Britannica ve Merriam-Webster, Perplexity AI'a kopyalama davası açtı

The Verge'ün aktardığına göre, dava dosyasında yer alan ekran görüntüleri, Perplexity'nin yanıtlarının Merriam-Webster sözlüğündeki tanımlarla neredeyse birebir aynı olduğunu ortaya koyuyor. Şirket ayrıca, kimi zaman eksik veya uydurulmuş bilgileri Britannica ve Merriam-Webster'in adı altında sunduğu için "kullanıcıyı yanıltmakla" da suçlanıyor.
Daha önce de benzer suçlamalarla gündeme gelmişti
Google'a rakip olarak konumlanan Perplexity AI, daha önce de birçok yayın kuruluşunun hedefi olmuştu. Forbes, The New York Times, BBC ve News Corp (The Wall Street Journal, New York Post) gibi dev medya grupları, Perplexity'yi "orijinal içerikleri izinsiz alıp dönüştürmek ve web-scraping (web kazıma) ile site engellemelerini delmek" ile suçlamıştı.
Dava süreci, yapay zekâ şirketleri ile geleneksel yayıncılar arasındaki telif hakkı gerilimini yeniden gündeme taşımış durumda.
