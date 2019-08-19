GSM operatörü Three, Londra’da evden 5G internet hizmeti başlatıyor

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Hong Kong merkezli telekomünikasyon şirketi 3’ün (Three) İngiltere ayağı ülkede 5G hizmeti sunmaya başladı. Ancak Three’nin sağlayacağı 5G hizmetinde telefonlar hedeflenmiyor.

Şirketin Londra’nın belli bölgelerinde sağlayacağı hizmet, evde 5G internet paketini kapsıyor. Şirketin “fibere yakın hızda” sloganıyla satışa sunduğu üyelik paketinde hız bilgileri paylaşılmamış. Tek bir üyelik paketinin olduğu hizmetten bir yıllık sözleşme neticesinde talep edilecek aylık ücret ise 43 dolar (240 TL) olarak belirlenmiş.

İlk etapta yüksek gibi gözüken bu bedel, söz konusu paketin kotasız internet hizmetini kapsamasıyla birlikte nispeten kabul edilebilir bir hale geliyor. Şirket bu durumu “gerçek sınırsız” internet olarak ifade ediyor.

100 MHz bandında çalışacağı belirtilen 5G hizmeti için 2019 yılı sonuna kadar 25 şehirde faaliyet sözü veren Three, mobil kullanıcıların da ekstra bir ücret ödemeden 5G hizmetinden faydalanabileceğini vurgulamış.

https://www.engadget.com/2019/08/18/three-uk-5g-home-broadband/