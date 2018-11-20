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G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu

Tasarım konusunda farklılaşmak isteyen Tayvanlı G.Skill, patent başvurusu yaptığı kristal tasarımlı LED aydınlatma barındıran yeni Trident Z Royal bellek kitlerini satışa sunuyor.
6 ay
14b
1
16
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Performans bellekleri konusunda lider firmalardan olan Tayvanlı G.Skill, daha farklı bir görünüm kazanan kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu. Firma tasarımın patent başvurusunu da yapmış.

Trident Z Royal özellikleri

LED RGB aydınlatma artık RAM belleklerde sıkça karşılaştığımız unsurlardan birisi haline geldi. G.Skill yeni tasarım anlayışı ile rakiplerinden farklılaşmayı ve yenilik arayan tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

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Bu yeni tasarımda altın veya gümüş renkli ısı dağıtıcıların arasına kristalleştirilmiş bir LED çubuk yerleştirilmiş. Ayrı ayrı kontrol edilebilen 8 aydınlatma bölgesi ile yeni bellekler etkileyici bir görünüm sunuyor.

Trident Z Royal serisi altında toplanan yeni bellekler hoş görünümün yanı sıra kutudan mikro fiber bezler ile çıkıyor. Bu bezlerle parmak izlerini veya tozları temizleyerek görünümü koruyabiliyorsunuz.

DDR4-3000MHz ve DDR4-4600MHz arasında değişen frekansları olan yeni seride 16GB ile 128GB arasında kapasiteler yer alıyor. Intel XMP 2.0 profili ile de bellekler tek bir tuşla hız aşırtılabiliyor. Aralık ayında piyasaya çıkacak Trident Z Royal serisi için henüz bir fiyat belirlenmedi.

 

https://www.techpowerup.com/249781/g-skill-launches-trident-z-royal-series-ddr4-rgb-memory-kits Yorum Yaz
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Emre-Dylan 6 ay en beğenilen
Bu ne lan? Babası çorumlu müteahhit olan çocukların alacağı türden bir ram olmuş

Ben bu ramleri düğünde takı niyetine de takarım.
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wolwes 6 ay
Soundcloud rapçileri hücum eder buna.
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erkanberk 6 ay
Gece davetlerinde kullanılabilir.
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AskN0More 6 ay
Youtubede inci boncuk takılan, hafif paralı ‘’hey guysss welcome to my channel’’ diyerek söze başlayan ve kutuyu açıp içinden ürünü çıkarak ürünü incelediğini sanan youtuberler saldırır buna şimdi :D
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einhander 6 ay
moda ikonu ram kitleri
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Y-ZiyA 6 ay
Kasaya bu kadar özendikten sonra insan biraz da arkadaşlarına göstermek ister. Arabaya atıp gittiğim yerlere benle beraber götürürüm ben olsam.
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Executor Arhentir 6 ay
Parlak Gümüş Renkli olan daha güzel görünüyor
www.youtube.com/watch?v=0-2IIqO9-Jw
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khaos 6 ay
Ortadoğu pazarı için üretilmiş gibi duruyor
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acaluka 6 ay
Gskill BerkeCan edition ram ile uğraşacağına önce şu Trident Z ramlerin LED yazılımını düzeltsin. 3 senedir çekilmedik çile kalmadı bu ramin ledleriyle ilgili...
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maxmania 6 ay
yakın zamanda bilgisayar toplamayı düşünüyorum ama rgb olayının cılkının çıkartıldığını düşünen ve rgb' i geçtim kasa içinin gereksiz aydınlatılmasına karşı birisi olarak, istediğim tarzda rgbsiz donanım bulamamaktan ve rgb diye çifte kazık fiyatlardan şikayetçiyim.
donanım, kasa rgbli olunca performans artışı, daha iyi oyun deneyimi bekleyen gençlere sesleniyorum yok öyle bir dünya. alacağınız tek şey bi tarafa giren şemsiye. uyanın firmalar 5 dolar etmeyecek eklenti için sizlerden %20-30 daha fazla bedel ödemenizi istiyor.
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Emre-Dylan 6 ay maxmania
maxmania
yakın zamanda bilgisayar toplamayı düşünüyorum ama rgb olayının cılkının çıkartıldığını düşünen ve rgb' i geçtim kasa içinin gereksiz aydınlatılmasına karşı birisi olarak, istediğim tarzda rgbsiz donanım bulamamaktan ve rgb diye çifte kazık fiyatlardan şikayetçiyim.
donanım, kasa rgbli olunca performans artışı, daha iyi oyun deneyimi bekleyen gençlere sesleniyorum yok öyle bir dünya. alacağınız tek şey bi tarafa giren şemsiye. uyanın firmalar 5 dolar etmeyecek eklenti için sizlerden %20-30 daha fazla bedel ödemenizi istiyor.

Güzel insan millet performans için zaten RGB aydınlatma yapmıyor ki bunu nereden çıkardın?
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megaprince 6 ay
Rgb furyası bitti sonunda mücevherat modasına geçtik :D
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