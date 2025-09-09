Google, “açık web hızla çöküyor” itirafında bulundu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google, uzun süredir web ekosisteminin sağlıklı olduğunu savunsa da geçtiğimiz hafta sunduğu bir mahkeme dosyasında açık web’in zaten hızlı bir düşüş içinde olduğunu kabul etti. Bu açıklama, şirketin aylardır dile getirdiği “web gelişiyor, yapay zeka trafiği düşürmüyor ve arama sonuçları daha fazla siteye yönlendiriyor” söylemleriyle çelişiyor.

Google kendisiyle çelişiyor

Google’ın bu beyanı, ABD Adalet Bakanlığı ile yürütülen reklam teknolojisi tekeli davası kapsamında ortaya çıktı. Bakanlık, Google’ın reklam işini bölmesini önerirken şirket ise bu adımın ters etki yaratacağını savunuyor. Dosyada, olası bir ayrışmanın açık web'in düşüşünü hızlandıracağını ve gelirini açık web reklamlarından sağlayan yayıncıları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Şirketin beyanında ayrıca, reklamcılık dünyasının yapay zeka, bağlı TV (Connected TV) ve perakende medya gibi alanlara kaydığı, bu durumun da açık webdeki reklam modellerini gölgede bıraktığı belirtildi. Google, mahkemenin zaten dönüşüm sürecinde olan sektöre müdahale etmemesi gerektiğini ileri sürdü.

Buna karşın Google’ın bu itirafı, son dönemde pek çok bağımsız yayıncı ve site sahibinin dile getirdiği gerçeği de yansıtıyor. Arama algoritmalarındaki değişiklikler ve yapay zeka tabanlı sohbet robotlarının yükselişi birçok site için trafik kaybı anlamına geliyor.

Öte yandan CEO Sundar Pichai ve diğer yöneticiler, daha önce yaptıkları açıklamada bu duruma karşı durmuş, Google’ın trafiği daha geniş bir yayıncı ağına yönlendirdiğini ve günde milyarlarca tıklamayı web sitelerine göndermeye devam ettiklerini dile getirmişti. Google Arama başkanı Liz Reid ise Arama’ya eklenen Yapay Zeka Özetleri özelliğinin ardından tıklama hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla “nispeten sabit” kaldığını aktarmıştı.

