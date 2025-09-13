Britannica ve Merriam-Webster, Perplexity AI'a kopyalama davası açtı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en köklü bilgi kaynaklarından Encyclopedia Britannica ve onun bağlı şirketi Merriam-Webster, yapay zekâ tabanlı arama platformu Perplexity AI'a karşı New York Federal Mahkemesi'nde dava açtı. İki şirket, Perplexity'nin telif hakkı ihlali yaptığını, ticari markalarını kötüye kullandığını ve içeriklerini izinsiz kopyalayarak intihale başvurduğunu ileri sürdü.

The Verge'ün aktardığına göre, dava dosyasında yer alan ekran görüntüleri, Perplexity'nin yanıtlarının Merriam-Webster sözlüğündeki tanımlarla neredeyse birebir aynı olduğunu ortaya koyuyor. Şirket ayrıca, kimi zaman eksik veya uydurulmuş bilgileri Britannica ve Merriam-Webster'in adı altında sunduğu için "kullanıcıyı yanıltmakla" da suçlanıyor.

Daha önce de benzer suçlamalarla gündeme gelmişti

Google'a rakip olarak konumlanan Perplexity AI, daha önce de birçok yayın kuruluşunun hedefi olmuştu. Forbes, The New York Times, BBC ve News Corp (The Wall Street Journal, New York Post) gibi dev medya grupları, Perplexity'yi "orijinal içerikleri izinsiz alıp dönüştürmek ve web-scraping (web kazıma) ile site engellemelerini delmek" ile suçlamıştı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bazı medya kuruluşları, farklı bir yol izliyor. Time ve Los Angeles Times, Perplexity ile reklam gelirlerini paylaşmaya dayalı iş birliği programına katılırken, World History Encyclopedia ise 8 Eylül'de Perplexity altyapısıyla çalışan bir sohbet botunu kullanıcılarına sundu.

Dava süreci, yapay zekâ şirketleri ile geleneksel yayıncılar arasındaki telif hakkı gerilimini yeniden gündeme taşımış durumda.

