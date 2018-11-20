Anakart, işlemci ve ekran kartı fiyatları artacak

Ekran kartı fiyatlarını adeta uçuran ve karaborsaya düşüren kripto para madenciliği furyasının sona ermesi en çok oyuncuları sevindirdi. Bir süredir özellikle ekran kartı fiyatları normal seviyelere gerilemiş durumda. Ne var ki sevinçleri kursaklarında kalacak.

Her segmentte sıkıntılar başladı

Yılın başlarında kripto madenciliğin adeta patlama yapması ile pek çok segmentte önemli yatırımlar gördük. Standart ekran kartlarının yanında ekran çıkışı olmayan ekran kartları, 19 ekran kartına kadar destek sunan anakartlar birer birer piyasaya çıkmaya başladı.

Sonbahar aylarına kadar satışlar iyi gitti ve üreticiler furyanın devam edeceğini düşünerek üretimi artırdı. Ne var ki yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kripto para dünyasındaki ani düşüş üretici tarafında daha büyük zarara neden oldu.

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Nvidia ve anakart üreticilerinin madencilik için ürettiği yongaların satılamadığı ve elde kaldığı ifade ediliyor. Nvidia örneğinde olduğu gibi fiyatlar ve satışlar düştüğü için mali tablolarda da hayal kırıklığı oluştu.

Asus ve Gigabyte gibi üreticiler de oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Elde kalan anakartları satmanın yolları aranırken gelecek yılın ortalarına kadar karı dengeleyebilmek için fiyatlarda artış olacağı ifade ediliyor. Nvidia da aynı şekilde ekran kartlarında fiyat artışı planlıyor.

Intel tarafına geçersek 14nm konusunda yaşanan üretim sıkıntıları çözülebilmiş değil ve 2019 ortalarına kadar stok sıkıntısı olacağı ifade ediliyor. Intel de aynı şekilde fiyatları arttırmak niyetinde.

Genel tabloya baktığımızda rüzgarların AMD tarafına doğru esmeye başladığını görüyoruz. Hem işlemci hem de grafik tarafında büyük bir hareket alanı bulacak firmanın hamleleri hayati önem arz ediyor.