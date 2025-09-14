YouTube Music oynatma ara yüzü değişiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Müzik akış platformları arasında rekabette avantaj sağlamak isteyen Google, YouTube Music uygulamasında yeni bir iyileştirme deniyor. Uzun süredir kullanımda olan parça oynatma ara yüzü değişiyor.

YouTube Music uygulamasında güncelleme

YouTube Music uygulamasının dağıtıma başlayan yeni güncellemesinde parça oynatma ara yüzü bazı değişiklikler almış. Mevcut ara yüzde yer alan Şarkı/Video geçişi kaldırılırken en altta yer alan Sonraki/Şarkı Sözü/Benzer geçiş menüsü de çift pencereli hale getirilmiş. Yukarı sürüklendiğinde hangi oynatma listesi ya da radyo yayınında olduğunu gösteren menü gelirken, uzun basıldığında ise orijinal menü geliyor.

YouTube videolarında Hype zamanı 2 hf. önce eklendi

Oynatma kontrolleri ile beğeni ve yorumların olduğu menü blokları da yer değiştirmiş. Böylece daha temiz ve rafine bir alan ortaya çıkmış. YouTube Music güncellemesinin bölge bölge Android ve iOS cihazlara ulaşacağı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: