underwrites Laboratories'in adını FutureMark yapıp yola devam edilebilirdi. Sonuçta FutureMark yıllarca aklımızda yer etmiş bir marka...
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Bence tam tersi olmalıydı. Underwrites Laboratories'in adını FutureMark yapıp yola devam edilebilirdi. Sonuçta FutureMark yıllarca aklımızda yer etmiş bir marka. Onu silip yerine kimsenin bilmediği ve muhtemelen hiçbir zaman da öğrenmeyeceği bir marka getirmek saçmalık.
1 Yanıt Yanıtla +7
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St Batuhan 1 yıl Virinom
İşte bu duruma yönelik haberde 40 ülke ve bir sürü (10k) çalışan olduğuna dair bilgi var. Hatta firmanın alakalı olduğu kısımlar da aslında önemli olabilir bu noktada. Evet normalde FutureMark bize hitap eden yapısından dolayı kalsın derdim ama firmayı tanımasak bile bu vesileyle birazcık ismini öğrenme durumumuz oluyor. Vardır bir beklentileri ya da düşündükleri bir durum.
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