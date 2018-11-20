Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anakart, işlemci ve ekran kartı fiyatları artacak

Kripto para piyasasının kırılgan hale gelmesi madencileri de bu işten soğuttu. İlgi düşünce anakart ve ekran kartı stokları elde kaldı. Üzerine bir de Intel problemi eklenince yonga sektörü kilitlendi
6 ay
38b
1
54
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı fiyatlarını adeta uçuran ve karaborsaya düşüren kripto para madenciliği furyasının sona ermesi en çok oyuncuları sevindirdi. Bir süredir özellikle ekran kartı fiyatları normal seviyelere gerilemiş durumda. Ne var ki sevinçleri kursaklarında kalacak.

Her segmentte sıkıntılar başladı

Yılın başlarında kripto madenciliğin adeta patlama yapması ile pek çok segmentte önemli yatırımlar gördük. Standart ekran kartlarının yanında ekran çıkışı olmayan ekran kartları, 19 ekran kartına kadar destek sunan anakartlar birer birer piyasaya çıkmaya başladı.

Sonbahar aylarına kadar satışlar iyi gitti ve üreticiler furyanın devam edeceğini düşünerek üretimi artırdı. Ne var ki yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kripto para dünyasındaki ani düşüş üretici tarafında daha büyük zarara neden oldu.

Ayrıca Bkz. "Asus’tan iş istasyonu kıvamında RTX 2080 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı"

Nvidia ve anakart üreticilerinin madencilik için ürettiği yongaların satılamadığı ve elde kaldığı ifade ediliyor. Nvidia örneğinde olduğu gibi fiyatlar ve satışlar düştüğü için mali tablolarda da hayal kırıklığı oluştu.

Asus ve Gigabyte gibi üreticiler de oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Elde kalan anakartları satmanın yolları aranırken gelecek yılın ortalarına kadar karı dengeleyebilmek için fiyatlarda artış olacağı ifade ediliyor. Nvidia da aynı şekilde ekran kartlarında fiyat artışı planlıyor.

Intel tarafına geçersek 14nm konusunda yaşanan üretim sıkıntıları çözülebilmiş değil ve 2019 ortalarına kadar stok sıkıntısı olacağı ifade ediliyor. Intel de aynı şekilde fiyatları arttırmak niyetinde.

Genel tabloya baktığımızda rüzgarların AMD tarafına doğru esmeye başladığını görüyoruz. Hem işlemci hem de grafik tarafında büyük bir hareket alanı bulacak firmanın hamleleri hayati önem arz ediyor.

 

