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GSM operatörü Three, Londra’da evden 5G internet hizmeti başlatıyor

GSM operatörü Three, Londra'nın belirli bölgelerinde evden 5G internet hizmeti sunmaya başlıyor. yıllık sözleşme ile sahip olunabilen pakette sınırsız internet erişimi vadediliyor.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Gökhan G.
Editör
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GSM operatörü Three, Londra’da evden 5G internet hizmeti başlatıyor
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Hong Kong merkezli telekomünikasyon şirketi 3’ün (Three) İngiltere ayağı ülkede 5G hizmeti sunmaya başladı. Ancak Three’nin sağlayacağı 5G hizmetinde telefonlar hedeflenmiyor.

Şirketin Londra’nın belli bölgelerinde sağlayacağı hizmet, evde 5G internet paketini kapsıyor. Şirketin “fibere yakın hızda” sloganıyla satışa sunduğu üyelik paketinde hız bilgileri paylaşılmamış. Tek bir üyelik paketinin olduğu hizmetten bir yıllık sözleşme neticesinde talep edilecek aylık ücret ise 43 dolar (240 TL) olarak belirlenmiş.

İlk etapta yüksek gibi gözüken bu bedel, söz konusu paketin kotasız internet hizmetini kapsamasıyla birlikte nispeten kabul edilebilir bir hale geliyor. Şirket bu durumu “gerçek sınırsız” internet olarak ifade ediyor.

100 MHz bandında çalışacağı belirtilen 5G hizmeti için 2019 yılı sonuna kadar 25 şehirde faaliyet sözü veren Three, mobil kullanıcıların da ekstra bir ücret ödemeden 5G hizmetinden faydalanabileceğini vurgulamış.



https://www.engadget.com/2019/08/18/three-uk-5g-home-broadband/ Yorum Yaz
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smart1978 3 sa. en beğenilen
43TL iyiymis...
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smart1978 3 sa. en beğenilen
43TL iyiymis...
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mr.biceps 3 sa.
2 sene Three kullandım, İngilterenin çoğu bölgesinde çekmiyor. Hele köye kasabaya falan giderseniz yandınız taksi bile cagiramazsiniz. Vodafone'a geçiş yaptım çok şükür kafam rahat.
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Lord Melkor 3 sa. mr.biceps
Ben de bir yaz boyunca O2 kullanmıştım o da çekmiyordu. Bende İngilteredeki yasalara bağlamıştım. Acaba her yere baz istasyonu kurdurtmuyorlar mı felan diyordum vodafone kırsal kesimlerde köylerde vs çekiyor mu
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xDarkAngelx 2 sa.
Ülkeden ülkeye fark ediyor avusturya'dayım yollardır kullanıyorum çok memnunum. 43 Euro yu tl ye çevirince evet çok yüksek mevla gibi duruyor ancak birim olarak 43tl gibi düşünürseniz bence verdiği hizmet için çok uygun. Şuan bile 150mb veriyorsa 5g nin 200, 300, veya daha üstü bağlantı vereceğini tahmin ediyorum
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