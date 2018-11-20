G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu

Performans bellekleri konusunda lider firmalardan olan Tayvanlı G.Skill, daha farklı bir görünüm kazanan kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu. Firma tasarımın patent başvurusunu da yapmış.

Trident Z Royal özellikleri

LED RGB aydınlatma artık RAM belleklerde sıkça karşılaştığımız unsurlardan birisi haline geldi. G.Skill yeni tasarım anlayışı ile rakiplerinden farklılaşmayı ve yenilik arayan tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

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Bu yeni tasarımda altın veya gümüş renkli ısı dağıtıcıların arasına kristalleştirilmiş bir LED çubuk yerleştirilmiş. Ayrı ayrı kontrol edilebilen 8 aydınlatma bölgesi ile yeni bellekler etkileyici bir görünüm sunuyor.

Trident Z Royal serisi altında toplanan yeni bellekler hoş görünümün yanı sıra kutudan mikro fiber bezler ile çıkıyor. Bu bezlerle parmak izlerini veya tozları temizleyerek görünümü koruyabiliyorsunuz.

DDR4-3000MHz ve DDR4-4600MHz arasında değişen frekansları olan yeni seride 16GB ile 128GB arasında kapasiteler yer alıyor. Intel XMP 2.0 profili ile de bellekler tek bir tuşla hız aşırtılabiliyor. Aralık ayında piyasaya çıkacak Trident Z Royal serisi için henüz bir fiyat belirlenmedi.