https://www.techpowerup.com/249756/bad-times-for-motherboard-and-gpu-makers-oversupply-and-high-prices-in-1h19 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tylolhot06 6 ay en beğenilen
Benim bildiğim mal elde kalırsa fiyatı düşer, bunlar çıkacak diyor. Nasıl iş anlamadım.
2 Yanıt Yanıtla +134
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Ekran kartlarını anlayamıyorum. Çok satılıyor bulunamadığı için fiyat arttırıyorlar. Az satılıyor maliyeti çıkarmak için fiyat arttırıyorlar.
Bu fiyatlar ne zaman düşüyor?
Ekran kartlarını anlayamıyorum. Çok satılıyor bulunamadığı için fiyat arttırıyorlar. Az satılıyor maliyeti çıkarmak için fiyat arttırıyorlar.Bu fiyatlar ne...
Devamını Gör
Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 6 ay
Türkiye'yi ilgilendirmiyor zira zaten alamıyoruz.
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V2 5 ay
Bu haber klasiktir donanim dunyasinda her sene ya bir fabrikayi sel basar, yangin cikar ya da uretim surecinde planlanamayan isler olur. Inanan var mi bu safsatalara hala?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoşnakAğa 5 ay
Arz talep dengesine tamamen aykırı olur bu durum. Aralarında anlaşmadan [ki bu ağır bir suçtur serbest piyasa ekonomisinde] yapamazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ismailgvn77 5 ay
Seve seve düşürecekler fiyatları. 9. Nesil kullanan ya da RTX gpu alan kaç kişi var forumda ? Doğru düzgün bir inceleme bile göremedim keza yurtdışında da aynı şekilde. Onlar zaten bilinçli de bizim insanımız da yoklukla beraber elindekinin değerini anlamaya başladı. Hala 2000 liradan GTX1060 satmaya çalışıyor firmalar bırakın denesinler ya o fiyatlar düşecek ya da stok maliyetine katlanacaklar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 5 ay ismailgvn77
RTX alan pek yok ama 9. nesil çatır çatır satıyor. Stok yok hiç bir yerde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rebellure 5 ay
Başlığı yanlış atmış olabilir mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Bu haberi yapan arkadaşta bi mantık hatası var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Zamanında dedim bu fiyat artışının madencilerle alakası yok diye. Üreticiler yüksek kara alışmış. Almayın baba, gidin madencilerden garantili 3-5 aylık kartları ucuza alın bunların eline düşmeyin ama
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferucci 6 ay
Ya milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz elde mal kalınca fiyat arttığı nerede görülmüş şaka gibi bir haber
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaatılRhymer 6 ay
Neden ureticilerin hatalarınin bedelini biz tuketiciler ödüyoruz? Ne kadar saçma bir sistem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 6 ay
Arkadaşlar hiç aklınıza yatıyor mu bu haber? :)) Tamamen yazarın kişisel fikri bu ve aslında sadece spekülasyon yapmaya çalışmış. Vurucu bir haber/içerik... Fakat tamamen hatalı düşünüyor çünkü böyle bir durumda fiyat artmaz, tam tersine düşer. ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 6 ay
ÇOK ucuzdu azcık palansın :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38010 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, motherboard ve
7 etiket daha gpu cpu Anakart Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor 6 ay Steam Link üretimi sona erdi 6 ay Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek 6 ay OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı 6 ay Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S 6 ay Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu 6 ay Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor 6 ay Google, Takvim uygulamasındaki SMS bildirimlerini kaldırıyor 6 ay AOC ve G2 ortaklığında G2590PX G2 Esports Signature Edition oyuncu monitörü 6 ay Samsung Galaxy S10'un renk seçenekleri sızdı 6 ay Çekte sahteciliğe kesin çözüm: Elektronik çek 6 ay LG ilk Google Asistan destekli akıllı ekranını piyasaya sürüyor 6 ay Uzaya roket fırlatması planlanan uçak ilk test uçuşunu gerçekleştirdi 6 ay Huawei, 5G destekli katlanabilir telefonunu MWC 2019’da tanıtmak istiyor 6 ay Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek 6 ay Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti nasıl alınır? 6 ay Ethereum'un kurucusu:"Türkiye'de iletişime geçmediğimiz büyük bir topluluğumuz mu var?" 6 ay Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir 6 ay Google Fotoğraflar portre özelliklerini iOS’a getirdi 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Anakart, işlemci ve ekran kartı fiyatları artacak Sonraki Nvidia hisselerinde büyük çöküş 6 ay Mürekkep tanklı, düşük maliyetli yazıcı "Canon PIXMA G3411 incelemesi" 6 ay Pixel 3’te şimdi de kamera sorunu baş gösterdi 6 ay Xiaomi son çeyreği artışla kapattı 6 ay Çentikli tasarıma sahip Asus ZenFone Max Pro M2 göründü 6 ay Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı 6 ay Instagram sahte beğeni ve takipçileri silecek 6 ay Global Grad Show 2018'de sergilenen en inovatif projeler 6 ay Satışlar düşük: Apple yeni iPhone'ların üretimini azalttı 6 ay Snapchat, yeni AR Lens programını duyurdu 6 ay Xiaomi, Meitu marka telefonların üretiminden sorumlu olacak 6 ay Samsung, 2019'da satışa sunacağı Galaxy S10 ve katlanabilir telefondan umutlu 6 ay Google, glikoz seviyesi ölçen lensini geliştirmeyi durdurdu 6 ay Bu da DOS oyun konsolu 6 ay Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor 6 ay Almanya Ekonomi Bakanı: "Ne zaman Tesla kadar seksi bir otomobil yapacaksınız?" 6 ay Razer’dan motivasyon odaklı BlackWidow Lite mekanik klavye 6 ay Kripto para piyasasında kritik eşik de kırıldı 6 ay Apple CEO'su Tim Cook: Yeni bir teknoloji yönetmeliği gelmeli 6 ay Asus’tan iş istasyonu kıvamında RTX 2080 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim