YouTube Music oynatma ara yüzü değişiyor

YouTube Music uygulamasında güncelleme
YouTube Music uygulamasının dağıtıma başlayan yeni güncellemesinde parça oynatma ara yüzü bazı değişiklikler almış. Mevcut ara yüzde yer alan Şarkı/Video geçişi kaldırılırken en altta yer alan Sonraki/Şarkı Sözü/Benzer geçiş menüsü de çift pencereli hale getirilmiş. Yukarı sürüklendiğinde hangi oynatma listesi ya da radyo yayınında olduğunu gösteren menü gelirken, uzun basıldığında ise orijinal menü geliyor.
Oynatma kontrolleri ile beğeni ve yorumların olduğu menü blokları da yer değiştirmiş. Böylece daha temiz ve rafine bir alan ortaya çıkmış. YouTube Music güncellemesinin bölge bölge Android ve iOS cihazlara ulaşacağı belirtildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...